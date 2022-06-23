Зеленский посетовал, что Украине не хватает военной помощи от Израиля
Президент Зеленский посетовал, что Украине не хватает военной помощи от Израиля
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед израильскими студентами, пожаловался, что Украине не хватает от Израиля необходимой помощи в вопросах вооружений, а также поддержки антироссийских санкций.
"Мы хотели бы поддержки от вашей власти. Например, маленькая по географии страна Люксембург предоставила нам военную поддержку в размере 15% своего оборонного бюджета, страны Балтии направили нам необходимое оружие. Что Израиль? Мы бы хотели записать в колонку напротив вашей страны в таблицах о помощи нашей армии, что мы получили. Мы хотели бы там что-то написать", - сказал Зеленский в видеообращении к израильским студентам.
Он напомнил, что Израиль приостановил безвизовый режим с Украиной.
"Санкции... Много стран действуют вместе с нами против российской агрессии, но мы пока не дождались, когда же Израиль присоединится к санкционному режиму… По большинству пунктов от Израиля Украине мне нечего сказать", - добавил Зеленский.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.