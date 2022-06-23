Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии восстановили электроснабжение после аварии на ГРЭС - РИА Новости, 23.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220623/elektrichestvo-1797679276.html
В Бурятии восстановили электроснабжение после аварии на ГРЭС
В Бурятии восстановили электроснабжение после аварии на ГРЭС - РИА Новости, 23.06.2022
В Бурятии восстановили электроснабжение после аварии на ГРЭС
Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Бурятии, нарушенное из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T19:05
2022-06-23T19:05
происшествия
забайкальский край
республика бурятия
электричество
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f07e673bdd90fd2f2f5d52aaf87ea749.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Бурятии, нарушенное из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщило Минэнерго РФ.Ранее в четверг министерство сообщало, что свыше 375 тысяч человек в Бурятии и Забайкальском крае остались без электричества из-за возгорания электрооборудования. Несколько энергоблоков Гусиноозерской и Харанорской ГРЭС компании "Интер РАО" отключились в результате повреждения трансформатора.Пресс-служба "Интер РАО" в свою очередь сообщила, что вся необходимая мощность Гусиноозерской и Харанорской ГРЭС для обеспечения энергоснабжения потребителей Бурятии и Забайкальского края в настоящее время находится в работе."Для обеспечения резерва в самые ближайшие часы будут задействованы дополнительные энергоблоки электростанций. Последствия инцидента ликвидированы в кратчайшие сроки. Создана комиссия для анализа его причин и выработки действий для недопущения повторения выхода из строя трансформаторного оборудования", - заявили в энергокомпании.
https://ria.ru/20220623/pozhary-1797616470.html
забайкальский край
республика бурятия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a6803caef4b9e62bad186cc159e839f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, забайкальский край, республика бурятия, электричество, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
19:05 23.06.2022
 
В Бурятии восстановили электроснабжение после аварии на ГРЭС

В Бурятии восстановили электроснабжение после аварии на Гусиноозерской ГРЭС

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Линии электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Бурятии, нарушенное из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщило Минэнерго РФ.
"Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Республике Бурятия", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг министерство сообщало, что свыше 375 тысяч человек в Бурятии и Забайкальском крае остались без электричества из-за возгорания электрооборудования. Несколько энергоблоков Гусиноозерской и Харанорской ГРЭС компании "Интер РАО" отключились в результате повреждения трансформатора.
Пресс-служба "Интер РАО" в свою очередь сообщила, что вся необходимая мощность Гусиноозерской и Харанорской ГРЭС для обеспечения энергоснабжения потребителей Бурятии и Забайкальского края в настоящее время находится в работе.
"Для обеспечения резерва в самые ближайшие часы будут задействованы дополнительные энергоблоки электростанций. Последствия инцидента ликвидированы в кратчайшие сроки. Создана комиссия для анализа его причин и выработки действий для недопущения повторения выхода из строя трансформаторного оборудования", - заявили в энергокомпании.
Последствия лесного пожара в поселке Ергёлёк Намского района Республики Якутия - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 16:23
В Якутии ввели режим повышенной готовности
 
ПроисшествияЗабайкальский крайРеспублика БурятияЭлектричествоРоссияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала