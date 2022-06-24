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Силы ЛНР ликвидировали украинскую группировку в котле Горское — Золотое - РИА Новости, 24.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220624/donbass-1797745521.html
Силы ЛНР ликвидировали украинскую группировку в котле Горское — Золотое
Силы ЛНР ликвидировали украинскую группировку в котле Горское — Золотое - РИА Новости, 24.06.2022
Силы ЛНР ликвидировали украинскую группировку в котле Горское — Золотое
Группировка украинских военных, попавшая в котел Горское — Золотое, ликвидирована, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T09:50
2022-06-24T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
андрей марочко
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ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Группировка украинских военных, попавшая в котел Горское — Золотое, ликвидирована, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."Украинская группировка, находящаяся в котле Горское — Золотое, ликвидирована. Все населенные пункты под нашим контролем", — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.Он добавил, что силовики установили знамя Победы на бывшем здании военно-гражданской администрации Золотого.Посол ЛНР в России Родион Мирошник накануне заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.В свою очередь, вчера помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью блокированы луганскими силовиками в течение недели.
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в мире, луганская народная республика, андрей марочко
09:50 24.06.2022 (обновлено: 10:55 24.06.2022)
 
Силы ЛНР ликвидировали украинскую группировку в котле Горское — Золотое

Народная милиция ЛНР: украинская группировка в котле Горское — Золотое ликвидирована

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР
Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы артиллерийского расчета Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Группировка украинских военных, попавшая в котел Горское — Золотое, ликвидирована, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
"Украинская группировка, находящаяся в котле Горское — Золотое, ликвидирована. Все населенные пункты под нашим контролем", — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
Он добавил, что силовики установили знамя Победы на бывшем здании военно-гражданской администрации Золотого.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник накануне заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.
В свою очередь, вчера помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью блокированы луганскими силовиками в течение недели.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаАндрей Марочко
 
 
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