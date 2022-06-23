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Источник: у экс-депутата ГД конфисковали крупнейший в Приморье туркомплекс - РИА Новости, 23.06.2022
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Источник: у экс-депутата ГД конфисковали крупнейший в Приморье туркомплекс
Источник: у экс-депутата ГД конфисковали крупнейший в Приморье туркомплекс - РИА Новости, 23.06.2022
Источник: у экс-депутата ГД конфисковали крупнейший в Приморье туркомплекс
Суд по иску УФСБ по Приморскому краю конфисковал комплекс семейного отдыха "Маяк" стоимостью более 900 миллионов рублей, принадлежащий экс-депутату Госдумы и... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T04:07
2022-06-23T04:07
происшествия
сергей сопчук
приморский край
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
приморский краевой суд
единая россия
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Суд по иску УФСБ по Приморскому краю конфисковал комплекс семейного отдыха "Маяк" стоимостью более 900 миллионов рублей, принадлежащий экс-депутату Госдумы и бывшему депутату заксобрания Приморья Сергею Сопчуку, и 135 миллионов рублей прибыли от работы этой базы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.СК 26 ноября 2021 года сообщил, что Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. У него дома прошел обыск, изъята документация. В ноябре суд заочно арестовал Сопчука. "Единая Россия" приостановила членство экс-депутата в партии. Однако Приморский краевой суд 24 декабря, рассмотрев жалобу защиты, отменил постановление о заочном аресте и направил материал на новое рассмотрение. В конце декабря Фрунзенский районный суд Владивостока вновь заочно арестовал Сопчука.В январе "Коммерсант" сообщал, что в Москве начался суд по делу о конфискации у Сопчука крупнейшего в Приморье туристического комплекса "Маяк", стоимость которого оценивается почти в 1 миллиард рублей. Отмечалось, что, по мнению Генпрокуратуры, комплексом тайно владел Сопчук, записавший актив на свою сестру Людмилу Стукову. С обоих также хотели взыскать эквивалент прибыли комплекса — 135 миллионов рублей, арестовав для обеспечения исковых требований все имущество ответчиков, которое они декларировали."Решением судебной коллегии по гражданским делам московского городского суда вступил в законную силу приговор Замоскворецкого районного суда Москвы, в соответствии с которым удовлетворен в полном объеме гражданский иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему депутату Сергею Сопчуку о взыскании в доход государства имущества комплекса семейного отдыха "Маяк" рыночной стоимостью более 900 миллионов рублей, а также 135 миллионов рублей, незаконно полученных в качестве прибыли от деятельности комплекса", — сообщил источник.Он отметил, что решение было вынесено 14 июня."Исковое заявление подготовлено на основании материалов управления ФСБ России по Приморскому краю. Сейчас проводятся мероприятия по внесению необходимых изменений в государственные реестры о новом владельце объекта недвижимости", — добавил источник.
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происшествия, сергей сопчук, приморский край, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), приморский краевой суд, единая россия, госдума рф, владивосток
04:07 23.06.2022
 
Источник: у экс-депутата ГД конфисковали крупнейший в Приморье туркомплекс

Суд конфисковал у экс-депутата Госдумы Сопчука крупнейший в Приморье туркомплекс

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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ВЛАДИВОСТОК, 23 июн — РИА Новости. Суд по иску УФСБ по Приморскому краю конфисковал комплекс семейного отдыха "Маяк" стоимостью более 900 миллионов рублей, принадлежащий экс-депутату Госдумы и бывшему депутату заксобрания Приморья Сергею Сопчуку, и 135 миллионов рублей прибыли от работы этой базы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
СК 26 ноября 2021 года сообщил, что Сопчук объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. У него дома прошел обыск, изъята документация. В ноябре суд заочно арестовал Сопчука. "Единая Россия" приостановила членство экс-депутата в партии. Однако Приморский краевой суд 24 декабря, рассмотрев жалобу защиты, отменил постановление о заочном аресте и направил материал на новое рассмотрение. В конце декабря Фрунзенский районный суд Владивостока вновь заочно арестовал Сопчука.
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В январе "Коммерсант" сообщал, что в Москве начался суд по делу о конфискации у Сопчука крупнейшего в Приморье туристического комплекса "Маяк", стоимость которого оценивается почти в 1 миллиард рублей. Отмечалось, что, по мнению Генпрокуратуры, комплексом тайно владел Сопчук, записавший актив на свою сестру Людмилу Стукову. С обоих также хотели взыскать эквивалент прибыли комплекса — 135 миллионов рублей, арестовав для обеспечения исковых требований все имущество ответчиков, которое они декларировали.
"Решением судебной коллегии по гражданским делам московского городского суда вступил в законную силу приговор Замоскворецкого районного суда Москвы, в соответствии с которым удовлетворен в полном объеме гражданский иск Генеральной прокуратуры РФ к бывшему депутату Сергею Сопчуку о взыскании в доход государства имущества комплекса семейного отдыха "Маяк" рыночной стоимостью более 900 миллионов рублей, а также 135 миллионов рублей, незаконно полученных в качестве прибыли от деятельности комплекса", — сообщил источник.
Он отметил, что решение было вынесено 14 июня.
"Исковое заявление подготовлено на основании материалов управления ФСБ России по Приморскому краю. Сейчас проводятся мероприятия по внесению необходимых изменений в государственные реестры о новом владельце объекта недвижимости", — добавил источник.
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