https://ria.ru/20220624/amnistiya-1797854396.html

Москалькова призвала амнистировать нарушивших миграционное законодательство

Москалькова призвала амнистировать нарушивших миграционное законодательство - РИА Новости, 24.06.2022

Москалькова призвала амнистировать нарушивших миграционное законодательство

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила оформить амнистию для беженцев, нарушивших ранее миграционное законодательство и... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T14:24

2022-06-24T14:24

2022-06-24T14:24

общество

россия

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила оформить амнистию для беженцев, нарушивших ранее миграционное законодательство и прибывающих сейчас в РФ в экстренных ситуациях."Те люди, которые нарушили миграционное законодательство, но нигде не были замечены в грубых нарушениях: незаконный оборот наркотиков, грубое совершение правонарушений и уж тем более преступлений. ФСБ пошла нам навстречу, МВД пошло навстречу, и мы их впускаем, мы их принимаем. Я думаю, может, надо было бы как-то оформить как некую амнистию для людей, нарушивших миграционное законодательство, мигрирующих к нам в экстренных условиях", - сказала Москалькова в ходе заседания экспертного совете при уполномоченном по правам человека в РФ.

https://ria.ru/20220624/bezhentsy-1797783901.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)