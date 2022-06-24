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В ООН рассчитывают, что Ассанжу обеспечат право на апелляцию - РИА Новости, 24.06.2022
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В ООН рассчитывают, что Ассанжу обеспечат право на апелляцию
В ООН рассчитывают, что Ассанжу обеспечат право на апелляцию - РИА Новости, 24.06.2022
В ООН рассчитывают, что Ассанжу обеспечат право на апелляцию
Управление ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) рассчитывает, что в ситуации с делом основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа будут соблюдены надлежащие правовые... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T17:48
2022-06-24T17:49
в мире
сша
женева (город)
оон
мвд великобритании
wikileaks
дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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ЖЕНЕВА, 24 июн - РИА Новости. Управление ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) рассчитывает, что в ситуации с делом основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа будут соблюдены надлежащие правовые процедуры, в том числе право на подачу апелляции, заявила официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани."Как мы уже говорили ранее относительно дела Ассанжа, мы напоминаем о важности обеспечения соблюдения гарантий надлежащей правовой процедуры и права на эффективные средства правовой защиты, включая право на апелляцию, для всех людей без каких-либо различий, включая политические или иные убеждения", - заявила Шамдасани на брифинге в Женеве.Она добавила, что управление ООН продолжит следить за ситуацией с Ассанжем.Ранее в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова. Решение об экстрадиции может быть оспорено в течение двух недель. В США 50-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.
https://ria.ru/20220618/assanzh-1796371937.html
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в мире, сша, женева (город), оон, мвд великобритании, wikileaks, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
17:48 24.06.2022 (обновлено: 17:49 24.06.2022)
 
В ООН рассчитывают, что Ассанжу обеспечат право на апелляцию

Представитель УВКПЧ ООН Шамдасани рассчитывает, что Ассанжу обеспечат право на апелляцию

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкЛюди с табличками "Освободить Джулиана Ассанжа"
Люди с табличками Освободить Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Люди с табличками "Освободить Джулиана Ассанжа". Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 июн - РИА Новости. Управление ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) рассчитывает, что в ситуации с делом основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа будут соблюдены надлежащие правовые процедуры, в том числе право на подачу апелляции, заявила официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.
"Как мы уже говорили ранее относительно дела Ассанжа, мы напоминаем о важности обеспечения соблюдения гарантий надлежащей правовой процедуры и права на эффективные средства правовой защиты, включая право на апелляцию, для всех людей без каких-либо различий, включая политические или иные убеждения", - заявила Шамдасани на брифинге в Женеве.
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Она добавила, что управление ООН продолжит следить за ситуацией с Ассанжем.
Ранее в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова. Решение об экстрадиции может быть оспорено в течение двух недель. В США 50-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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В миреСШАЖенева (город)ООНМВД ВеликобританииWikiLeaksДело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
 
 
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