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Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке в ДНР десять снарядов
Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке в ДНР десять снарядов - РИА Новости, 23.06.2022
Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке в ДНР десять снарядов
Украинские войска в четверг снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив еще десять снарядов калибром 152... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:11
2022-06-23T15:11
2022-06-23T15:21
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в четверг снова обстреляли населенный пункт Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике, выпустив еще десять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Предыдущий обстрел Пантелеймоновки со стороны украинских войск был зафиксирован в 14.30 (совпадает с мск), когда по поселку также выпустили 10 снарядов калибра 152 миллиметра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 15.00 - н.п. Новгородское - н.п. Пантелеймоновка: выпущено десять снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
15:11 23.06.2022 (обновлено: 15:21 23.06.2022)
Украинские войска выпустили по Пантелеймоновке в ДНР десять снарядов
ВСУ выпустили по Пантелеймоновке в ДНР десять снарядов калибра 152 миллиметра