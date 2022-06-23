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Иностранные инвесторы могут забрать деньги без суда, заявил Силуанов - РИА Новости, 23.06.2022
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Иностранные инвесторы могут забрать деньги без суда, заявил Силуанов
Иностранные инвесторы могут забрать деньги без суда, заявил Силуанов - РИА Новости, 23.06.2022
Иностранные инвесторы могут забрать деньги без суда, заявил Силуанов
Иностранным инвесторам нет смысла пытаться через суд объявить дефолт по внешним долгам России, которая готова обслуживать все свои обязательства, держатели... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T15:09
2022-06-23T15:09
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
инвестиции
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иностранным инвесторам нет смысла пытаться через суд объявить дефолт по внешним долгам России, которая готова обслуживать все свои обязательства, держатели облигаций могут прийти и забрать свои деньги сразу, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов."Представим гипотетическую ситуацию, что все-таки состоялся суд, вынесено решение, инвестору разрешили получить выплаты. Он все равно придет к нам и получит то, что мы ему уже зарезервировали для выплат. Поэтому мы и говорим, что вот твои деньги, приходи и забирай их сразу. Это гораздо более рационально с точки зрения всех сторон. В том числе и американских властей, которые бьют по своим инвесторам и своим налогам", - добавил российский министр.Минфин РФ в четверг осуществил выплаты купонов по двум выпускам евробондов России, применив новый порядок осуществления платежей в рублях, который накануне был утвержден указом президента РФ. По этому порядку иностранные инвесторы смогут получать выплаты по евробондам РФ на рублевые счета, открытые в российских банках, конвертировать эти средства в валюту и без ограничений со стороны российских властей вывести за рубеж, предоставив письменный отказ от всех возможных будущих претензий.При этом Силуанов напомнил, что формально объявлять о наступлении дефолта можно только после вступления в силу решения суда соответствующей юрисдикции об удовлетворении искового требования держателя еврооблигаций. "Но с обращениями в суд не все так однозначно, поскольку ни в одном из проспектов эмиссии мы не отказались от суверенного иммунитета. Это значит, что даже при подаче иска у иностранного суда не будет юрисдикции для рассмотрения его по существу", - отметил Силуанов.Силуанов признал также, что комитет по определению кредитных событий при Международной ассоциации свопов и деривативов 1 июня уже признал "событие неплатежа" по долларовым еврооблигациям Минфина РФ из-за невыплаты "дополнительных" процентов на 1,9 миллиона долларов. Однако министр подчеркнул, что данное решение никак не влияет на отношения России с ее кредиторами - оно имеет значение только для участников рынка кредитных дефолтных свопов (CDS), то есть производных финансовых инструментов на российские еврооблигации."Такое решение с правовой точки зрения может лишь повлечь необходимость осуществления выплат той или иной стороной своп-сделки, но не является событием дефолта в контексте отношений между эмитентом и держателями еврооблигаций. На отношения Российской Федерации со своими кредиторами это никак не влияет", - сказал он.
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экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), инвестиции
15:09 23.06.2022
 
Иностранные инвесторы могут забрать деньги без суда, заявил Силуанов

Силуанов: инвесторам нет смысла через суд объявлять дефолт по внешним долгам России

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Иностранным инвесторам нет смысла пытаться через суд объявить дефолт по внешним долгам России, которая готова обслуживать все свои обязательства, держатели облигаций могут прийти и забрать свои деньги сразу, заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.
"С практической точки зрения, для инвестора нет смысла инициировать длительные и дорогостоящие судебные разбирательства с заемщиком, который готов обслуживать свой долг и в ситуации, когда ему – инвестору – запрещено получать причитающиеся ему выплаты", - заявил Силуанов.
"Представим гипотетическую ситуацию, что все-таки состоялся суд, вынесено решение, инвестору разрешили получить выплаты. Он все равно придет к нам и получит то, что мы ему уже зарезервировали для выплат. Поэтому мы и говорим, что вот твои деньги, приходи и забирай их сразу. Это гораздо более рационально с точки зрения всех сторон. В том числе и американских властей, которые бьют по своим инвесторам и своим налогам", - добавил российский министр.
Минфин РФ в четверг осуществил выплаты купонов по двум выпускам евробондов России, применив новый порядок осуществления платежей в рублях, который накануне был утвержден указом президента РФ. По этому порядку иностранные инвесторы смогут получать выплаты по евробондам РФ на рублевые счета, открытые в российских банках, конвертировать эти средства в валюту и без ограничений со стороны российских властей вывести за рубеж, предоставив письменный отказ от всех возможных будущих претензий.
При этом Силуанов напомнил, что формально объявлять о наступлении дефолта можно только после вступления в силу решения суда соответствующей юрисдикции об удовлетворении искового требования держателя еврооблигаций. "Но с обращениями в суд не все так однозначно, поскольку ни в одном из проспектов эмиссии мы не отказались от суверенного иммунитета. Это значит, что даже при подаче иска у иностранного суда не будет юрисдикции для рассмотрения его по существу", - отметил Силуанов.
Силуанов признал также, что комитет по определению кредитных событий при Международной ассоциации свопов и деривативов 1 июня уже признал "событие неплатежа" по долларовым еврооблигациям Минфина РФ из-за невыплаты "дополнительных" процентов на 1,9 миллиона долларов. Однако министр подчеркнул, что данное решение никак не влияет на отношения России с ее кредиторами - оно имеет значение только для участников рынка кредитных дефолтных свопов (CDS), то есть производных финансовых инструментов на российские еврооблигации.
"Такое решение с правовой точки зрения может лишь повлечь необходимость осуществления выплат той или иной стороной своп-сделки, но не является событием дефолта в контексте отношений между эмитентом и держателями еврооблигаций. На отношения Российской Федерации со своими кредиторами это никак не влияет", - сказал он.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
14:15
Силуанов назвал условие вывода иностранцами платежей по евробондам
 
ЭкономикаРоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)инвестиции
 
 
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