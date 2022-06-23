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Лавров заявил, что Россия и Иран могут сотрудничать и при западных санкциях - РИА Новости, 23.06.2022
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Лавров заявил, что Россия и Иран могут сотрудничать и при западных санкциях
Лавров заявил, что Россия и Иран могут сотрудничать и при западных санкциях - РИА Новости, 23.06.2022
Лавров заявил, что Россия и Иран могут сотрудничать и при западных санкциях
Сотрудничество России и Ирана имеет хорошие перспективы, а сегодня у двух стран есть схемы, позволяющие работать в сфере энергетики и в условиях санкций, заявил РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:44
2022-06-23T12:44
цены на нефть
хосейн амир абдоллахиан
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сша
опек
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Ирана имеет хорошие перспективы, а сегодня у двух стран есть схемы, позволяющие работать в сфере энергетики и в условиях санкций, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Сотрудничество между Россией и Ираном в сфере энергетики имеет и богатую историю, и хорошие перспективы. В том, что касается двустороннего взаимодействия - мы всегда находили решения проблем, которые возникали в этой сфере, прежде всего из-за незаконных действий США и их сателлитов, которые пытались всячески сковывать развитие энергетического сектора Исламской Республики Иран, а на нынешнем этапе пытаются делать то же самое в отношении развития сектора нефте-газо-добычи и транспортировки нефти и газа РФ", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.Он подчеркнул, что сегодня двусторонние планы, рассматриваемые Россией и Ираном и уже имеющие вполне конкретные очертания, нацелены на то, чтобы не зависеть от незаконного одностороннего вмешательства со стороны кого бы то ни было."Есть надежные схемы, которые позволяют работать именно в таком ключе. И мы вместе с Ираном традиционно сотрудничаем и в контексте международных усилий по стабилизации рынка нефти и газа, и здесь, как я понимаю, есть полное согласие в рамках группы ОПЕК+ о необходимости обеспечивать интересы Ирана в своей дальнейшей деятельности", - добавил глава МИД РФ.
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цены на нефть, хосейн амир абдоллахиан, иран, россия, сша, опек, мид ирана
12:44 23.06.2022
 
Лавров заявил, что Россия и Иран могут сотрудничать и при западных санкциях

Глава МИД Лавров: у России и Ирана есть схемы сотрудничества в энергетике и при санкциях

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан
Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 23 июн - РИА Новости. Сотрудничество России и Ирана имеет хорошие перспективы, а сегодня у двух стран есть схемы, позволяющие работать в сфере энергетики и в условиях санкций, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"Сотрудничество между Россией и Ираном в сфере энергетики имеет и богатую историю, и хорошие перспективы. В том, что касается двустороннего взаимодействия - мы всегда находили решения проблем, которые возникали в этой сфере, прежде всего из-за незаконных действий США и их сателлитов, которые пытались всячески сковывать развитие энергетического сектора Исламской Республики Иран, а на нынешнем этапе пытаются делать то же самое в отношении развития сектора нефте-газо-добычи и транспортировки нефти и газа РФ", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом.
Он подчеркнул, что сегодня двусторонние планы, рассматриваемые Россией и Ираном и уже имеющие вполне конкретные очертания, нацелены на то, чтобы не зависеть от незаконного одностороннего вмешательства со стороны кого бы то ни было.
"Есть надежные схемы, которые позволяют работать именно в таком ключе. И мы вместе с Ираном традиционно сотрудничаем и в контексте международных усилий по стабилизации рынка нефти и газа, и здесь, как я понимаю, есть полное согласие в рамках группы ОПЕК+ о необходимости обеспечивать интересы Ирана в своей дальнейшей деятельности", - добавил глава МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан во время встречи в Тегеране - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
12:00
Иран рассчитывает провести трехсторонний саммит по Сирии с участием России
 
Цены на нефтьХосейн Амир АбдоллахианИранРоссияСШАОПЕКМИД Ирана
 
 
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