https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797713689.html

Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение санкций против России

Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение санкций против России - РИА Новости, 23.06.2022

Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение санкций против России

Президент США Джо Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение санкций против России и меры, призванные минимизировать последствия конфликта на Украине для... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T23:34

2022-06-23T23:34

2022-06-23T23:34

россия

германия

сша

джо байден

администрация президента сша

джон кирби

санкции

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. Президент США Джо Байден обсудит с коллегами по G7 ужесточение санкций против России и меры, призванные минимизировать последствия конфликта на Украине для мировых цен на энергоносители и продовольствие, сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.Он дал понять, что результатом саммита, который пройдет в ближайшие дни в Германии, станут конкретные инициативы в обеих сферах."Я думаю, будет справедливым сказать, что последуют объявления о том, как создавать новые издержки и последствия для России, но я не хотел бы забегать вперед", - сказал Кирби на брифинге в Белом доме.Он добавил, что речь пойдет о том, как усилить изоляцию России от мировой экономики, нанести удар по цепочкам поставок российского военно-промышленного сектора и ужесточить контроль за соблюдением "этих беспрецедентных санкций"."Мы также увидим новые обязательства по ограничению последствий, которые уже имеет война Путина на энергетические и продовольственные цены", - сказал Кирби.

https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797632878.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, германия, сша, джо байден, администрация президента сша, джон кирби, санкции, санкции в отношении россии