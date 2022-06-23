Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как не потолстеть, пытаясь похудеть - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/pokhudenie-1797444312.html
Россиянам рассказали, как не потолстеть, пытаясь похудеть
Россиянам рассказали, как не потолстеть, пытаясь похудеть - РИА Новости, 23.06.2022
Россиянам рассказали, как не потолстеть, пытаясь похудеть
Как не набрать лишние килограммы, пытаясь похудеть, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T02:15
2022-06-23T02:15
общество
россия
михаил гинзбург
еда
здоровье
питание
диеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/83695/75/836957522_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_d833569ae36235758d26b6bbf7028dd5.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Как не набрать лишние килограммы, пытаясь похудеть, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.Обменные процессы в организме под влиянием разных факторов могут протекать быстрее или медленнее. Стараясь похудеть, некоторые люди рассчитывают добиться желаемого эффекта с помощью ускорения метаболизма, отметил Гинзбург. При этом существует заблуждение, что отдельные продукты питания повышают интенсивность обмена веществ, добавил врач.По его словам, кофе и специи могут увеличивать расход энергии в организме. Но одновременно эти "волшебные" продукты, ускоряющие метаболизм, обостряют аппетит, уточнил он."Кофе ускоряет расход энергии. Еще есть специи, которые имеют схожий эффект. После приема пищи со специями немного иначе образуются молекулы, богатые энергией, из-за чего происходит потеря тепла, потеря энергии. Но кофе и специи дают незначительное ускорение расхода энергии, а при этом сильно повышают аппетит", — объяснил Гинзбург.Возникающее после употребления таких продуктов чувство голода может провоцировать переедание и приводить к набору лишних килограммов, считает диетолог. Он порекомендовал людям, желающим снизить вес, реже включать в меню жирные и сладкие блюда.
https://rsport.ria.ru/20220620/golodanie-1796850715.html
https://rsport.ria.ru/20220416/pitanie-1783808489.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/83695/75/836957522_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9bf8c2e197f065fdbe16b9dbf89055a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил гинзбург, еда, здоровье, питание, диеты
02:15 23.06.2022
 
Россиянам рассказали, как не потолстеть, пытаясь похудеть

Диетолог Гинзбург: повышенный аппетит после кофе может привести к перееданию и набору веса

© Fotolia / zaretskaya Сантиметр на тарелке
Сантиметр на тарелке - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Fotolia / zaretskaya
Сантиметр на тарелке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Как не набрать лишние килограммы, пытаясь похудеть, рассказал в интервью радио Sputnik врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.
Обменные процессы в организме под влиянием разных факторов могут протекать быстрее или медленнее. Стараясь похудеть, некоторые люди рассчитывают добиться желаемого эффекта с помощью ускорения метаболизма, отметил Гинзбург. При этом существует заблуждение, что отдельные продукты питания повышают интенсивность обмена веществ, добавил врач.
"Людям кажется, что употребление какого-то продукта может ускорить метаболизм, и они быстрее похудеют. И наоборот, что есть продукты, которые его замедляют, и они быстрее толстеют. На самом деле тема с замедлением и ускорением метаболизма с помощью еды — это ненаучно, это так не работает", — предупредил Гинзбург.
По его словам, кофе и специи могут увеличивать расход энергии в организме. Но одновременно эти "волшебные" продукты, ускоряющие метаболизм, обостряют аппетит, уточнил он.
Часы на тарелке - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 19:30ЗОЖ
Интервальное голодание для похудения: секреты необычной диеты
"Кофе ускоряет расход энергии. Еще есть специи, которые имеют схожий эффект. После приема пищи со специями немного иначе образуются молекулы, богатые энергией, из-за чего происходит потеря тепла, потеря энергии. Но кофе и специи дают незначительное ускорение расхода энергии, а при этом сильно повышают аппетит", — объяснил Гинзбург.
Возникающее после употребления таких продуктов чувство голода может провоцировать переедание и приводить к набору лишних килограммов, считает диетолог. Он порекомендовал людям, желающим снизить вес, реже включать в меню жирные и сладкие блюда.
Девушка режет болгарский перец - РИА Новости, 1920, 16.04.2022
16 апреля, 02:00ЗОЖ
Пять главных правил питания для тех, кому за 40
 
ОбществоРоссияМихаил ГинзбургЕдаЗдоровьеПитаниеДиеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала