Кадыров показал кадры с захваченным в Золотом оружием ВСУ
Глава Чечни Кадыров заявил, что освобождение Золотого и Горского войдет в военные учебники
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ЛНР на дороге поселка Ивановка (окраина города Горское)
Бойцы Народной милиции ЛНР на дороге поселка Ивановка (окраина города Горское)
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российская армия захватила огромный арсенал трофейного оружия после освобождения населенных пунктов Золотое и Горское в Луганской Народной Республике, написал в телеграме глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Освобождение населенных пунктов Золотое и Горское войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики", — заявил Кадыров.
Он пояснил, что за каждый потраченный патрон российские спецподразделения получили целый арсенал иностранного оружия: противотанковых комплексов "Джавелин", минометов, гранат и других образцов, которые можно использовать для дальнейшего продвижения.
"Сейчас бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР продолжают преследовать, укронацистов и бандеровцев, которые пытаются скрыться от возмездия", — продолжил Кадыров.
Он добавил, что российские войска продолжают зачищать населенные пункты, и пообещал в скором времени полностью освободить Донбасс.
"Мы намерены идти до победного конца и ни разу не свернем с намеченной цели!" — подчеркнул глава Чечни.
Ранее Кадыров сообщил об освобождении Горского и Золотого. По его словам, союзные войска применили тактику "выкуривания" противника с помощью дронов. Бойцы уничтожили противников в зоне своей ответственности, а оставшиеся украинские отряды спешно покинули позиции.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник накануне заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".