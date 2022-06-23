https://ria.ru/20220623/remont-1797586332.html

Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве

Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве - РИА Новости, 23.06.2022

Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве

Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:54

2022-06-23T14:54

2022-06-23T14:54

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Дорожный ремонт завершен на проспекте Мира в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Завершили дорожный ремонт на проспекте Мира в СВАО. Всего обновили более 150 тысяч квадратных метров асфальта: 85 тысяч квадратных метров на участке дороги от Садового до Третьего транспортного кольца в обе стороны, 66 тысяч квадратных метров на дублерах проспекта Мира от улицы Сергея Эйзенштейна до Звездного бульвара в обоих направлениях", - говорится в сообщении.Отмечается, что, кроме этого, отремонтировали и заменили 3 тысячи погонных метров бордюрного камня и 2 тысячи квадратных метров тротуаров.

https://ria.ru/20220621/moskva-1796979347.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, общество, комплекс городского хозяйства москвы, москва