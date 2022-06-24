https://ria.ru/20220624/analiz-1797841993.html
Министры обороны стран СНГ проанализировали ситуацию в мире
Министры обороны стран СНГ проанализировали ситуацию в мире - РИА Новости, 24.06.2022
Министры обороны стран СНГ проанализировали ситуацию в мире
Министры обороны стран СНГ проанализировали военно-политическую обстановку в мире с учетом российской спецоперации на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:59
2022-06-24T13:59
2022-06-24T13:59
снг
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Министры обороны стран СНГ проанализировали военно-политическую обстановку в мире с учетом российской спецоперации на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В ходе совместной работы предметно проанализирована военно-политическая обстановка, в том числе с учётом специальной военной операции Вооружённых сил Российской Федерации на Украине", - сказал он по завершении заседания Совета министров обороны стран СНГ.Министры наметили пути дальнейшего развития взаимодействия государств СНГ в сфере обороны и военной безопасности, подтвердили единое понимание характера современных вызовов и угроз, добавил Шойгу.
https://radiosputnik.ria.ru/20220624/lavrov-1797839973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
снг, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
Министры обороны стран СНГ проанализировали ситуацию в мире
Министры обороны стран СНГ проанализировали ситуацию в мире с учетом спецоперации