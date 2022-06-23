https://ria.ru/20220623/sibir-1797606231.html

Первый чартер прибыл в Тобольск из Петербурга

Первый чартер прибыл в Тобольск из Петербурга - РИА Новости, 23.06.2022

Первый чартер прибыл в Тобольск из Петербурга

Аэропорт "Ремезов" в Тобольске принял первый чартерный авиарейс с туристами из Санкт-Петербурга от туроператора FUN&SUN. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T16:37

2022-06-23T16:37

2022-06-23T16:37

туризм

туризм

петр i

тобольск

санкт-петербург

тюменская область

sukhoi superjet 100 (ssj100)

туристы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/02/1792671303_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_69a6139e8df9889a1dd93ae47e4d11a3.jpg

ТЮМЕНЬ, 23 июн – РИА Новости. Аэропорт "Ремезов" в Тобольске принял первый чартерный авиарейс с туристами из Санкт-Петербурга от туроператора FUN&SUN.Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Северсталь" доставил более 60 человек и вылетел в обратном направлении с 85 жителями Тобольска на борту. По традиции первый рейс в аэропорту встретили водной аркой."Петербуржцы проведут уикенд в древней столице Сибири. Борт чартерного рейса был заполнен на 100 процентов",—- сообщила в Telegram-канале руководитель департамента потребительского рынка, индустрии туризма и гостеприимства Тюменской области Мария Трофимова.Она отметила, что Петербург и Тобольск объединяет личность Петра I, во время его правления Тобольск стал столицей Сибири. Тур "Привет, Сибирь!" рассчитан на четыре дня, гостей ждет знакомство с кремлем, обзорная экскурсия по городу, посещение мастер-классов, они смогут отпраздновать юбилей города, посетить фестиваль народных промыслов и посмотреть постановки в рамках "Театра Наций FEST"."Сейчас прорабатывается возможность расширения направления — в перспективе объединить четыре города: Москву, Петербург, Тюмень и Тобольск. Это даст возможность составить новые, еще более интересные маршруты", — рассказала Трофимова о перспективах развития сотрудничества с туроператором.Следующий чартерный рейс из Санкт-Петербурга аэропорт "Ремезов" будет встречать 26 июня. В дальнейшем чартерная программа будет встроена в регулярные рейсы, которые выполняет АК "Россия", отметили в пресс-службе тобольского аэропорта.

https://ria.ru/20220603/tyumen-1792630506.html

тобольск

санкт-петербург

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Лана Баева

Лана Баева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, петр i, тобольск, санкт-петербург, тюменская область, sukhoi superjet 100 (ssj100), туристы, новости - туризм, куда можно лететь, куда поехать в выходные