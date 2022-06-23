13:01 23.06.2022 (обновлено: 13:29 23.06.2022)
Все отношения с Японией фактически свернуты, заявили в Кремле
Песков: отношения с Японией находятся на минимально возможном уровне, фактически свернуты
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗдание посольства Японии в РФ в Грохольском переулке дом 27 в Москве
Здание посольства Японии в РФ в Грохольском переулке дом 27 в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Отношения РФ с Японией находятся сейчас на минимально возможном уровне, фактически все связи свернуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее известный политик, депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил в интервью РИА Новости, комментируя ситуацию на Украине и антироссийскую реакцию на эти события ряда стран, заявил, что зачастую в конфликте виноваты две стороны, а решение России начать специальную военную операцию на Украине было вынужденным.
"С этой страной отношения на минимально возможном уровне. Фактически все отношения свернуты. Мы знаем, что Япония занимает враждебную позицию по отношению к нашей стране", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, на каком уровне сейчас отношения с Японией и есть ли в них какие-либо изменения. Комментируя же высказывание японского депутата, Песков отметил, что "из Японии среди такого нерационального и неконструктивного оголтелого мейнстрима тоже встречаются попытки трезво оценить происходящее".