https://ria.ru/20220624/dogovor-1798005983.html

Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО, заявила Захарова

Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО, заявила Захарова - РИА Новости, 24.06.2022

Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО, заявила Захарова

Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T21:05

2022-06-24T21:05

2022-06-24T21:05

в мире

нато

сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

вена

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На этой неделе в Вене прошла первая конференция представителей 86 государств-подписантов Договора о запрещении ядерного оружия. Страны-подписанты не являются членами НАТО и не обладают ядерным оружием.По словам Захаровой, Москва твердо придерживается позиции, что разработка Договора о запрещении ядерного оружия была преждевременной, ошибочной и по сути контрпродуктивной.Она подчеркнула, что документ не учитывает военно-политическую и военно-стратегическую обстановку и идет вразрез с принципом, в соответствии с которым ядерное разоружение должно осуществляться так, чтобы это вело к "повышению уровня безопасности для всех"."Россия, как и все остальные государства, обладающие военно-ядерным потенциалом, не принимала участия в конференции государств-участников ДЗЯО и не намерена это делать в дальнейшем. Соответственно, Россия не полагает себя связанной решениями, которые были приняты на первой конференции государств-участников или будут приняты на последующих конференциях по ДЗЯО", - пояснила она."В связи с зафиксированным в итоговых документах конференции государств-участников стремлением поставить на постоянную основу усилия по универсализации ДЗЯО подчеркиваем: Россия не намерена присоединяться к данному соглашению и имеет в виду следовать пониманию, что Договор не устанавливает какие-либо универсальные стандарты – ни сейчас, ни на перспективу", - заключила Захарова.В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО.В ноябре 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия привержена идее построения безъядерного мира, однако, по его мнению, строить этот мир нужно не такими односторонними и высокомерными способами. К тому же, по его словам, полностью ликвидировать ядерное оружие можно, только если будет всеобщее и полное разоружение.

https://ria.ru/20220519/briks-1789573086.html

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в мире, нато, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, вена