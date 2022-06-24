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Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО, заявила Захарова - РИА Новости, 24.06.2022
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Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО, заявила Захарова
Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО, заявила Захарова - РИА Новости, 24.06.2022
Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО, заявила Захарова
Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T21:05
2022-06-24T21:05
в мире
нато
сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
вена
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.На этой неделе в Вене прошла первая конференция представителей 86 государств-подписантов Договора о запрещении ядерного оружия. Страны-подписанты не являются членами НАТО и не обладают ядерным оружием.По словам Захаровой, Москва твердо придерживается позиции, что разработка Договора о запрещении ядерного оружия была преждевременной, ошибочной и по сути контрпродуктивной.Она подчеркнула, что документ не учитывает военно-политическую и военно-стратегическую обстановку и идет вразрез с принципом, в соответствии с которым ядерное разоружение должно осуществляться так, чтобы это вело к "повышению уровня безопасности для всех"."Россия, как и все остальные государства, обладающие военно-ядерным потенциалом, не принимала участия в конференции государств-участников ДЗЯО и не намерена это делать в дальнейшем. Соответственно, Россия не полагает себя связанной решениями, которые были приняты на первой конференции государств-участников или будут приняты на последующих конференциях по ДЗЯО", - пояснила она."В связи с зафиксированным в итоговых документах конференции государств-участников стремлением поставить на постоянную основу усилия по универсализации ДЗЯО подчеркиваем: Россия не намерена присоединяться к данному соглашению и имеет в виду следовать пониманию, что Договор не устанавливает какие-либо универсальные стандарты – ни сейчас, ни на перспективу", - заключила Захарова.В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО.В ноябре 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия привержена идее построения безъядерного мира, однако, по его мнению, строить этот мир нужно не такими односторонними и высокомерными способами. К тому же, по его словам, полностью ликвидировать ядерное оружие можно, только если будет всеобщее и полное разоружение.
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в мире, нато, сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, вена
21:05 24.06.2022
 
Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО, заявила Захарова

Захарова заявила, что Россия не присоединится к Договору о запрещении ядерного оружия

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На этой неделе в Вене прошла первая конференция представителей 86 государств-подписантов Договора о запрещении ядерного оружия. Страны-подписанты не являются членами НАТО и не обладают ядерным оружием.
По словам Захаровой, Москва твердо придерживается позиции, что разработка Договора о запрещении ядерного оружия была преждевременной, ошибочной и по сути контрпродуктивной.
"Данное соглашение никак не способствует снижению нарастающих ядерных рисков и ни на шаг не приближает человечество к заявленной в нем цели. Заложенный в ДЗЯО подход ведет лишь к нарастанию противоречий между ядерными и неядерными государствами", - говорится в комментарии Захаровой.
Она подчеркнула, что документ не учитывает военно-политическую и военно-стратегическую обстановку и идет вразрез с принципом, в соответствии с которым ядерное разоружение должно осуществляться так, чтобы это вело к "повышению уровня безопасности для всех".
"Россия, как и все остальные государства, обладающие военно-ядерным потенциалом, не принимала участия в конференции государств-участников ДЗЯО и не намерена это делать в дальнейшем. Соответственно, Россия не полагает себя связанной решениями, которые были приняты на первой конференции государств-участников или будут приняты на последующих конференциях по ДЗЯО", - пояснила она.
"В связи с зафиксированным в итоговых документах конференции государств-участников стремлением поставить на постоянную основу усилия по универсализации ДЗЯО подчеркиваем: Россия не намерена присоединяться к данному соглашению и имеет в виду следовать пониманию, что Договор не устанавливает какие-либо универсальные стандарты – ни сейчас, ни на перспективу", - заключила Захарова.
В октябре 2018 года Россия, Великобритания, Китай, США и Франция совместно заявили, что выступают против и не будут подписывать ДЗЯО.
В ноябре 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия привержена идее построения безъядерного мира, однако, по его мнению, строить этот мир нужно не такими односторонними и высокомерными способами. К тому же, по его словам, полностью ликвидировать ядерное оружие можно, только если будет всеобщее и полное разоружение.
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