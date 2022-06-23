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Си Цзиньпин призвал страны БРИКС бороться с односторонними санкциями - РИА Новости, 23.06.2022
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Си Цзиньпин призвал страны БРИКС бороться с односторонними санкциями
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС бороться с односторонними санкциями - РИА Новости, 23.06.2022
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС бороться с односторонними санкциями
Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в четверг, призвал страны бороться с односторонними санкциями, а также призвал международное сообщество... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:48
2022-06-23T15:48
в мире
си цзиньпин
владимир путин
нарендра моди
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китай
брикс
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ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в четверг, призвал страны бороться с односторонними санкциями, а также призвал международное сообщество отказаться от менталитета холодной войны."Мы должны выступать за честность и справедливость, способствовать тому, чтобы международное сообщество было по-настоящему многосторонним. Должны защищать международный порядок, ядром которого является ООН и международное право, должны отказаться от менталитета холодной войны и противостояния блоков", - сказал глава КНР.Он призвал страны БРИКС выступать против односторонних санкций, а также их злоупотребления. "Таким образом, большая семья "сообщества единой судьбы человечества" опередит небольшую группу гегемонов", - добавил Си Цзиньпин.Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите принимают участие главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует саммитом глава КНР Си Цзиньпин.
https://ria.ru/20220526/evropa-1790754485.html
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в мире, си цзиньпин, владимир путин, нарендра моди, индия, россия, китай, брикс, оон, санкции
15:48 23.06.2022
 
Си Цзиньпин призвал страны БРИКС бороться с односторонними санкциями

Глава Китая Си Цзиньпин призвал страны БРИКС бороться с односторонними санкциями

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 23 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на саммите БРИКС в четверг, призвал страны бороться с односторонними санкциями, а также призвал международное сообщество отказаться от менталитета холодной войны.
"Мы должны выступать за честность и справедливость, способствовать тому, чтобы международное сообщество было по-настоящему многосторонним. Должны защищать международный порядок, ядром которого является ООН и международное право, должны отказаться от менталитета холодной войны и противостояния блоков", - сказал глава КНР.
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Он призвал страны БРИКС выступать против односторонних санкций, а также их злоупотребления. "Таким образом, большая семья "сообщества единой судьбы человечества" опередит небольшую группу гегемонов", - добавил Си Цзиньпин.
Двухдневный 14-й саммит БРИКС под председательством КНР начал работу в четверг в формате видеоконференции. В саммите принимают участие главы стран объединения - президент России Владимир Путин, премьер Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару, президент ЮАР Сирил Рамафоса. Председательствует саммитом глава КНР Си Цзиньпин.
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В миреСи ЦзиньпинВладимир ПутинНарендра МодиИндияРоссияКитайБРИКСООНСанкции
 
 
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