https://ria.ru/20220623/elektrichestvo-1797679276.html

В Бурятии восстановили электроснабжение после аварии на ГРЭС

В Бурятии восстановили электроснабжение после аварии на ГРЭС - РИА Новости, 23.06.2022

В Бурятии восстановили электроснабжение после аварии на ГРЭС

Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Бурятии, нарушенное из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T19:05

2022-06-23T19:05

2022-06-23T19:05

происшествия

забайкальский край

республика бурятия

электричество

россия

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Бурятии, нарушенное из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщило Минэнерго РФ.Ранее в четверг министерство сообщало, что свыше 375 тысяч человек в Бурятии и Забайкальском крае остались без электричества из-за возгорания электрооборудования. Несколько энергоблоков Гусиноозерской и Харанорской ГРЭС компании "Интер РАО" отключились в результате повреждения трансформатора.Пресс-служба "Интер РАО" в свою очередь сообщила, что вся необходимая мощность Гусиноозерской и Харанорской ГРЭС для обеспечения энергоснабжения потребителей Бурятии и Забайкальского края в настоящее время находится в работе."Для обеспечения резерва в самые ближайшие часы будут задействованы дополнительные энергоблоки электростанций. Последствия инцидента ликвидированы в кратчайшие сроки. Создана комиссия для анализа его причин и выработки действий для недопущения повторения выхода из строя трансформаторного оборудования", - заявили в энергокомпании.

https://ria.ru/20220623/pozhary-1797616470.html

забайкальский край

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Владимир Лаврентьев

происшествия, забайкальский край, республика бурятия, электричество, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)