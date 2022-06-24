https://ria.ru/20220624/donbass-1797955277.html

Кадыров показал кадры с захваченным в Золотом оружием ВСУ

Кадыров показал кадры с захваченным в Золотом оружием ВСУ - РИА Новости, 24.06.2022

Кадыров показал кадры с захваченным в Золотом оружием ВСУ

Российская армия захватила огромный арсенал трофейного оружия после освобождения населенных пунктов Золотое и Горское в Луганской Народной Республике, написал в РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T18:13

2022-06-24T18:13

2022-06-24T18:13

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Российская армия захватила огромный арсенал трофейного оружия после освобождения населенных пунктов Золотое и Горское в Луганской Народной Республике, написал в телеграме глава Чечни Рамзан Кадыров."Освобождение населенных пунктов Золотое и Горское войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики", — заявил Кадыров.Он пояснил, что за каждый потраченный патрон российские спецподразделения получили целый арсенал иностранного оружия: противотанковых комплексов "Джавелин", минометов, гранат и других образцов, которые можно использовать для дальнейшего продвижения."Сейчас бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР продолжают преследовать, укронацистов и бандеровцев, которые пытаются скрыться от возмездия", — продолжил Кадыров.Он добавил, что российские войска продолжают зачищать населенные пункты, и пообещал в скором времени полностью освободить Донбасс."Мы намерены идти до победного конца и ни разу не свернем с намеченной цели!" — подчеркнул глава Чечни.Ранее Кадыров сообщил об освобождении Горского и Золотого. По его словам, союзные войска применили тактику "выкуривания" противника с помощью дронов. Бойцы уничтожили противников в зоне своей ответственности, а оставшиеся украинские отряды спешно покинули позиции.Посол ЛНР в России Родион Мирошник накануне заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220624/severodonetsk-1797844442.html

https://ria.ru/20220624/ukraina-1797847011.html

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лнр, в мире, рамзан кадыров, россия, донбасс, луганская народная республика