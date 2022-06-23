https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797632878.html

Косачев назвал цель западных санкций против России

Косачев назвал цель западных санкций против России - РИА Новости, 23.06.2022

Косачев назвал цель западных санкций против России

Запад пытается отменить российскую культуру, поставить под удар межнациональный мир в нашей стране, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:00

2022-06-23T17:00

2022-06-23T18:03

россия

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санкции в отношении россии

константин косачев

в мире

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Запад пытается отменить российскую культуру, поставить под удар межнациональный мир в нашей стране, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Под удар, как это часто бывало и ранее, пытаются поставить межнациональный мир в нашей стране. Предпринимаются попытки отменить всю российскую культуру, всю российскую духовность - от Пушкина и Достоевского до Гергиева и Мацуева. Можно говорить о том, что Россия сегодня ведет борьбу за право своих граждан развиваться в соответствии с нашими ценностями, сохранять нашу культуру, наши традиции, культурное наследие", - сказал политик на заседании Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации.По словам законодателя, антироссийские меры нелегитимны, они призваны "сдержать Россию, вызвать внутреннюю смуту и потрясения по замыслам организаторов этих санкций".Косачев отметил, что представители разных национальностей из всех регионов РФ участвуют в специальной военной операции на Украине "плечом к плечу, что подтверждает - государственная национальная политика работает, она воспринята обществом и теми, на кого она ориентирована".Сенатор также полагает, что работу с соотечественниками за рубежом в условиях непростой международной обстановки необходимо корректировать."Здесь как никогда актуальны новые механизмы сотрудничества, чтобы, с одной стороны, сохранять и развивать нашу прочную связь с нашей диаспорой за рубежом, а с другой стороны, не подставлять людей под репрессии", — сказал политик.

https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797499062.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, совет федерации рф, санкции, санкции в отношении россии, константин косачев, в мире