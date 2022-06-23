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Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве
Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве - РИА Новости, 23.06.2022
Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве
Солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, предположительно, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости представитель артиста. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:53
2022-06-23T14:53
2022-06-23T14:53
шоубиз
ласковый май
юрий шатунов
троекуровское кладбище
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова, предположительно, похоронят на Троекуровском кладбище в Москве, сообщил РИА Новости представитель артиста.Шатунов скончался в ночь на 23 июня, причиной смерти стал обширный инфаркт. Певцу было 48 лет.Шатунов - советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Его самые популярные хиты - "Белые розы" и "Седая ночь". С 1992 года начал сольную карьеру.
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797510553.html
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ласковый май, юрий шатунов, троекуровское кладбище
Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище в Москве
Представитель артиста сообщил, что Шатунова могут похоронить на Троекуровском кладбище