Россиянам рассказали, как не потолстеть, пытаясь похудеть
Диетолог Гинзбург: повышенный аппетит после кофе может привести к перееданию и набору веса
Сантиметр на тарелке. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Как не набрать лишние килограммы, пытаясь похудеть, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Обменные процессы в организме под влиянием разных факторов могут протекать быстрее или медленнее. Стараясь похудеть, некоторые люди рассчитывают добиться желаемого эффекта с помощью ускорения метаболизма, отметил Гинзбург. При этом существует заблуждение, что отдельные продукты питания повышают интенсивность обмена веществ, добавил врач.
"Людям кажется, что употребление какого-то продукта может ускорить метаболизм, и они быстрее похудеют. И наоборот, что есть продукты, которые его замедляют, и они быстрее толстеют. На самом деле тема с замедлением и ускорением метаболизма с помощью еды — это ненаучно, это так не работает", — предупредил Гинзбург.
По его словам, кофе и специи могут увеличивать расход энергии в организме. Но одновременно эти "волшебные" продукты, ускоряющие метаболизм, обостряют аппетит, уточнил он.
"Кофе ускоряет расход энергии. Еще есть специи, которые имеют схожий эффект. После приема пищи со специями немного иначе образуются молекулы, богатые энергией, из-за чего происходит потеря тепла, потеря энергии. Но кофе и специи дают незначительное ускорение расхода энергии, а при этом сильно повышают аппетит", — объяснил Гинзбург.
Возникающее после употребления таких продуктов чувство голода может провоцировать переедание и приводить к набору лишних килограммов, считает диетолог. Он порекомендовал людям, желающим снизить вес, реже включать в меню жирные и сладкие блюда.
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