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Киев получил от Запада гаубицы без GPS во избежание попадания их к России - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/gaubitsy-1797537192.html
Киев получил от Запада гаубицы без GPS во избежание попадания их к России
Киев получил от Запада гаубицы без GPS во избежание попадания их к России - РИА Новости, 23.06.2022
Киев получил от Запада гаубицы без GPS во избежание попадания их к России
Запад поставил Киеву гаубицы M777 без системы GPS во избежание их попадания российским военным, сообщил источник в минобороны Украины. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:36
2022-06-23T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
сша
нато
gps
ситуация в днр и лнр
украина
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Запад поставил Киеву гаубицы M777 без системы GPS во избежание их попадания российским военным, сообщил источник в минобороны Украины."С гаубиц M777, которые Украина получила от западных партнеров, была снята система GPS, потому что у правительств и производителей есть оговорки по хранению технологий, поскольку есть понимание, что во время войны определенные виды вооружения могут быть захвачены Россией", - сообщает издание LIGA.net со ссылкой на источник в украинском министерстве обороны.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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сша
украина
донецк (днр)
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в мире, технологии, сша, нато, gps, ситуация в днр и лнр, украина, донецк (днр)
12:36 23.06.2022
 
Киев получил от Запада гаубицы без GPS во избежание попадания их к России

LIGA.net: Киев получил от Запада гаубицы M777 без GPS во избежание попадания их к России

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Запад поставил Киеву гаубицы M777 без системы GPS во избежание их попадания российским военным, сообщил источник в минобороны Украины.
"С гаубиц M777, которые Украина получила от западных партнеров, была снята система GPS, потому что у правительств и производителей есть оговорки по хранению технологий, поскольку есть понимание, что во время войны определенные виды вооружения могут быть захвачены Россией", - сообщает издание LIGA.net со ссылкой на источник в украинском министерстве обороны.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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