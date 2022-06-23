Источник: у экс-депутата ГД конфисковали крупнейший в Приморье туркомплекс
Суд конфисковал у экс-депутата Госдумы Сопчука крупнейший в Приморье туркомплекс
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Суд по иску УФСБ по Приморскому краю конфисковал комплекс семейного отдыха "Маяк" стоимостью более 900 миллионов рублей, принадлежащий экс-депутату Госдумы и бывшему депутату заксобрания Приморья Сергею Сопчуку, и 135 миллионов рублей прибыли от работы этой базы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
СК 26 ноября 2021 года сообщил, что Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. У него дома прошел обыск, изъята документация. В ноябре суд заочно арестовал Сопчука. "Единая Россия" приостановила членство экс-депутата в партии. Однако Приморский краевой суд 24 декабря, рассмотрев жалобу защиты, отменил постановление о заочном аресте и направил материал на новое рассмотрение. В конце декабря Фрунзенский районный суд Владивостока вновь заочно арестовал Сопчука.
В январе "Коммерсант" сообщал, что в Москве начался суд по делу о конфискации у Сопчука крупнейшего в Приморье туристического комплекса "Маяк", стоимость которого оценивается почти в 1 миллиард рублей. Отмечалось, что, по мнению Генпрокуратуры, комплексом тайно владел Сопчук, записавший актив на свою сестру Людмилу Стукову. С обоих также хотели взыскать эквивалент прибыли комплекса — 135 миллионов рублей, арестовав для обеспечения исковых требований все имущество ответчиков, которое они декларировали.
"Решением судебной коллегии по гражданским делам московского городского суда вступил в законную силу приговор Замоскворецкого районного суда Москвы, в соответствии с которым удовлетворен в полном объеме гражданский иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему депутату Сергею Сопчуку о взыскании в доход государства имущества комплекса семейного отдыха "Маяк" рыночной стоимостью более 900 миллионов рублей, а также 135 миллионов рублей, незаконно полученных в качестве прибыли от деятельности комплекса", — сообщил источник.
Он отметил, что решение было вынесено 14 июня.
"Исковое заявление подготовлено на основании материалов управления ФСБ России по Приморскому краю. Сейчас проводятся мероприятия по внесению необходимых изменений в государственные реестры о новом владельце объекта недвижимости", — добавил источник.