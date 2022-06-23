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Герой дискотек 80-х: не стало Юрия Шатунова - РИА Новости, 23.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220623/shatunov-1797536583.html
Герой дискотек 80-х: не стало Юрия Шатунова
Герой дискотек 80-х: не стало Юрия Шатунова - РИА Новости, 23.06.2022
Герой дискотек 80-х: не стало Юрия Шатунова
Он был героем всех дискотек конца 80-х — начала 90-х, под его песни признавались в любви и расставались навсегда. Его голос звучал отовсюду: от телевидения и... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:35
2022-06-23T13:05
шоубиз
андрей разин
элвис пресли
ласковый май
мираж
юрий шатунов
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Он был героем всех дискотек конца 80-х — начала 90-х, под его песни признавались в любви и расставались навсегда. Его голос звучал отовсюду: от телевидения и радио до вокзалов и магазинов. И его песни стали символом эпохи — непонятной, пугающей и одновременно романтичной. Юрий Шатунов, лицо и голос "Ласкового мая", умер на 49-м году жизни.Трудный подросток, мурлыкающий песниЕго детство не предвещало никакой звездной судьбы: классический трудный подросток, рано потерявший мать, оказавшийся в интернате, постоянно сбегавший оттуда, искавший приключений и мечтавший о какой-то совсем другой жизни.Но так сложилось, что именно в оренбургском детдоме Юра познакомился с Сергеем Кузнецовым. Тот руководил музыкальным кружком, писал песни для юных дарований и искал вокалиста в свою новую группу. А у Шатунова оказался звонкий, яркий, но при этом очень простой и доверительный тембр. Он вроде бы и не пел, а как бы мурлыкал — с невероятной наивностью и искренностью. Кузнецов позвал мальчишку в свой коллектив — так появился "Ласковый май".Из вокзального киоска — по всей странеСвой первый альбом они записали на собственной репетиционной базе в местном ДК. Кузнецов отдал кассету с песнями в киоск на вокзале. И оттуда записи мгновенно разлетелись по поездам. Их заводили во время длинных перегонов, переправляли по радиоточкам. Вскоре их услышал начинающий продюсер Андрей Разин, который работал в то время с группой "Мираж". Он отыскал неизвестный коллектив и решил взяться за него.Во время первой же поездки "Ласкового мая" в Москву Шатунов проявил характер. В очередной раз сбежал из интерната, его не могли найти, так что в столицу он попал чуть позже остальных участников группы.Разин решил сделать из "Ласкового мая" первую и главную поп-группу страны. Концертные марафоны, изнурительные гастроли, множество публикаций в прессе, порой скандальных. И никого не смущало, что все живые выступления проходили под фонограмму, что тоже стало отражением эпохи, которая ассоциируется с Шатуновым. Сын ЭлвисаОдной из самых шокирующих выдумок продюсера стала спекуляция на прошлом Шатунова. Например, в молодежном журнале "Мы" опубликовали анонимное письмо некой женщины, которая выдавала себя за истинную мать Юры. Якобы когда-то она, дочка советского дипломата, оказалась в Америке, где познакомилась с Элвисом Пресли. У них был роман, родился ребенок, которого, естественно, отдали в детский дом. И вот, спустя много лет, случилось узнавание… Несмотря на откровенную несостоятельность истории, многие юные поклонницы Шатунова действительно поверили в то, что их кумир — внебрачный сын Элвиса. От этой легенды сам певец годы спустя отнекивался, смеясь."Ласковый май" просуществовал в своем классическом виде каких-то два с небольшим года: сперва из группы ушел Кузнецов, а затем и Шатунов. Но страну покорить коллектив успел — казалось, нет такой квартиры, где на магнитофоне хотя бы раз не крутили пленку с "Белыми розами" или "Седой ночью". Юрия заваливали письмами с признаниями в любви, на концертах поклонницы, увидев кумира, теряли сознание. Но он понимал, что быть пленником одного образа невозможно.Помогла ПугачеваПевец попытался сменить амплуа вечного красавчика. Помогла Алла Пугачева, позвавшая его в свои "Рождественские встречи" с новыми композициями, тоже милыми, романтичными, но более взрослыми и серьезными. Продолжил он и работу с Сергеем Кузнецовым, который написал для него новую программу. Конечно, давние поклонники требовали от Шатунова и старых хитов. И он начал исполнять их на своих концертах, правда, в современной аранжировке. Нового громкого взлета так и не случилось. При этом ни один фестиваль "Дискотека 80-х" не обходился без песен в исполнении экс-солиста группы.Памятник эпохеОн стал своеобразным памятником лихой и полной надежд эпохе. На его концерты часто приходили те, кто с ума сходил на выступлениях "Ласкового мая" два десятка лет назад. Но были планы на запись новых альбомов и композиций. У Шатунова был свой, проверенный лирический герой — романтик, который взрослел вместе со слушателем, старый товарищ, встреча с которым — и радость, и ностальгия.
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96
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353
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андрей разин, элвис пресли, ласковый май, мираж, юрий шатунов
12:35 23.06.2022 (обновлено: 13:05 23.06.2022)
 

