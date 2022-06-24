https://ria.ru/20220624/donbass-1797905229.html
Украинские войска вновь обстреляли Горловку минами
Украинские войска вновь обстреляли Горловку минами - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска вновь обстреляли Горловку минами
Украинские войска снова обстреляли Горловку, выпустив по городу еще шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T16:34
2022-06-24T16:34
2022-06-24T16:34
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли Горловку, выпустив по городу еще шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Ленинское – населённый пункт Горловка (поселок шахты имени Гагарина): выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщило о пяти обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибрами 120, 122 и 152 миллиметра.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220624/obstrel-1797888886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Украинские войска вновь обстреляли Горловку минами
В ДНР заявили, что ВСУ вновь обстреляли Горловку минами калибра 120 миллиметров