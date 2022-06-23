https://ria.ru/20220623/zelenskiy-1797626828.html

Зеленский посетовал, что Украине не хватает военной помощи от Израиля

Зеленский посетовал, что Украине не хватает военной помощи от Израиля - РИА Новости, 23.06.2022

Зеленский посетовал, что Украине не хватает военной помощи от Израиля

Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед израильскими студентами, пожаловался, что Украине не хватает от Израиля необходимой помощи в вопросах... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:46

2022-06-23T16:46

2022-06-23T16:46

в мире

владимир путин

израиль

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россия

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед израильскими студентами, пожаловался, что Украине не хватает от Израиля необходимой помощи в вопросах вооружений, а также поддержки антироссийских санкций."Мы хотели бы поддержки от вашей власти. Например, маленькая по географии страна Люксембург предоставила нам военную поддержку в размере 15% своего оборонного бюджета, страны Балтии направили нам необходимое оружие. Что Израиль? Мы бы хотели записать в колонку напротив вашей страны в таблицах о помощи нашей армии, что мы получили. Мы хотели бы там что-то написать", - сказал Зеленский в видеообращении к израильским студентам.Он напомнил, что Израиль приостановил безвизовый режим с Украиной."Санкции... Много стран действуют вместе с нами против российской агрессии, но мы пока не дождались, когда же Израиль присоединится к санкционному режиму… По большинству пунктов от Израиля Украине мне нечего сказать", - добавил Зеленский.Западные страны ввели санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Президент России Владимир Путин в этой связи заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20220608/oruzhie-1793874663.html

https://ria.ru/20220525/prosba-1790745181.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, израиль, украина, россия, владимир зеленский