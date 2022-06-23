Рейтинг@Mail.ru
Замечаний у ВОЗ по апробации "Спутника" в Сеченовском университете не было - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220623/vaktsina-1797475179.html
Замечаний у ВОЗ по апробации "Спутника" в Сеченовском университете не было
Замечаний у ВОЗ по апробации "Спутника" в Сеченовском университете не было - РИА Новости, 23.06.2022
Замечаний у ВОЗ по апробации "Спутника" в Сеченовском университете не было
Ни одного замечания у экспертов Всемирной организации здравоохранения по клинической апробации вакцины "Спутник V" в Сеченовском университете не было, сообщил в РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:44
2022-06-23T11:55
распространение коронавируса
общество
россия
омикрон-штамм коронавируса
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768218438_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_74ee7abecae7620596a2d29da2a990f8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Ни одного замечания у экспертов Всемирной организации здравоохранения по клинической апробации вакцины "Спутник V" в Сеченовском университете не было, сообщил в интервью РИА Новости ректор вуза, академик РАН Петр Глыбочко."Ни одного замечания у экспертов Всемирной организации здравоохранения не было. Почему? Потому что институт соответствует всем международным стандартам", - сказал Глыбочко.Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, проходили в Сеченовском университете летом 2020 года. В ходе исследования была подтверждена безопасность вакцины. Позднее Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V".Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20220316/vaktsina-1778504207.html
https://ria.ru/20220621/sputnik-v-1796915624.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768218438_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_b84d0f9bf1cc1219384b7cb8a5940605.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, омикрон-штамм коронавируса, вакцина "спутник v"
09:44 23.06.2022 (обновлено: 11:55 23.06.2022)
 
Замечаний у ВОЗ по апробации "Спутника" в Сеченовском университете не было

Ректор Сеченовского университета Глыбочко: у ВОЗ не было замечаний по испытанию "Спутника"

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпулы с вакциной "Спутник Лайт"
Ампулы с вакциной Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Ампулы с вакциной "Спутник Лайт" . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 июн – РИА Новости. Ни одного замечания у экспертов Всемирной организации здравоохранения по клинической апробации вакцины "Спутник V" в Сеченовском университете не было, сообщил в интервью РИА Новости ректор вуза, академик РАН Петр Глыбочко.
"Ни одного замечания у экспертов Всемирной организации здравоохранения не было. Почему? Потому что институт соответствует всем международным стандартам", - сказал Глыбочко.
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 17:38Распространение коронавируса
ВОЗ приостановила оценку вакцины "Спутник V"
Клинические испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, проходили в Сеченовском университете летом 2020 года. В ходе исследования была подтверждена безопасность вакцины. Позднее Минздрав России зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V".
Читайте полный текст интервью >>
Медицинский работник держит в руках ампулу с вакциной Гам-Ковид-Вак от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 06:27Петербургский международный экономический форум — 2022
Гинцбург назвал "Спутник V" универсальной вакциной от COVID-19
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияОмикрон-штамм коронавирусаВакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала