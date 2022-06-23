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В Подмосковье от имущественного налога освободили организаторов выставок
В Подмосковье от имущественного налога освободили организаторов выставок - РИА Новости, 23.06.2022
В Подмосковье от имущественного налога освободили организаторов выставок
Подмосковные компании, занимающиеся организацией выставок, освободили от имущественного налога, решение было принято на очередном заседании Мособлдумы. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:45
2022-06-23T11:45
2022-06-23T11:45
новости подмосковья
московская областная дума
игорь брынцалов
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КРАСНОГОРСК, 23 июн – РИА Новости. Подмосковные компании, занимающиеся организацией выставок, освободили от имущественного налога, решение было принято на очередном заседании Мособлдумы.Проектом закона предлагалось установить на период 2022-2023 годов для указанных организаций налоговую льготу в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество организаций."Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская областная дума, игорь брынцалов