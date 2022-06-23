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В Подмосковье от имущественного налога освободили организаторов выставок - РИА Новости, 23.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220623/podmoskove-1797512062.html
В Подмосковье от имущественного налога освободили организаторов выставок
В Подмосковье от имущественного налога освободили организаторов выставок - РИА Новости, 23.06.2022
В Подмосковье от имущественного налога освободили организаторов выставок
Подмосковные компании, занимающиеся организацией выставок, освободили от имущественного налога, решение было принято на очередном заседании Мособлдумы. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:45
2022-06-23T11:45
новости подмосковья
московская областная дума
игорь брынцалов
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КРАСНОГОРСК, 23 июн – РИА Новости. Подмосковные компании, занимающиеся организацией выставок, освободили от имущественного налога, решение было принято на очередном заседании Мособлдумы.Проектом закона предлагалось установить на период 2022-2023 годов для указанных организаций налоговую льготу в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество организаций."Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
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московская областная дума, игорь брынцалов
11:45 23.06.2022
 

В Подмосковье от имущественного налога освободили организаторов выставок

© РИА Новости / Илья ПиталевГлава Мособлдумы Игорь Брынцалов
Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов
Читать ria.ru в
КРАСНОГОРСК, 23 июн – РИА Новости. Подмосковные компании, занимающиеся организацией выставок, освободили от имущественного налога, решение было принято на очередном заседании Мособлдумы.
Проектом закона предлагалось установить на период 2022-2023 годов для указанных организаций налоговую льготу в виде полного освобождения от уплаты налога на имущество организаций.
"Решение принято", - сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская областная думаИгорь Брынцалов
 
 
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