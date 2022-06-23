https://ria.ru/20220623/shatunov-1797673225.html
Прощание с Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище
Прощание с Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 23.06.2022
Прощание с Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище
Прощание с певцом Юрием Шатуновым пройдет в воскресенье, 26 июня, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости представитель артиста. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:44
2022-06-23T18:44
2022-06-23T18:58
шоубиз
юрий шатунов
ласковый май
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МОСКВА, 23 июн - РИА новости. Прощание с певцом Юрием Шатуновым пройдет в воскресенье, 26 июня, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости представитель артиста.Шатунов умер в ночь на 23 июня в карете скорой помощи от инфаркта. Накануне в 23:30 его привезли в Домодедовскую центральную городскую больницу в тяжелом состоянии. Певцу оказали помощь и отправили в сосудистый центр Домодедовской больницы. Туда он поступил в состоянии клинической смерти.Шатунов – советский и российский певец. С 1986 по 1991 год он был солистом группы "Ласковый май". Его самые популярные хиты — "Белые розы" и "Седая ночь". С 1992 года начал сольную карьеру.
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797536583.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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юрий шатунов, ласковый май
18:44 23.06.2022 (обновлено: 18:58 23.06.2022)
Прощание с Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище
Прощание с певцом Юрием Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище