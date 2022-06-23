https://ria.ru/20220623/transport-1797559235.html

В Ярославской области модернизируют транспортную систему

В Ярославской области модернизируют транспортную систему - РИА Новости, 23.06.2022

В Ярославской области модернизируют транспортную систему

Систему транспортного обслуживания населения в Ярославской области планируют модернизировать, передав полномочия по организации перевозок в Ярославле и... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:40

2022-06-23T13:40

2022-06-23T13:40

ярославская область

ярославская область

ярославль

ярославская областная дума

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июн – РИА Новости. Систему транспортного обслуживания населения в Ярославской области планируют модернизировать, передав полномочия по организации перевозок в Ярославле и Ярославском районе на областной уровень, сообщает правительство региона.Сообщается, что в Ярославскую областную думу внесен законопроект "О перераспределении между органами местного самоуправления отдельных муниципальных образований Ярославской области и органами государственной власти Ярославской области полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом". По данным областного правительства, законопроект предусматривает передачу полномочий по транспортному обслуживанию населения в Ярославле и Ярославском районе на областной уровень.По словам директора департамента транспорта Ярославской области Татьяны Черемных, в настоящее время организация транспортного обслуживания в каждом муниципальном районе относится к полномочиям органов местного самоуправления. "Нередко это вызывает определенные сложности и жалобы со стороны жителей. Это в полной мере демонстрирует ситуация в Ярославле. Комплексная модернизация системы пассажирских перевозок, которую мы планируем провести, позволит выработать единый подход к организации этой работы и оперативно решать возникающие проблемы", - цитирует Черемных пресс-служба областного правительства.Она подчеркнула, что при разработке законопроекта учитывался опыт других регионов. Важным решением станет переход на брутто-контракты с 2023 года. Это подразумевает, что перевозчики будут получать выручку не за количество перевезенных пассажиров, а за километраж. Вместе с долгосрочными контрактами это позволит перевозчикам сосредоточиться на качестве предоставляемых услуг."Сейчас перевозчики заинтересованы в работе в часы пик, когда пассажиропоток максимальный. Именно этот фактор вызывает длительное ожидание автобусов на остановках в межпиковое время. Брутто-контракты – это другой принцип финансирования работы перевозчиков. Выручка за проданные билеты будет полностью поступать в бюджет региона. Перевозчик будет получать оплату за выполненные рейсы", - подчеркнула Черемных. Она заявила, что будет строго отслеживаться соблюдение расписания и остановок на маршруте. За нарушение этих параметров предусмотрены штрафы от суммы контракта.Еще одним плюсом модернизации транспортной системы, по данным областного департамента транспорта, станет существенное обновление автопарка. "На дороги Ярославля и Ярославского района будут выходить современные, комфортные, надежные автобусы. Решать эти задачи перевозчики должны будут в том числе из средств, полученных в качестве оплаты по госконтрактам", - сказала Черемных.

https://ria.ru/20220618/evraev-1796489304.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ярославская область, ярославль, ярославская областная дума