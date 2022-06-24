https://ria.ru/20220624/dnr-1797978638.html

Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР

Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР - РИА Новости, 24.06.2022

Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР

Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по районам восьми населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T19:17

2022-06-24T19:17

2022-06-24T19:31

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796483870_0:286:3132:2048_1920x0_80_0_0_54200ed426129ada119fcd033c980f4b.jpg

ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по районам восьми населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР."С начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста тридцати снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в размещенном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что "огонь велся по районам восьми населенных пунктов республики".

https://ria.ru/20220624/gaubitsy-1797926007.html

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс