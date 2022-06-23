https://ria.ru/20220623/gaubitsy-1797537192.html
Киев получил от Запада гаубицы без GPS во избежание попадания их к России
Киев получил от Запада гаубицы без GPS во избежание попадания их к России - РИА Новости, 23.06.2022
Киев получил от Запада гаубицы без GPS во избежание попадания их к России
Запад поставил Киеву гаубицы M777 без системы GPS во избежание их попадания российским военным, сообщил источник в минобороны Украины. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:36
2022-06-23T12:36
2022-06-23T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
сша
нато
gps
ситуация в днр и лнр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796566530_0:110:3318:1976_1920x0_80_0_0_cdbff1042d7f13861ae89f1b4341fc52.jpg
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Запад поставил Киеву гаубицы M777 без системы GPS во избежание их попадания российским военным, сообщил источник в минобороны Украины."С гаубиц M777, которые Украина получила от западных партнеров, была снята система GPS, потому что у правительств и производителей есть оговорки по хранению технологий, поскольку есть понимание, что во время войны определенные виды вооружения могут быть захвачены Россией", - сообщает издание LIGA.net со ссылкой на источник в украинском министерстве обороны.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/oruzhie-1797332292.html
сша
украина
донецк (днр)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796566530_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_a5879ac48267a47ef2b88003e08cb728.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, нато, gps, ситуация в днр и лнр, украина, донецк (днр)
Киев получил от Запада гаубицы без GPS во избежание попадания их к России
LIGA.net: Киев получил от Запада гаубицы M777 без GPS во избежание попадания их к России