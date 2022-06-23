https://ria.ru/20220623/panteleymonovka-1797592517.html

Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке в ДНР десять снарядов

Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке в ДНР десять снарядов - РИА Новости, 23.06.2022

Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке в ДНР десять снарядов

Украинские войска в четверг снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив еще десять снарядов калибром 152... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T15:11

2022-06-23T15:11

2022-06-23T15:21

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив еще десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Предыдущий обстрел Пантелеймоновки со стороны украинских войск был зафиксирован в 14.30 (совпадает с мск), когда по поселку также выпустили 10 снарядов калибра 152 миллиметра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днр, украина