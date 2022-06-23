Лавров заявил, что Россия и Иран могут сотрудничать и при западных санкциях
Глава МИД Лавров: у России и Ирана есть схемы сотрудничества в энергетике и при санкциях
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Ирана имеет хорошие перспективы, а сегодня у двух стран есть схемы, позволяющие работать в сфере энергетики и в условиях санкций, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Сотрудничество между Россией и Ираном в сфере энергетики имеет и богатую историю, и хорошие перспективы. В том, что касается двустороннего взаимодействия - мы всегда находили решения проблем, которые возникали в этой сфере, прежде всего из-за незаконных действий США и их сателлитов, которые пытались всячески сковывать развитие энергетического сектора Исламской Республики Иран, а на нынешнем этапе пытаются делать то же самое в отношении развития сектора нефте-газо-добычи и транспортировки нефти и газа РФ", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Он подчеркнул, что сегодня двусторонние планы, рассматриваемые Россией и Ираном и уже имеющие вполне конкретные очертания, нацелены на то, чтобы не зависеть от незаконного одностороннего вмешательства со стороны кого бы то ни было.
"Есть надежные схемы, которые позволяют работать именно в таком ключе. И мы вместе с Ираном традиционно сотрудничаем и в контексте международных усилий по стабилизации рынка нефти и газа, и здесь, как я понимаю, есть полное согласие в рамках группы ОПЕК+ о необходимости обеспечивать интересы Ирана в своей дальнейшей деятельности", - добавил глава МИД РФ.