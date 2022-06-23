https://ria.ru/20220623/kuban-1797667905.html

На Кубани для IT-отрасли снизили налоговые ставки до одного процента

На Кубани для IT-отрасли снизили налоговые ставки до одного процента - РИА Новости, 23.06.2022

На Кубани для IT-отрасли снизили налоговые ставки до одного процента

Для IT-отрасли Кубани снизили налоговые ставки с 6% до 1% по упрощенной системе налогообложения, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:26

2022-06-23T18:26

2022-06-23T18:28

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краснодарский край

it-компании

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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Для IT-отрасли Кубани снизили налоговые ставки с 6% до 1% по упрощенной системе налогообложения, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.В четверг губернатор принял участие в сессии законодательного собрания Краснодарского края."Мы продолжаем расширять меры поддержки IT-предприятий. Для них снижаем налоговые ставки с 6% до 1% по упрощенной системе налогообложения. Отрасль имеет серьезный потенциал – это новые прорывные технологии, которые нам необходимы. Принятый сегодня закон позволит создать комфортные условия для IT-сообщества и привлечь в регион новых талантливых специалистов", – приводится комментарий губернатора в сообщении пресс-службы администрации края.Уточняется, что согласно новой мере поддержки, если объектом налогообложения являются доходы, то налоговая ставка для компании снижена с 6% до 1%."Если объектом являются доходы, уменьшенные на величину расходов – с 15 до 5%. Данная преференция будет действовать в период до 2024 года. Снижение налоговых ставок позволит стимулировать обновление и модернизацию основных средств, повысит активность организаций, увеличить количество рабочих мест и налогов, поступающих в региональный бюджет", - добавили в администрации региона.По данным краевых властей, сегодня на Кубани работают около 1,2 тысячи IT-компаний. По итогам 2021 года объем услуг в отрасли связи и цифровой сфере составил порядка 97 миллиардов рублей, налоговых поступлений – почти 6 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20220615/zdravookhranenie-1795535817.html

https://ria.ru/20220609/subsidii-1794384843.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, it-компании