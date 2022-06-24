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Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР - РИА Новости, 24.06.2022
Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР
Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по районам восьми населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР. РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T19:17
2022-06-24T19:17
2022-06-24T19:31
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 24 июн - РИА Новости. Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по районам восьми населенных пунктов Донецкой народной республики, сообщила Народная милиция ДНР."С начала текущих суток, по информации от СЦКК ДНР, противник выпустил более ста тридцати снарядов из реактивных систем залпового огня БМ-27 "Ураган", БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 152 и 122-мм, а также 120-мм минометов", - говорится в размещенном в Telegram-канале ведомства заявлении официального представителя Народной милиции.Отмечается, что "огонь велся по районам восьми населенных пунктов республики".
https://ria.ru/20220624/gaubitsy-1797926007.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донбасс
19:17 24.06.2022 (обновлено: 19:31 24.06.2022)
Украинские войска с начала суток выпустили более 130 снарядов по ДНР
В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили более 130 снарядов по населенным пунктам республики