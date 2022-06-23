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Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 23.06.2022
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Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве
Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 23.06.2022
Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве
Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:54
2022-06-23T14:54
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городское хозяйство москвы
общество
комплекс городского хозяйства москвы
москва
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили дорожный ремонт на проспекте Мира в СВАО. Всего обновили более 150 тысяч квадратных метров асфальта: 85 тысяч квадратных метров на участке дороги от Садового до Третьего транспортного кольца в обе стороны, 66 тысяч квадратных метров на дублерах проспекта Мира от улицы Сергея Эйзенштейна до Звездного бульвара в обоих направлениях", - говорится в сообщении.Отмечается, что, кроме этого, отремонтировали и заменили 3 тысячи погонных метров бордюрного камня и 2 тысячи квадратных метров тротуаров.
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городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, москва
14:54 23.06.2022
 

Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве

© Фото : городское хозяйство МосквыРабочие во время дорожного ремонта на проспекте Мира в Москве в СВАО
Рабочие во время дорожного ремонта на проспекте Мира в Москве в СВАО - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : городское хозяйство Москвы
Рабочие во время дорожного ремонта на проспекте Мира в Москве в СВАО
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершили дорожный ремонт на проспекте Мира в СВАО. Всего обновили более 150 тысяч квадратных метров асфальта: 85 тысяч квадратных метров на участке дороги от Садового до Третьего транспортного кольца в обе стороны, 66 тысяч квадратных метров на дублерах проспекта Мира от улицы Сергея Эйзенштейна до Звездного бульвара в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, кроме этого, отремонтировали и заменили 3 тысячи погонных метров бордюрного камня и 2 тысячи квадратных метров тротуаров.
Рабочий переносит дорожные знаки во время укладки верхнего слоя дорожного покрытия - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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