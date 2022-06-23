https://ria.ru/20220623/vaktsina-1797475179.html
Замечаний у ВОЗ по апробации "Спутника" в Сеченовском университете не было
Замечаний у ВОЗ по апробации "Спутника" в Сеченовском университете не было - РИА Новости, 23.06.2022
Замечаний у ВОЗ по апробации "Спутника" в Сеченовском университете не было
Ни одного замечания у экспертов Всемирной организации здравоохранения по клинической апробации вакцины "Спутник V" в Сеченовском университете не было, сообщил в РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:44
2022-06-23T09:44
2022-06-23T11:55
распространение коронавируса
общество
россия
омикрон-штамм коронавируса
вакцина "спутник v"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Ни одного замечания у экспертов Всемирной организации здравоохранения по клинической апробации вакцины "Спутник V" в Сеченовском университете не было, сообщил в интервью РИА Новости ректор вуза, академик РАН Петр Глыбочко."Ни одного замечания у экспертов Всемирной организации здравоохранения не было. Почему? Потому что институт соответствует всем международным стандартам", - сказал Глыбочко.Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, проходили в Сеченовском университете летом 2020 года. В ходе исследования была подтверждена безопасность вакцины. Позднее Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V".Читайте полный текст интервью >>
https://ria.ru/20220316/vaktsina-1778504207.html
https://ria.ru/20220621/sputnik-v-1796915624.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, омикрон-штамм коронавируса, вакцина "спутник v"
09:44 23.06.2022 (обновлено: 11:55 23.06.2022)
Замечаний у ВОЗ по апробации "Спутника" в Сеченовском университете не было
Ректор Сеченовского университета Глыбочко: у ВОЗ не было замечаний по испытанию "Спутника"