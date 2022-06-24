https://ria.ru/20220624/donbass-1797745521.html

Силы ЛНР ликвидировали украинскую группировку в котле Горское — Золотое

Силы ЛНР ликвидировали украинскую группировку в котле Горское — Золотое - РИА Новости, 24.06.2022

Силы ЛНР ликвидировали украинскую группировку в котле Горское — Золотое

Группировка украинских военных, попавшая в котел Горское — Золотое, ликвидирована, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T09:50

2022-06-24T09:50

2022-06-24T10:55

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 24 июн — РИА Новости. Группировка украинских военных, попавшая в котел Горское — Золотое, ликвидирована, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко."Украинская группировка, находящаяся в котле Горское — Золотое, ликвидирована. Все населенные пункты под нашим контролем", — говорится в сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.Он добавил, что силовики установили знамя Победы на бывшем здании военно-гражданской администрации Золотого.Посол ЛНР в России Родион Мирошник накануне заявил, что Горское и Золотое, откуда восемь лет обстреливали республику, взяты в блокаду. После окружения украинских войск на этом участке Народная милиция ЛНР продолжает наступление на север, на южные районы Лисичанска, в котором находится группировка численностью пять-семь тысяч украинских военных.В свою очередь, вчера помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью блокированы луганскими силовиками в течение недели.

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, андрей марочко