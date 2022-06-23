Рейтинг@Mail.ru
Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797588181.html
Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве
Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 23.06.2022
Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве
Солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, предположительно, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости представитель артиста. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:53
2022-06-23T14:53
шоубиз
ласковый май
юрий шатунов
троекуровское кладбище
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797499586_0:0:2675:1505_1920x0_80_0_0_5e84df07a6309fab0418729a82fb9a15.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, предположительно, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости представитель артиста.Шатунов скончался в ночь на 23 июня, причиной смерти стал обширный инфаркт. Певцу было 48 лет.Шатунов - советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Его самые популярные хиты - "Белые розы" и "Седая ночь". С 1992 года начал сольную карьеру.
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797510553.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797499586_0:0:2675:2007_1920x0_80_0_0_3f188a14092ab82a14a63d194e2c3b33.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ласковый май, юрий шатунов, троекуровское кладбище
14:53 23.06.2022
 
Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве

Представитель артиста сообщил, что Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЮрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Юрий Шатунов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, предположительно, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости представитель артиста.
Шатунов скончался в ночь на 23 июня, причиной смерти стал обширный инфаркт. Певцу было 48 лет.
"Скорее всего, на Троекуровском кладбище (похоронят - ред.). Дат еще нет, решаем", - сказал собеседник агентства.
Шатунов - советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Его самые популярные хиты - "Белые розы" и "Седая ночь". С 1992 года начал сольную карьеру.
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
14:13Шоубиз
"Наше детство": коллеги Шатунова вспомнили о его творчестве
 
ШоубизЛасковый майЮрий ШатуновТроекуровское кладбище
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала