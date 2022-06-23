https://ria.ru/20220623/turtsiya-1797507928.html
Россия увеличивает число рейсов в Турцию
Россия увеличивает число рейсов в Турцию - РИА Новости, 23.06.2022
Россия увеличивает число рейсов в Турцию
Рейсов в Измир на курорты Эгейского побережья Турции станет в два раза больше, со 2 июля авиакомпания Pegasus увеличивает количество полетов с двух до пяти в... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:00
2022-06-23T18:00
2022-06-23T18:00
туризм
туризм
новости - туризм
измир
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anex tour
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Рейсов в Измир на курорты Эгейского побережья Турции станет в два раза больше, со 2 июля авиакомпания Pegasus увеличивает количество полетов с двух до пяти в неделю, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Туроператоры сообщают об увеличении частоты полетной программы в Измир со 2 июля. Сейчас авиакомпания Pegasus, которой в Измир летают туристы Anex Tour, "Интуриста" и Coral Travel, выполняет два рейса в неделю, по понедельникам и четвергам. С начала июля частота увеличится до пяти рейсов в неделю: добавляются вылеты по средам, пятницам и воскресеньям", — рассказали в ассоциации.В пресс-службе Anex Tour РИА Новости пояснили, что увеличение частоты — следствие высокого спроса: "Продажи пакетных туров с перелетом через аэропорт Измир за первый месяц показали, что двух частот мало. Мы получили большое количество обратной связи от розничных партнеров о быстром закрытии квотных мест, что в свою очередь потребовало расширения программы".В компании также отметили, что время отправления из Москвы и Измира стало удобнее для туристов: "Все вылеты на отдых в расписании стоят утренние или ночные, а рейсы в Россию — в вечернее время. Эксперты добавили, что внушительная доля бронирований приходится на курорты Кушадасы, Чешме и Дидим. "Они располагают большим гостиничным фондом, а также сами отели — большим количеством номеров", — уточнили в компании.Как сообщают в АТОР, стоимость турпакета в Измир у Anex Tour в отель четыре звезды в Чешме на двоих на "все включено" на десять ночей начинается от 174,9 тысячи рублей плюс топливный сбор в размере 100 евро с человека в одну сторону. Стоимость путевки у Coral Travel в пятизвездочный отель в Кушадасы на двоих на "все включено" на десять ночей — от 162,5 тысячи рублей.
https://ria.ru/20220516/turtsiya-1788339184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, измир, россия, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), anex tour, coral travel, турция, туристы, куда можно лететь, отдых на море
Россия увеличивает число рейсов в Турцию
Рейсов из России в турецкий Измир станет в два раза больше со 2 июля
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Рейсов в Измир на курорты Эгейского побережья Турции станет в два раза больше, со 2 июля авиакомпания Pegasus увеличивает количество полетов с двух до пяти в неделю, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туроператоры сообщают об увеличении частоты полетной программы в Измир со 2 июля. Сейчас авиакомпания Pegasus, которой в Измир летают туристы Anex Tour, "Интуриста" и Coral Travel, выполняет два рейса в неделю, по понедельникам и четвергам. С начала июля частота увеличится до пяти рейсов в неделю: добавляются вылеты по средам, пятницам и воскресеньям", — рассказали в ассоциации.
В пресс-службе Anex Tour РИА Новости пояснили, что увеличение частоты — следствие высокого спроса: "Продажи пакетных туров с перелетом через аэропорт Измир за первый месяц показали, что двух частот мало. Мы получили большое количество обратной связи от розничных партнеров о быстром закрытии квотных мест, что в свою очередь потребовало расширения программы".
В компании также отметили, что время отправления из Москвы и Измира стало удобнее для туристов: "Все вылеты на отдых в расписании стоят утренние или ночные, а рейсы в Россию — в вечернее время. Эксперты добавили, что внушительная доля бронирований приходится на курорты Кушадасы, Чешме и Дидим. "Они располагают большим гостиничным фондом, а также сами отели — большим количеством номеров", — уточнили в компании.
Как сообщают в АТОР, стоимость турпакета в Измир у Anex Tour в отель четыре звезды в Чешме на двоих на "все включено" на десять ночей начинается от 174,9 тысячи рублей плюс топливный сбор в размере 100 евро с человека в одну сторону. Стоимость путевки у Coral Travel в пятизвездочный отель в Кушадасы на двоих на "все включено" на десять ночей — от 162,5 тысячи рублей.