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Шойгу пригласил белорусского коллегу на форум "Армия" - РИА Новости, 23.06.2022
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Шойгу пригласил белорусского коллегу на форум "Армия"
Шойгу пригласил белорусского коллегу на форум "Армия" - РИА Новости, 23.06.2022
Шойгу пригласил белорусского коллегу на форум "Армия"
Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил своего белорусского коллегу Виктора Хренина на Московскую конференцию по безопасности и форум "Армия", которые пройдут РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:55
2022-06-23T15:55
безопасность
россия
белоруссия
москва
сергей шойгу
министерство обороны белоруссии
форум "армия"
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил своего белорусского коллегу Виктора Хренина на Московскую конференцию по безопасности и форум "Армия", которые пройдут в 2022 году."Пользуясь случаем, хотел бы пригласить Вас и белорусские делегации на Десятую Московскую конференцию по международной безопасности, Армейские международные игры и Международный военно-технический форум "Армия", которые состоятся в августе", - сказал он на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Москве.Он рассказал, что на форуме будет много нового и интересного, так как "мы не стоим на месте, что-то исправляем, что-то добавляем". Своими лучшими наработками Россия, по словам министра, готова поделиться с "нашими друзьями, нашими союзниками".Шойгу напомнил, что 22 июня народы двух стран отметили очередную годовщину начала Великой Отечественной войны. Министр рассказал, что частица Вечного огня, доставленная из Брестской крепости к Главному храму Вооружённых Сил РФ, стала символом единства наших стран в противостоянии агрессии и геноциду.Он также выразил желание оказать Белоруссии поддержку и помощь в создании центра патриотического воспитания молодёжи по аналогии с российским центром "Авангард".
https://ria.ru/20220623/oborona-1797603459.html
https://ria.ru/20220623/belorussiya-1797604527.html
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безопасность, россия, белоруссия, москва, сергей шойгу, министерство обороны белоруссии, форум "армия"
15:55 23.06.2022
 
Шойгу пригласил белорусского коллегу на форум "Армия"

Шойгу пригласил белорусского коллегу на форум "Армия" и конференцию по безопасности

© БелТА / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин
© БелТА
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу пригласил своего белорусского коллегу Виктора Хренина на Московскую конференцию по безопасности и форум "Армия", которые пройдут в 2022 году.
"Пользуясь случаем, хотел бы пригласить Вас и белорусские делегации на Десятую Московскую конференцию по международной безопасности, Армейские международные игры и Международный военно-технический форум "Армия", которые состоятся в августе", - сказал он на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Москве.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
15:50Союзное государство
Шойгу считает необходимым укрепить обороноспособность Союзного государства
Он рассказал, что на форуме будет много нового и интересного, так как "мы не стоим на месте, что-то исправляем, что-то добавляем". Своими лучшими наработками Россия, по словам министра, готова поделиться с "нашими друзьями, нашими союзниками".
Шойгу напомнил, что 22 июня народы двух стран отметили очередную годовщину начала Великой Отечественной войны. Министр рассказал, что частица Вечного огня, доставленная из Брестской крепости к Главному храму Вооружённых Сил РФ, стала символом единства наших стран в противостоянии агрессии и геноциду.
Он также выразил желание оказать Белоруссии поддержку и помощь в создании центра патриотического воспитания молодёжи по аналогии с российским центром "Авангард".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
15:54
Шойгу назвал Белоруссию ближайшим другом России
 
БезопасностьРоссияБелоруссияМоскваСергей ШойгуМинистерство обороны БелоруссииФорум "Армия"
 
 
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