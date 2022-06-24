https://ria.ru/20220624/donbass-1797748546.html
Силы ЛНР за сутки уничтожили 47 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 47 украинских военных - РИА Новости, 24.06.2022
Силы ЛНР за сутки уничтожили 47 украинских военных
Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в пятницу, что за сутки украинские войска потеряли 47 человек, трое военных добровольно сложили оружие. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T10:08
2022-06-24T10:08
2022-06-24T10:19
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24, июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в пятницу, что за сутки украинские войска потеряли 47 человек, трое военных добровольно сложили оружие.В четверг Народная милиция ЛНР заявляла, что за сутки украинские войска потеряли 33 человека, три человека сложили оружие."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 47 человек личного состава; шесть бронетранспортеров; семь единиц автомобильной техники, трое военнослужащих ВСУ (вооруженных сил Украины) приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.
https://ria.ru/20220624/donbass-1797745521.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины
10:08 24.06.2022 (обновлено: 10:19 24.06.2022)
Силы ЛНР за сутки уничтожили 47 украинских военных
Силы ЛНР за сутки уничтожили 47 украинских военных, трое сложили оружие