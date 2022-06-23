https://ria.ru/20220623/podmoskove-1797512062.html

В Подмосковье от имущественного налога освободили организаторов выставок

В Подмосковье от имущественного налога освободили организаторов выставок - РИА Новости, 23.06.2022

В Подмосковье от имущественного налога освободили организаторов выставок

Подмосковные компании, занимающиеся организацией выставок, освободили от имущественного налога, решение было принято на очередном заседании Мособлдумы. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:45

2022-06-23T11:45

2022-06-23T11:45

новости подмосковья

московская областная дума

игорь брынцалов

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КРАСНОГОРСК, 23 июн – РИА Новости. Подмосковные компании, занимающиеся организацией выставок, освободили от имущественного налога, решение было принято на очередном заседании Мособлдумы.Проектом закона предлагалось установить на период 2022-2023 годов для указанных организаций налоговую льготу в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество организаций."Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская областная дума, игорь брынцалов