https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797632878.html
Косачев назвал цель западных санкций против России
Косачев назвал цель западных санкций против России - РИА Новости, 23.06.2022
Косачев назвал цель западных санкций против России
Запад пытается отменить российскую культуру, поставить под удар межнациональный мир в нашей стране, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:00
2022-06-23T17:00
2022-06-23T18:03
россия
украина
совет федерации рф
санкции
санкции в отношении россии
константин косачев
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796046507_0:26:3203:1827_1920x0_80_0_0_b39e6c11ec85d632db8a8eec8945df60.jpg
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Запад пытается отменить российскую культуру, поставить под удар межнациональный мир в нашей стране, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Под удар, как это часто бывало и ранее, пытаются поставить межнациональный мир в нашей стране. Предпринимаются попытки отменить всю российскую культуру, всю российскую духовность - от Пушкина и Достоевского до Гергиева и Мацуева. Можно говорить о том, что Россия сегодня ведет борьбу за право своих граждан развиваться в соответствии с нашими ценностями, сохранять нашу культуру, наши традиции, культурное наследие", - сказал политик на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации.По словам законодателя, антироссийские меры нелегитимны, они призваны "сдержать Россию, вызвать внутреннюю смуту и потрясения по замыслам организаторов этих санкций".Косачев отметил, что представители разных национальностей из всех регионов РФ участвуют в специальной военной операции на Украине "плечом к плечу, что подтверждает - государственная национальная политика работает, она воспринята обществом и теми, на кого она ориентирована".Сенатор также полагает, что работу с соотечественниками за рубежом в условиях непростой международной обстановки необходимо корректировать."Здесь как никогда актуальны новые механизмы сотрудничества, чтобы, с одной стороны, сохранять и развивать нашу прочную связь с нашей диаспорой за рубежом, а с другой стороны, не подставлять людей под репрессии", — сказал политик.
https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797499062.html
https://ria.ru/20220623/medvedev-1797479433.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796046507_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_60649883f3bdbf197601331bbcd93c7d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, совет федерации рф, санкции, санкции в отношении россии, константин косачев, в мире
17:00 23.06.2022 (обновлено: 18:03 23.06.2022)
Косачев назвал цель западных санкций против России
Сенатор Косачев: санкции Запада призваны вызвать внутреннюю смуту и потрясения в России
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Запад пытается отменить российскую культуру, поставить под удар межнациональный мир в нашей стране, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Под удар, как это часто бывало и ранее, пытаются поставить межнациональный мир в нашей стране. Предпринимаются попытки отменить всю российскую культуру, всю российскую духовность - от Пушкина и Достоевского до Гергиева и Мацуева. Можно говорить о том, что Россия
сегодня ведет борьбу за право своих граждан развиваться в соответствии с нашими ценностями, сохранять нашу культуру, наши традиции, культурное наследие", - сказал политик на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации
.
По словам законодателя, антироссийские меры нелегитимны, они призваны "сдержать Россию, вызвать внутреннюю смуту и потрясения по замыслам организаторов этих санкций".
Косачев отметил, что представители разных национальностей из всех регионов РФ участвуют в специальной военной операции на Украине
"плечом к плечу, что подтверждает - государственная национальная политика работает, она воспринята обществом и теми, на кого она ориентирована".
Сенатор также полагает, что работу с соотечественниками за рубежом в условиях непростой международной обстановки необходимо корректировать.
"Здесь как никогда актуальны новые механизмы сотрудничества, чтобы, с одной стороны, сохранять и развивать нашу прочную связь с нашей диаспорой за рубежом, а с другой стороны, не подставлять людей под репрессии", — сказал политик.