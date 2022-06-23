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Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение санкций против России - РИА Новости, 23.06.2022
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Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение санкций против России
Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение санкций против России - РИА Новости, 23.06.2022
Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение санкций против России
Президент США Джо Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение санкций против России и меры, призванные минимизировать последствия конфликта на Украине для... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T23:34
2022-06-23T23:34
россия
германия
сша
джо байден
администрация президента сша
джон кирби
санкции
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение санкций против России и меры, призванные минимизировать последствия конфликта на Украине для мировых цен на энергоносители и продовольствие, сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.Он дал понять, что результатом саммита, который пройдет в ближайшие дни в Германии, станут конкретные инициативы в обеих сферах."Я думаю, будет справедливым сказать, что последуют объявления о том, как создавать новые издержки и последствия для России, но я не хотел бы забегать вперед", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме.Он добавил, что речь пойдет о том, как усилить изоляцию России от мировой экономики, нанести удар по цепочкам поставок российского военно-промышленного сектора и ужесточить контроль за соблюдением "этих беспрецедентных санкций"."Мы также увидим новые обязательства по ограничению последствий, которые уже имеет война Путина на энергетические и продовольственные цены", - сказал Кирби.
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россия, германия, сша, джо байден, администрация президента сша, джон кирби, санкции, санкции в отношении россии
23:34 23.06.2022
 
Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение санкций против России

Белый дом: Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение санкций против России

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение санкций против России и меры, призванные минимизировать последствия конфликта на Украине для мировых цен на энергоносители и продовольствие, сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.
Он дал понять, что результатом саммита, который пройдет в ближайшие дни в Германии, станут конкретные инициативы в обеих сферах.
"Я думаю, будет справедливым сказать, что последуют объявления о том, как создавать новые издержки и последствия для России, но я не хотел бы забегать вперед", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме.
Он добавил, что речь пойдет о том, как усилить изоляцию России от мировой экономики, нанести удар по цепочкам поставок российского военно-промышленного сектора и ужесточить контроль за соблюдением "этих беспрецедентных санкций".
"Мы также увидим новые обязательства по ограничению последствий, которые уже имеет война Путина на энергетические и продовольственные цены", - сказал Кирби.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 17:00
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РоссияГерманияСШАДжо БайденАдминистрация президента СШАДжон КирбиСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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