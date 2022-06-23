https://ria.ru/20220623/ubiystvo-1797448055.html

Фигуранта дела "Сети"* обвиняют в двойном убийстве, сообщил источник

Фигуранта дела "Сети"* обвиняют в двойном убийстве, сообщил источник - РИА Новости, 23.06.2022

Фигуранта дела "Сети"* обвиняют в двойном убийстве, сообщил источник

Завершено расследование двойного убийства, в котором обвиняется фигурант дела террористической организации "Сеть"*, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T03:03

2022-06-23T03:03

2022-06-23T03:03

происшествия

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московский окружной военный суд

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Завершено расследование двойного убийства, в котором обвиняется фигурант дела террористической организации "Сеть"*, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.По его данным, в дела два обвиняемых — осужденный фигурант дела "Сети"* Максим Иванкин и его знакомый Алексей Полтавец, скрывшийся за границей и объявленный в розыск.Адвокат потерпевших, управляющий партнер Адвокатского бюро "Михальчик и партнеры ЮК" Алексей Михальчик, подтвердил РИА Новости, что его доверителей уведомили об окончании предварительного расследования и они начали знакомиться с материалами дела, которое составляет более 40 томов. Он отказался комментировать конкретные обстоятельства дела, сославшись на подписку о неразглашении данных, но отметил, что, на его взгляд, следствием добыты убедительные доказательства виновности фигурантов дела, при этом, по его мнению, во многом успешный результат был обусловлен информацией, полученной в ходе журналистских расследований.В феврале 2020 года в СМИ появилась информация об исчезновении в марте 2017 года в Пензе Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, которые были знакомы с фигурантами дела "Сети"*. В том числе материал был основан на словах Алексея Полтавца, общавшегося, по информации СМИ, с участниками "Сети"* и после уехавшего за границу. Как рассказывал Полтавец, он с одним из осужденных по делу "Сети"* якобы убил Левченко и Дорофеева. Тогда были возбуждены уголовные дела об убийстве.Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе в феврале 2020 года приговорил семерых подсудимых по делу к лишению свободы на срок от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли и степени участия каждого суд признал их виновными по статьям УК РФ "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".Ранее ФСБ признала "Сеть"* террористическим сообществом. Сообщалось об аресте двух подозреваемых в участии в террористической организации — Игоря Шишкина и Виктора Филинкова, которые входили в петербургскую ячейку "Сети"* и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации, местах их собраний и тренировок по боевой подготовке. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге в январе 2019 года приговорил Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220621/zaderzhanie-1797067303.html

https://ria.ru/20220620/oruzhie-1796724510.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский окружной военный суд, москва