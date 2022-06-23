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В Минобороны рассказали о потерях 30-й Механизированной бригады ВСУ

В Минобороны рассказали о потерях 30-й Механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 23.06.2022

В Минобороны рассказали о потерях 30-й Механизированной бригады ВСУ

30-й механизированная бригада украинских военных потеряла более 50% личного состава, следует из сводки Минобороны России, распространенной в четверг. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:27

2022-06-23T12:27

2022-06-23T13:03

россия

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. 30-й механизированная бригада украинских военных потеряла более 50% личного состава, следует из сводки Минобороны России, распространенной в четверг."В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения российскими Вооруженными Силами осталось менее 50% личного состава. Ещё более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями", - отмечают российские военные.

https://ria.ru/20220531/urok-1791878036.html

россия

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр