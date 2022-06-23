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Косачев назвал цель западных санкций против России - РИА Новости, 23.06.2022
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Косачев назвал цель западных санкций против России
Косачев назвал цель западных санкций против России - РИА Новости, 23.06.2022
Косачев назвал цель западных санкций против России
Запад пытается отменить российскую культуру, поставить под удар межнациональный мир в нашей стране, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:00
2022-06-23T18:03
россия
украина
совет федерации рф
санкции
санкции в отношении россии
константин косачев
в мире
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Запад пытается отменить российскую культуру, поставить под удар межнациональный мир в нашей стране, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Под удар, как это часто бывало и ранее, пытаются поставить межнациональный мир в нашей стране. Предпринимаются попытки отменить всю российскую культуру, всю российскую духовность - от Пушкина и Достоевского до Гергиева и Мацуева. Можно говорить о том, что Россия сегодня ведет борьбу за право своих граждан развиваться в соответствии с нашими ценностями, сохранять нашу культуру, наши традиции, культурное наследие", - сказал политик на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации.По словам законодателя, антироссийские меры нелегитимны, они призваны "сдержать Россию, вызвать внутреннюю смуту и потрясения по замыслам организаторов этих санкций".Косачев отметил, что представители разных национальностей из всех регионов РФ участвуют в специальной военной операции на Украине "плечом к плечу, что подтверждает - государственная национальная политика работает, она воспринята обществом и теми, на кого она ориентирована".Сенатор также полагает, что работу с соотечественниками за рубежом в условиях непростой международной обстановки необходимо корректировать."Здесь как никогда актуальны новые механизмы сотрудничества, чтобы, с одной стороны, сохранять и развивать нашу прочную связь с нашей диаспорой за рубежом, а с другой стороны, не подставлять людей под репрессии", — сказал политик.
https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797499062.html
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россия, украина, совет федерации рф, санкции, санкции в отношении россии, константин косачев, в мире
17:00 23.06.2022 (обновлено: 18:03 23.06.2022)
 
Косачев назвал цель западных санкций против России

Сенатор Косачев: санкции Запада призваны вызвать внутреннюю смуту и потрясения в России

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Запад пытается отменить российскую культуру, поставить под удар межнациональный мир в нашей стране, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Под удар, как это часто бывало и ранее, пытаются поставить межнациональный мир в нашей стране. Предпринимаются попытки отменить всю российскую культуру, всю российскую духовность - от Пушкина и Достоевского до Гергиева и Мацуева. Можно говорить о том, что Россия сегодня ведет борьбу за право своих граждан развиваться в соответствии с нашими ценностями, сохранять нашу культуру, наши традиции, культурное наследие", - сказал политик на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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По словам законодателя, антироссийские меры нелегитимны, они призваны "сдержать Россию, вызвать внутреннюю смуту и потрясения по замыслам организаторов этих санкций".
Косачев отметил, что представители разных национальностей из всех регионов РФ участвуют в специальной военной операции на Украине "плечом к плечу, что подтверждает - государственная национальная политика работает, она воспринята обществом и теми, на кого она ориентирована".
Сенатор также полагает, что работу с соотечественниками за рубежом в условиях непростой международной обстановки необходимо корректировать.
"Здесь как никогда актуальны новые механизмы сотрудничества, чтобы, с одной стороны, сохранять и развивать нашу прочную связь с нашей диаспорой за рубежом, а с другой стороны, не подставлять людей под репрессии", — сказал политик.
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