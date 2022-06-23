https://ria.ru/20220623/sibir-1797606231.html
Первый чартер прибыл в Тобольск из Петербурга
Первый чартер прибыл в Тобольск из Петербурга - РИА Новости, 23.06.2022
Первый чартер прибыл в Тобольск из Петербурга
Аэропорт "Ремезов" в Тобольске принял первый чартерный авиарейс с туристами из Санкт-Петербурга от туроператора FUN&SUN. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T16:37
2022-06-23T16:37
2022-06-23T16:37
туризм
туризм
петр i
тобольск
санкт-петербург
тюменская область
sukhoi superjet 100 (ssj100)
туристы
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ТЮМЕНЬ, 23 июн – РИА Новости. Аэропорт "Ремезов" в Тобольске принял первый чартерный авиарейс с туристами из Санкт-Петербурга от туроператора FUN&SUN.Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Северсталь" доставил более 60 человек и вылетел в обратном направлении с 85 жителями Тобольска на борту. По традиции первый рейс в аэропорту встретили водной аркой."Петербуржцы проведут уикенд в древней столице Сибири. Борт чартерного рейса был заполнен на 100 процентов",—- сообщила в Telegram-канале руководитель департамента потребительского рынка, индустрии туризма и гостеприимства Тюменской области Мария Трофимова.Она отметила, что Петербург и Тобольск объединяет личность Петра I, во время его правления Тобольск стал столицей Сибири. Тур "Привет, Сибирь!" рассчитан на четыре дня, гостей ждет знакомство с кремлем, обзорная экскурсия по городу, посещение мастер-классов, они смогут отпраздновать юбилей города, посетить фестиваль народных промыслов и посмотреть постановки в рамках "Театра Наций FEST"."Сейчас прорабатывается возможность расширения направления — в перспективе объединить четыре города: Москву, Петербург, Тюмень и Тобольск. Это даст возможность составить новые, еще более интересные маршруты", — рассказала Трофимова о перспективах развития сотрудничества с туроператором.Следующий чартерный рейс из Санкт-Петербурга аэропорт "Ремезов" будет встречать 26 июня. В дальнейшем чартерная программа будет встроена в регулярные рейсы, которые выполняет АК "Россия", отметили в пресс-службе тобольского аэропорта.
https://ria.ru/20220603/tyumen-1792630506.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, петр i, тобольск, санкт-петербург, тюменская область, sukhoi superjet 100 (ssj100), туристы, новости - туризм, куда можно лететь, куда поехать в выходные
Первый чартер прибыл в Тобольск из Петербурга
Первый чартерный рейс из Санкт-Петербурга приземлился в новом аэропорту Тобольска
ТЮМЕНЬ, 23 июн – РИА Новости. Аэропорт "Ремезов" в Тобольске принял первый чартерный авиарейс с туристами из Санкт-Петербурга от туроператора FUN&SUN.
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Северсталь" доставил более 60 человек и вылетел в обратном направлении с 85 жителями Тобольска на борту. По традиции первый рейс в аэропорту встретили водной аркой.
"Петербуржцы проведут уикенд в древней столице Сибири. Борт чартерного рейса был заполнен на 100 процентов",—- сообщила в Telegram-канале руководитель департамента потребительского рынка, индустрии туризма и гостеприимства Тюменской области Мария Трофимова.
Она отметила, что Петербург и Тобольск объединяет личность Петра I, во время его правления Тобольск стал столицей Сибири. Тур "Привет, Сибирь!" рассчитан на четыре дня, гостей ждет знакомство с кремлем, обзорная экскурсия по городу, посещение мастер-классов, они смогут отпраздновать юбилей города, посетить фестиваль народных промыслов и посмотреть постановки в рамках "Театра Наций FEST".
"Сейчас прорабатывается возможность расширения направления — в перспективе объединить четыре города: Москву, Петербург, Тюмень и Тобольск. Это даст возможность составить новые, еще более интересные маршруты", — рассказала Трофимова о перспективах развития сотрудничества с туроператором.
Следующий чартерный рейс из Санкт-Петербурга аэропорт "Ремезов" будет встречать 26 июня. В дальнейшем чартерная программа будет встроена в регулярные рейсы, которые выполняет АК "Россия", отметили в пресс-службе тобольского аэропорта.