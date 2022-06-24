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Москалькова призвала амнистировать нарушивших миграционное законодательство - РИА Новости, 24.06.2022
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Москалькова призвала амнистировать нарушивших миграционное законодательство
Москалькова призвала амнистировать нарушивших миграционное законодательство - РИА Новости, 24.06.2022
Москалькова призвала амнистировать нарушивших миграционное законодательство
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила оформить амнистию для беженцев, нарушивших ранее миграционное законодательство и... РИА Новости, 24.06.2022
2022-06-24T14:24
2022-06-24T14:24
общество
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила оформить амнистию для беженцев, нарушивших ранее миграционное законодательство и прибывающих сейчас в РФ в экстренных ситуациях."Те люди, которые нарушили миграционное законодательство, но нигде не были замечены в грубых нарушениях: незаконный оборот наркотиков, грубое совершение правонарушений и уж тем более преступлений. ФСБ пошла нам навстречу, МВД пошло навстречу, и мы их впускаем, мы их принимаем. Я думаю, может, надо было бы как-то оформить как некую амнистию для людей, нарушивших миграционное законодательство, мигрирующих к нам в экстренных условиях", - сказала Москалькова в ходе заседания экспертного совете при уполномоченном по правам человека в РФ.
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общество, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
14:24 24.06.2022
 
Москалькова призвала амнистировать нарушивших миграционное законодательство

Москалькова призвала амнистировать нарушивших ранее закон и экстренно прибывших в Россию

CC BY 4.0 / Единый миграционный центр Московской области / Единый миграционный центр в Московской области
Единый миграционный центр в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
CC BY 4.0 / Единый миграционный центр Московской области /
Единый миграционный центр в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила оформить амнистию для беженцев, нарушивших ранее миграционное законодательство и прибывающих сейчас в РФ в экстренных ситуациях.
"Те люди, которые нарушили миграционное законодательство, но нигде не были замечены в грубых нарушениях: незаконный оборот наркотиков, грубое совершение правонарушений и уж тем более преступлений. ФСБ пошла нам навстречу, МВД пошло навстречу, и мы их впускаем, мы их принимаем. Я думаю, может, надо было бы как-то оформить как некую амнистию для людей, нарушивших миграционное законодательство, мигрирующих к нам в экстренных условиях", - сказала Москалькова в ходе заседания экспертного совете при уполномоченном по правам человека в РФ.
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