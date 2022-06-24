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Министры обороны стран СНГ проанализировали ситуацию в мире - РИА Новости, 24.06.2022
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Министры обороны стран СНГ проанализировали ситуацию в мире
Министры обороны стран СНГ проанализировали ситуацию в мире - РИА Новости, 24.06.2022
Министры обороны стран СНГ проанализировали ситуацию в мире
Министры обороны стран СНГ проанализировали военно-политическую обстановку в мире с учетом российской спецоперации на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T13:59
2022-06-24T13:59
снг
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Министры обороны стран СНГ проанализировали военно-политическую обстановку в мире с учетом российской спецоперации на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В ходе совместной работы предметно проанализирована военно-политическая обстановка, в том числе с учётом специальной военной операции Вооружённых сил Российской Федерации на Украине", - сказал он по завершении заседания Совета министров обороны стран СНГ.Министры наметили пути дальнейшего развития взаимодействия государств СНГ в сфере обороны и военной безопасности, подтвердили единое понимание характера современных вызовов и угроз, добавил Шойгу.
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снг, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу
13:59 24.06.2022
 
Министры обороны стран СНГ проанализировали ситуацию в мире

Министры обороны стран СНГ проанализировали ситуацию в мире с учетом спецоперации

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Министры обороны стран СНГ проанализировали военно-политическую обстановку в мире с учетом российской спецоперации на Украине, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В ходе совместной работы предметно проанализирована военно-политическая обстановка, в том числе с учётом специальной военной операции Вооружённых сил Российской Федерации на Украине", - сказал он по завершении заседания Совета министров обороны стран СНГ.
Министры наметили пути дальнейшего развития взаимодействия государств СНГ в сфере обороны и военной безопасности, подтвердили единое понимание характера современных вызовов и угроз, добавил Шойгу.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в заседании Совета глав МИД стран СНГ в Душанбе - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
13:53В мире
НАТО и ЕС собирают коалицию для войны с РФ, заявил Лавров
 
СНГМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Шойгу
 
 
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