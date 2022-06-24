https://ria.ru/20220624/donbass-1797748546.html

Силы ЛНР за сутки уничтожили 47 украинских военных

Силы ЛНР за сутки уничтожили 47 украинских военных - РИА Новости, 24.06.2022

Силы ЛНР за сутки уничтожили 47 украинских военных

Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в пятницу, что за сутки украинские войска потеряли 47 человек, трое военных добровольно сложили оружие. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T10:08

2022-06-24T10:08

2022-06-24T10:19

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24, июн - РИА Новости. Народная милиция Луганской Народной Республики заявила в пятницу, что за сутки украинские войска потеряли 47 человек, трое военных добровольно сложили оружие.В четверг Народная милиция ЛНР заявляла, что за сутки украинские войска потеряли 33 человека, три человека сложили оружие."В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 47 человек личного состава; шесть бронетранспортеров; семь единиц автомобильной техники, трое военнослужащих ВСУ (вооруженных сил Украины) приняли правильное решение и сложили оружие, тем самым сохранив себе жизни", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

https://ria.ru/20220624/donbass-1797745521.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины