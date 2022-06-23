Фигуранта дела "Сети"* обвиняют в двойном убийстве, сообщил источник
Завершилось расследование двойного убийства, в нем обвиняют фигуранта дела "Сети"*
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Завершено расследование двойного убийства, в котором обвиняется фигурант дела террористической организации "Сеть"*, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Предварительное следствие по делу завершено. После того как все участники процесса ознакомятся с материалами дела, оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и далее в суд — для рассмотрения по существу", — сказал собеседник агентства.
По его данным, в дела два обвиняемых — осужденный фигурант дела "Сети"* Максим Иванкин и его знакомый Алексей Полтавец, скрывшийся за границей и объявленный в розыск.
Адвокат потерпевших, управляющий партнер Адвокатского бюро "Михальчик и партнеры ЮК" Алексей Михальчик, подтвердил РИА Новости, что его доверителей уведомили об окончании предварительного расследования и они начали знакомиться с материалами дела, которое составляет более 40 томов. Он отказался комментировать конкретные обстоятельства дела, сославшись на подписку о неразглашении данных, но отметил, что, на его взгляд, следствием добыты убедительные доказательства виновности фигурантов дела, при этом, по его мнению, во многом успешный результат был обусловлен информацией, полученной в ходе журналистских расследований.
В феврале 2020 года в СМИ появилась информация об исчезновении в марте 2017 года в Пензе Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, которые были знакомы с фигурантами дела "Сети"*. В том числе материал был основан на словах Алексея Полтавца, общавшегося, по информации СМИ, с участниками "Сети"* и после уехавшего за границу. Как рассказывал Полтавец, он с одним из осужденных по делу "Сети"* якобы убил Левченко и Дорофеева. Тогда были возбуждены уголовные дела об убийстве.
Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе в феврале 2020 года приговорил семерых подсудимых по делу к лишению свободы на срок от шести до 18 лет в колониях общего и строгого режимов. В зависимости от роли и степени участия каждого суд признал их виновными по статьям УК РФ "Создание и участие в террористическом сообществе", "Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов", "Незаконный оборот взрывных устройств", "Покушение на незаконный оборот наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в крупном размере".
Ранее ФСБ признала "Сеть"* террористическим сообществом. Сообщалось об аресте двух подозреваемых в участии в террористической организации — Игоря Шишкина и Виктора Филинкова, которые входили в петербургскую ячейку "Сети"* и участвовали в подготовке вооруженного мятежа и насильственного захвата власти. В рамках сделки со следствием Шишкин рассказал о других участниках организации, местах их собраний и тренировок по боевой подготовке. Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге в январе 2019 года приговорил Шишкина к 3,5 годам колонии общего режима.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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