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В Минобороны рассказали о потерях 30-й Механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 23.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/evakuatsiya-1797533333.html
В Минобороны рассказали о потерях 30-й Механизированной бригады ВСУ
В Минобороны рассказали о потерях 30-й Механизированной бригады ВСУ - РИА Новости, 23.06.2022
В Минобороны рассказали о потерях 30-й Механизированной бригады ВСУ
30-й механизированная бригада украинских военных потеряла более 50% личного состава, следует из сводки Минобороны России, распространенной в четверг. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:27
2022-06-23T13:03
россия
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. 30-й механизированная бригада украинских военных потеряла более 50% личного состава, следует из сводки Минобороны России, распространенной в четверг."В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения российскими Вооруженными Силами осталось менее 50% личного состава. Ещё более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями", - отмечают российские военные.
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россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире, ситуация в днр и лнр
12:27 23.06.2022 (обновлено: 13:03 23.06.2022)
 
В Минобороны рассказали о потерях 30-й Механизированной бригады ВСУ

Минобороны: в 30-й Механизированной бригаде ВСУ осталось менее половины личного состава

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. 30-й механизированная бригада украинских военных потеряла более 50% личного состава, следует из сводки Минобороны России, распространенной в четверг.
"В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения российскими Вооруженными Силами осталось менее 50% личного состава. Ещё более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями", - отмечают российские военные.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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