https://ria.ru/20220623/kuban-1797667905.html
На Кубани для IT-отрасли снизили налоговые ставки до одного процента
На Кубани для IT-отрасли снизили налоговые ставки до одного процента - РИА Новости, 23.06.2022
На Кубани для IT-отрасли снизили налоговые ставки до одного процента
Для IT-отрасли Кубани снизили налоговые ставки с 6% до 1% по упрощенной системе налогообложения, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:26
2022-06-23T18:26
2022-06-23T18:28
краснодарский край
экономика
краснодарский край
it-компании
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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Для IT-отрасли Кубани снизили налоговые ставки с 6% до 1% по упрощенной системе налогообложения, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.В четверг губернатор принял участие в сессии законодательного собрания Краснодарского края."Мы продолжаем расширять меры поддержки IT-предприятий. Для них снижаем налоговые ставки с 6% до 1% по упрощенной системе налогообложения. Отрасль имеет серьезный потенциал – это новые прорывные технологии, которые нам необходимы. Принятый сегодня закон позволит создать комфортные условия для IT-сообщества и привлечь в регион новых талантливых специалистов", – приводится комментарий губернатора в сообщении пресс-службы администрации края.Уточняется, что согласно новой мере поддержки, если объектом налогообложения являются доходы, то налоговая ставка для компании снижена с 6% до 1%."Если объектом являются доходы, уменьшенные на величину расходов – с 15 до 5%. Данная преференция будет действовать в период до 2024 года. Снижение налоговых ставок позволит стимулировать обновление и модернизацию основных средств, повысит активность организаций, увеличить количество рабочих мест и налогов, поступающих в региональный бюджет", - добавили в администрации региона.По данным краевых властей, сегодня на Кубани работают около 1,2 тысячи IT-компаний. По итогам 2021 года объем услуг в отрасли связи и цифровой сфере составил порядка 97 миллиардов рублей, налоговых поступлений – почти 6 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20220615/zdravookhranenie-1795535817.html
https://ria.ru/20220609/subsidii-1794384843.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, краснодарский край, it-компании
18:26 23.06.2022 (обновлено: 18:28 23.06.2022)
На Кубани для IT-отрасли снизили налоговые ставки до одного процента
Кондратьев: на Кубани для IT-отрасли снизили налоговые ставки до одного процента
КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Для IT-отрасли Кубани снизили налоговые ставки с 6% до 1% по упрощенной системе налогообложения, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В четверг губернатор принял участие в сессии законодательного собрания Краснодарского края
.
"Мы продолжаем расширять меры поддержки IT-предприятий. Для них снижаем налоговые ставки с 6% до 1% по упрощенной системе налогообложения. Отрасль имеет серьезный потенциал – это новые прорывные технологии, которые нам необходимы. Принятый сегодня закон позволит создать комфортные условия для IT-сообщества и привлечь в регион новых талантливых специалистов", – приводится комментарий губернатора в сообщении пресс-службы администрации края.
Уточняется, что согласно новой мере поддержки, если объектом налогообложения являются доходы, то налоговая ставка для компании снижена с 6% до 1%.
"Если объектом являются доходы, уменьшенные на величину расходов – с 15 до 5%. Данная преференция будет действовать в период до 2024 года. Снижение налоговых ставок позволит стимулировать обновление и модернизацию основных средств, повысит активность организаций, увеличить количество рабочих мест и налогов, поступающих в региональный бюджет", - добавили в администрации региона.
По данным краевых властей, сегодня на Кубани работают около 1,2 тысячи IT-компаний. По итогам 2021 года объем услуг в отрасли связи и цифровой сфере составил порядка 97 миллиардов рублей, налоговых поступлений – почти 6 миллиардов рублей.
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