https://ria.ru/20220623/shatunov-1797673225.html

Прощание с Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище

Прощание с Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 23.06.2022

Прощание с Шатуновым состоится 26 июня на Троекуровском кладбище

Прощание с певцом Юрием Шатуновым пройдет в воскресенье, 26 июня, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости представитель артиста. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:44

2022-06-23T18:44

2022-06-23T18:58

шоубиз

юрий шатунов

ласковый май

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МОСКВА, 23 июн - РИА новости. Прощание с певцом Юрием Шатуновым пройдет в воскресенье, 26 июня, на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости представитель артиста.Шатунов умер в ночь на 23 июня в карете скорой помощи от инфаркта. Накануне в 23:30 его привезли в Домодедовскую центральную городскую больницу в тяжелом состоянии. Певцу оказали помощь и отправили в сосудистый центр Домодедовской больницы. Туда он поступил в состоянии клинической смерти.Шатунов – советский и российский певец. С 1986 по 1991 год он был солистом группы "Ласковый май". Его самые популярные хиты — "Белые розы" и "Седая ночь". С 1992 года начал сольную карьеру.

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797536583.html

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2022

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

юрий шатунов, ласковый май