Герой дискотек 80-х: не стало Юрия Шатунова

© Фото : официальный сайт Юрия ШатуноваПевец Юрий Шатунов
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : официальный сайт Юрия Шатунова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости, Павел Сурков. Он был героем всех дискотек конца 80-х — начала 90-х, под его песни признавались в любви и расставались навсегда. Его голос звучал отовсюду: от телевидения и радио до вокзалов и магазинов. И его песни стали символом эпохи — непонятной, пугающей и одновременно романтичной. Юрий Шатунов, лицо и голос "Ласкового мая", умер на 49-м году жизни.
© Фото : официальный сайт Юрия ШатуноваПевец Юрий Шатунов
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : официальный сайт Юрия Шатунова
Певец Юрий Шатунов

Трудный подросток, мурлыкающий песни

Его детство не предвещало никакой звездной судьбы: классический трудный подросток, рано потерявший мать, оказавшийся в интернате, постоянно сбегавший оттуда, искавший приключений и мечтавший о какой-то совсем другой жизни.
Но так сложилось, что именно в оренбургском детдоме Юра познакомился с Сергеем Кузнецовым. Тот руководил музыкальным кружком, писал песни для юных дарований и искал вокалиста в свою новую группу. А у Шатунова оказался звонкий, яркий, но при этом очень простой и доверительный тембр. Он вроде бы и не пел, а как бы мурлыкал — с невероятной наивностью и искренностью. Кузнецов позвал мальчишку в свой коллектив — так появился "Ласковый май".
© Фото : официальный сайт Юрия ШатуноваПевец Юрий Шатунов
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : официальный сайт Юрия Шатунова
Певец Юрий Шатунов

Из вокзального киоска — по всей стране

Свой первый альбом они записали на собственной репетиционной базе в местном ДК. Кузнецов отдал кассету с песнями в киоск на вокзале. И оттуда записи мгновенно разлетелись по поездам. Их заводили во время длинных перегонов, переправляли по радиоточкам. Вскоре их услышал начинающий продюсер Андрей Разин, который работал в то время с группой "Мираж". Он отыскал неизвестный коллектив и решил взяться за него.
© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Продюсер Андрей Разин
Во время первой же поездки "Ласкового мая" в Москву Шатунов проявил характер. В очередной раз сбежал из интерната, его не могли найти, так что в столицу он попал чуть позже остальных участников группы.
Разин решил сделать из "Ласкового мая" первую и главную поп-группу страны. Концертные марафоны, изнурительные гастроли, множество публикаций в прессе, порой скандальных. И никого не смущало, что все живые выступления проходили под фонограмму, что тоже стало отражением эпохи, которая ассоциируется с Шатуновым.

Сын Элвиса

Одной из самых шокирующих выдумок продюсера стала спекуляция на прошлом Шатунова. Например, в молодежном журнале "Мы" опубликовали анонимное письмо некой женщины, которая выдавала себя за истинную мать Юры. Якобы когда-то она, дочка советского дипломата, оказалась в Америке, где познакомилась с Элвисом Пресли. У них был роман, родился ребенок, которого, естественно, отдали в детский дом. И вот, спустя много лет, случилось узнавание…
Несмотря на откровенную несостоятельность истории, многие юные поклонницы Шатунова действительно поверили в то, что их кумир — внебрачный сын Элвиса. От этой легенды сам певец годы спустя отнекивался, смеясь.
"Ласковый май" просуществовал в своем классическом виде каких-то два с небольшим года: сперва из группы ушел Кузнецов, а затем и Шатунов. Но страну покорить коллектив успел — казалось, нет такой квартиры, где на магнитофоне хотя бы раз не крутили пленку с "Белыми розами" или "Седой ночью". Юрия заваливали письмами с признаниями в любви, на концертах поклонницы, увидев кумира, теряли сознание. Но он понимал, что быть пленником одного образа невозможно.

Помогла Пугачева

Певец попытался сменить амплуа вечного красавчика. Помогла Алла Пугачева, позвавшая его в свои "Рождественские встречи" с новыми композициями, тоже милыми, романтичными, но более взрослыми и серьезными. Продолжил он и работу с Сергеем Кузнецовым, который написал для него новую программу.

Конечно, давние поклонники требовали от Шатунова и старых хитов. И он начал исполнять их на своих концертах, правда, в современной аранжировке. Нового громкого взлета так и не случилось. При этом ни один фестиваль "Дискотека 80-х" не обходился без песен в исполнении экс-солиста группы.
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Osipov / Юрий ШатуновЮрий Шатунов
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
CC BY-SA 2.0 / Aleksandr Osipov / Юрий Шатунов
Юрий Шатунов

Памятник эпохе

Он стал своеобразным памятником лихой и полной надежд эпохе. На его концерты часто приходили те, кто с ума сходил на выступлениях "Ласкового мая" два десятка лет назад. Но были планы на запись новых альбомов и композиций.
У Шатунова был свой, проверенный лирический герой — романтик, который взрослел вместе со слушателем, старый товарищ, встреча с которым — и радость, и ностальгия.
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
11:28Шоубиз
Названа причина смерти Юрия Шатунова
 
ШоубизАндрей РазинЭлвис ПреслиЛасковый майМиражЮрий Шатунов
 
 
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