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Время давления на независимые страны прошло, заявил Вучич - РИА Новости, 23.06.2022
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Время давления на независимые страны прошло, заявил Вучич
Время давления на независимые страны прошло, заявил Вучич - РИА Новости, 23.06.2022
Время давления на независимые страны прошло, заявил Вучич
Президент Сербии Александр Вучич перед саммитом ЕС – Западные Балканы в Брюсселе заявил, что время давления на свободные и независимые государства прошло. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:06
2022-06-23T11:06
в мире
эди рама
сербия
брюссель
украина
оон
евросоюз
александр вучич
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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич перед саммитом ЕС – Западные Балканы в Брюсселе заявил, что время давления на свободные и независимые государства прошло.В Брюсселе в четверг проходит саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основные заявленные темы - прогресс в интеграции в ЕС и вызовы из-за спецоперации России на Украине. Перед началом заседания журналисты задали вопрос сербскому лидеру, опасается ли он давления ЕС из-за того, что Белград не поддержал санкции против Москвы."Прошли времена, когда свободные и независимые государства кто-то мог шантажировать или принуждать. Мы сюда приехали к друзьям, верим в европейское будущее Сербии и региона, но вместе с нашими друзьями из региона будем бороться за это европейское будущее, уважая себя и веря в совместные силы. А то, что мы испугались, потому что мы очень маленькие, а кто-то очень большой, это разговоры для маленьких детей", - заявил президент Сербии.Он напомнил, что Сербия проголосовала 2 марта против спецоперации РФ на Украине на Генеральной ассамблее ООН. "Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, так же как мы поддерживаем территориальную целостность Сербии, чего не делают многие члены ЕС, есть очень сложные вопросы, которые надеюсь обсудить сегодня… Ожидаю я или не ожидаю критику, они получат ответ", - подчеркнул глава сербского государства.Вучич, премьер Албании Эди Рама и Северной Македонии Димитар Ковачевски после консультаций с министрами и друг с другом в среду озвучили решение вместе поехать в Брюссель.Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония - в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается.
https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795452747.html
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в мире, эди рама, сербия, брюссель, украина, оон, евросоюз, александр вучич
11:06 23.06.2022
 
Время давления на независимые страны прошло, заявил Вучич

Глава Сербии Вучич заявил, что время давления на независимые страны прошло

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 июн – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич перед саммитом ЕС – Западные Балканы в Брюсселе заявил, что время давления на свободные и независимые государства прошло.
В Брюсселе в четверг проходит саммит руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан, а также самопровозглашенного Косово. Основные заявленные темы - прогресс в интеграции в ЕС и вызовы из-за спецоперации России на Украине. Перед началом заседания журналисты задали вопрос сербскому лидеру, опасается ли он давления ЕС из-за того, что Белград не поддержал санкции против Москвы.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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"Прошли времена, когда свободные и независимые государства кто-то мог шантажировать или принуждать. Мы сюда приехали к друзьям, верим в европейское будущее Сербии и региона, но вместе с нашими друзьями из региона будем бороться за это европейское будущее, уважая себя и веря в совместные силы. А то, что мы испугались, потому что мы очень маленькие, а кто-то очень большой, это разговоры для маленьких детей", - заявил президент Сербии.
"Мы здесь, чтобы обсудить наше европейское будущее, надеемся на хорошие выводы для Западных Балкан, если это произойдет хорошо, если нет, мы все равно благодарны ЕС за инвестиции в наши страны, дотации крупных сумм и сделаем все что можно, чтобы позаботиться о себе", - указал Вучич.
Он напомнил, что Сербия проголосовала 2 марта против спецоперации РФ на Украине на Генеральной ассамблее ООН. "Мы поддерживаем территориальную целостность Украины, так же как мы поддерживаем территориальную целостность Сербии, чего не делают многие члены ЕС, есть очень сложные вопросы, которые надеюсь обсудить сегодня… Ожидаю я или не ожидаю критику, они получат ответ", - подчеркнул глава сербского государства.
Вучич, премьер Албании Эди Рама и Северной Македонии Димитар Ковачевски после консультаций с министрами и друг с другом в среду озвучили решение вместе поехать в Брюссель.
Сербия является кандидатом на членство в ЕС с 2012 года, переговоры о вступлении открыла в 2014 году. Албания стала кандидатом в ЕС в 2014 году, Северная Македония - в 2005 году. С 2020 года Тирана и Скопье несколько раз ожидали получения от ЕС даты начала переговоров о вступлении, но решение все время откладывается.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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В миреЭди РамаСербияБрюссельУкраинаООНЕвросоюзАлександр Вучич
 
 
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