https://ria.ru/20220623/yaponiya-1797546377.html

Все отношения с Японией фактически свернуты, заявили в Кремле

Все отношения с Японией фактически свернуты, заявили в Кремле - РИА Новости, 23.06.2022

Все отношения с Японией фактически свернуты, заявили в Кремле

Отношения РФ с Японией находятся сейчас на минимально возможном уровне, фактически все связи свернуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:01

2022-06-23T13:01

2022-06-23T13:29

япония

россия

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Отношения РФ с Японией находятся сейчас на минимально возможном уровне, фактически все связи свернуты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее известный политик, депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил в интервью РИА Новости, комментируя ситуацию на Украине и антироссийскую реакцию на эти события ряда стран, заявил, что зачастую в конфликте виноваты две стороны, а решение России начать специальную военную операцию на Украине было вынужденным."С этой страной отношения на минимально возможном уровне. Фактически все отношения свернуты. Мы знаем, что Япония занимает враждебную позицию по отношению к нашей стране", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, на каком уровне сейчас отношения с Японией и есть ли в них какие-либо изменения. Комментируя же высказывание японского депутата, Песков отметил, что "из Японии среди такого нерационального и неконструктивного оголтелого мейнстрима тоже встречаются попытки трезво оценить происходящее".

https://ria.ru/20220623/otnosheniya-1797449400.html

япония

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Кирилл Волков

япония, россия, в мире, дмитрий песков