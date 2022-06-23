https://ria.ru/20220623/shatunov-1797588181.html

Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве

Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 23.06.2022

Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве

Солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, предположительно, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости представитель артиста. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:53

2022-06-23T14:53

2022-06-23T14:53

шоубиз

ласковый май

юрий шатунов

троекуровское кладбище

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797499586_0:0:2675:1505_1920x0_80_0_0_5e84df07a6309fab0418729a82fb9a15.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, предположительно, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости представитель артиста.Шатунов скончался в ночь на 23 июня, причиной смерти стал обширный инфаркт. Певцу было 48 лет.Шатунов - советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Его самые популярные хиты - "Белые розы" и "Седая ночь". С 1992 года начал сольную карьеру.

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797510553.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ласковый май, юрий шатунов, троекуровское кладбище