https://ria.ru/20220623/remont-1797586332.html
Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве
Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 23.06.2022
Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве
Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:54
2022-06-23T14:54
2022-06-23T14:54
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили дорожный ремонт на проспекте Мира в СВАО. Всего обновили более 150 тысяч квадратных метров асфальта: 85 тысяч квадратных метров на участке дороги от Садового до Третьего транспортного кольца в обе стороны, 66 тысяч квадратных метров на дублерах проспекта Мира от улицы Сергея Эйзенштейна до Звездного бульвара в обоих направлениях", - говорится в сообщении.Отмечается, что, кроме этого, отремонтировали и заменили 3 тысячи погонных метров бордюрного камня и 2 тысячи квадратных метров тротуаров.
https://ria.ru/20220621/moskva-1796979347.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, москва