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Зеленский посетовал, что Украине не хватает военной помощи от Израиля - РИА Новости, 23.06.2022
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Зеленский посетовал, что Украине не хватает военной помощи от Израиля
Зеленский посетовал, что Украине не хватает военной помощи от Израиля - РИА Новости, 23.06.2022
Зеленский посетовал, что Украине не хватает военной помощи от Израиля
Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед израильскими студентами, пожаловался, что Украине не хватает от Израиля необходимой помощи в вопросах... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:46
2022-06-23T16:46
в мире
владимир путин
израиль
украина
россия
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед израильскими студентами, пожаловался, что Украине не хватает от Израиля необходимой помощи в вопросах вооружений, а также поддержки антироссийских санкций."Мы хотели бы поддержки от вашей власти. Например, маленькая по географии страна Люксембург предоставила нам военную поддержку в размере 15% своего оборонного бюджета, страны Балтии направили нам необходимое оружие. Что Израиль? Мы бы хотели записать в колонку напротив вашей страны в таблицах о помощи нашей армии, что мы получили. Мы хотели бы там что-то написать", - сказал Зеленский в видеообращении к израильским студентам.Он напомнил, что Израиль приостановил безвизовый режим с Украиной."Санкции... Много стран действуют вместе с нами против российской агрессии, но мы пока не дождались, когда же Израиль присоединится к санкционному режиму… По большинству пунктов от Израиля Украине мне нечего сказать", - добавил Зеленский.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20220608/oruzhie-1793874663.html
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в мире, владимир путин, израиль, украина, россия, владимир зеленский
16:46 23.06.2022
 
Зеленский посетовал, что Украине не хватает военной помощи от Израиля

Президент Зеленский посетовал, что Украине не хватает военной помощи от Израиля

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский во время телеобращения. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед израильскими студентами, пожаловался, что Украине не хватает от Израиля необходимой помощи в вопросах вооружений, а также поддержки антироссийских санкций.
"Мы хотели бы поддержки от вашей власти. Например, маленькая по географии страна Люксембург предоставила нам военную поддержку в размере 15% своего оборонного бюджета, страны Балтии направили нам необходимое оружие. Что Израиль? Мы бы хотели записать в колонку напротив вашей страны в таблицах о помощи нашей армии, что мы получили. Мы хотели бы там что-то написать", - сказал Зеленский в видеообращении к израильским студентам.
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Он напомнил, что Израиль приостановил безвизовый режим с Украиной.
"Санкции... Много стран действуют вместе с нами против российской агрессии, но мы пока не дождались, когда же Израиль присоединится к санкционному режиму… По большинству пунктов от Израиля Украине мне нечего сказать", - добавил Зеленский.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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