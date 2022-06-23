https://ria.ru/20220623/sanktsii-1797602619.html

Си Цзиньпин призвал страны БРИКС бороться с односторонними санкциями

Си Цзиньпин призвал страны БРИКС бороться с односторонними санкциями - РИА Новости, 23.06.2022

Си Цзиньпин призвал страны БРИКС бороться с односторонними санкциями

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в четверг, призвал страны бороться с односторонними санкциями, а также призвал международное сообщество... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:48

2022-06-23T15:48

2022-06-23T15:48

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си цзиньпин

владимир путин

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ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в четверг, призвал страны бороться с односторонними санкциями, а также призвал международное сообщество отказаться от менталитета холодной войны."Мы должны выступать за честность и справедливость, способствовать тому, чтобы международное сообщество было по-настоящему многосторонним. Должны защищать международный порядок, ядром которого является ООН и международное право, должны отказаться от менталитета холодной войны и противостояния блоков", - сказал глава КНР.Он призвал страны БРИКС выступать против односторонних санкций, а также их злоупотребления. "Таким образом, большая семья "сообщества единой судьбы человечества" опередит небольшую группу гегемонов", - добавил Си Цзиньпин.Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите принимают участие главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует саммитом глава КНР Си Цзиньпин.

https://ria.ru/20220526/evropa-1790754485.html

https://ria.ru/20220513/proval-1788240411.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, владимир путин, нарендра моди, индия, россия, китай, брикс, оон, санкции