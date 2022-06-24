https://ria.ru/20220624/analiz-1797841993.html

Министры обороны стран СНГ проанализировали ситуацию в мире

Министры обороны стран СНГ проанализировали ситуацию в мире - РИА Новости, 24.06.2022

Министры обороны стран СНГ проанализировали ситуацию в мире

Министры обороны стран СНГ проанализировали военно-политическую обстановку в мире с учетом российской спецоперации на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T13:59

2022-06-24T13:59

2022-06-24T13:59

снг

министерство обороны рф (минобороны рф)

сергей шойгу

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Министры обороны стран СНГ проанализировали военно-политическую обстановку в мире с учетом российской спецоперации на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В ходе совместной работы предметно проанализирована военно-политическая обстановка, в том числе с учётом специальной военной операции Вооружённых сил Российской Федерации на Украине", - сказал он по завершении заседания Совета министров обороны стран СНГ.Министры наметили пути дальнейшего развития взаимодействия государств СНГ в сфере обороны и военной безопасности, подтвердили единое понимание характера современных вызовов и угроз, добавил Шойгу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220624/lavrov-1797839973.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

снг, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу