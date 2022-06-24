17:48 24.06.2022 (обновлено: 17:49 24.06.2022)
В ООН рассчитывают, что Ассанжу обеспечат право на апелляцию
Представитель УВКПЧ ООН Шамдасани рассчитывает, что Ассанжу обеспечат право на апелляцию
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкЛюди с табличками "Освободить Джулиана Ассанжа"
Люди с табличками "Освободить Джулиана Ассанжа". Архивное фото
ЖЕНЕВА, 24 июн - РИА Новости. Управление ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) рассчитывает, что в ситуации с делом основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа будут соблюдены надлежащие правовые процедуры, в том числе право на подачу апелляции, заявила официальный представитель УВКПЧ ООН Равина Шамдасани.
"Как мы уже говорили ранее относительно дела Ассанжа, мы напоминаем о важности обеспечения соблюдения гарантий надлежащей правовой процедуры и права на эффективные средства правовой защиты, включая право на апелляцию, для всех людей без каких-либо различий, включая политические или иные убеждения", - заявила Шамдасани на брифинге в Женеве.
Она добавила, что управление ООН продолжит следить за ситуацией с Ассанжем.
Ранее в Wikileaks сообщили, что глава МВД Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию Ассанжа в США, где ему грозит 175 лет тюремного заключения. В организации назвали это решение "темным днем" для вопроса свободы слова. Решение об экстрадиции может быть оспорено в течение двух недель. В США 50-летнему австралийцу инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации.