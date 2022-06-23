https://ria.ru/20220623/gaubitsy-1797537192.html

Киев получил от Запада гаубицы без GPS во избежание попадания их к России

Киев получил от Запада гаубицы без GPS во избежание попадания их к России - РИА Новости, 23.06.2022

Киев получил от Запада гаубицы без GPS во избежание попадания их к России

Запад поставил Киеву гаубицы M777 без системы GPS во избежание их попадания российским военным, сообщил источник в минобороны Украины. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:36

2022-06-23T12:36

2022-06-23T12:36

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Запад поставил Киеву гаубицы M777 без системы GPS во избежание их попадания российским военным, сообщил источник в минобороны Украины."С гаубиц M777, которые Украина получила от западных партнеров, была снята система GPS, потому что у правительств и производителей есть оговорки по хранению технологий, поскольку есть понимание, что во время войны определенные виды вооружения могут быть захвачены Россией", - сообщает издание LIGA.net со ссылкой на источник в украинском министерстве обороны.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/oruzhie-1797332292.html

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