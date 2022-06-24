https://ria.ru/20220624/assanzh-1797944558.html

В ООН рассчитывают, что Ассанжу обеспечат право на апелляцию

В ООН рассчитывают, что Ассанжу обеспечат право на апелляцию - РИА Новости, 24.06.2022

В ООН рассчитывают, что Ассанжу обеспечат право на апелляцию

Управление ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) рассчитывает, что в ситуации с делом основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа будут соблюдены надлежащие правовые... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T17:48

2022-06-24T17:48

2022-06-24T17:49

в мире

сша

женева (город)

оон

мвд великобритании

wikileaks

дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа

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ЖЕНЕВА, 24 июн - РИА Новости. Управление ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) рассчитывает, что в ситуации с делом основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа будут соблюдены надлежащие правовые процедуры, в том числе право на подачу апелляции, заявила официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани."Как мы уже говорили ранее относительно дела Ассанжа, мы напоминаем о важности обеспечения соблюдения гарантий надлежащей правовой процедуры и права на эффективные средства правовой защиты, включая право на апелляцию, для всех людей без каких-либо различий, включая политические или иные убеждения", - заявила Шамдасани на брифинге в Женеве.Она добавила, что управление ООН продолжит следить за ситуацией с Ассанжем.Ранее в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова. Решение об экстрадиции может быть оспорено в течение двух недель. В США 50-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.

https://ria.ru/20220618/assanzh-1796371937.html

https://ria.ru/20220617/assanzh-1796068937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, женева (город), оон, мвд великобритании, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа