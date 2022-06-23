https://ria.ru/20220623/elektrichestvo-1797679276.html
В Бурятии восстановили электроснабжение после аварии на ГРЭС
В Бурятии восстановили электроснабжение после аварии на ГРЭС - РИА Новости, 23.06.2022
В Бурятии восстановили электроснабжение после аварии на ГРЭС
Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Бурятии, нарушенное из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T19:05
2022-06-23T19:05
2022-06-23T19:05
происшествия
забайкальский край
республика бурятия
электричество
россия
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:127:3072:1854_1920x0_80_0_0_f07e673bdd90fd2f2f5d52aaf87ea749.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение всех потребителей в Бурятии, нарушенное из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС, сообщило Минэнерго РФ.Ранее в четверг министерство сообщало, что свыше 375 тысяч человек в Бурятии и Забайкальском крае остались без электричества из-за возгорания электрооборудования. Несколько энергоблоков Гусиноозерской и Харанорской ГРЭС компании "Интер РАО" отключились в результате повреждения трансформатора.Пресс-служба "Интер РАО" в свою очередь сообщила, что вся необходимая мощность Гусиноозерской и Харанорской ГРЭС для обеспечения энергоснабжения потребителей Бурятии и Забайкальского края в настоящее время находится в работе."Для обеспечения резерва в самые ближайшие часы будут задействованы дополнительные энергоблоки электростанций. Последствия инцидента ликвидированы в кратчайшие сроки. Создана комиссия для анализа его причин и выработки действий для недопущения повторения выхода из строя трансформаторного оборудования", - заявили в энергокомпании.
https://ria.ru/20220623/pozhary-1797616470.html
забайкальский край
республика бурятия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8a6803caef4b9e62bad186cc159e839f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, забайкальский край, республика бурятия, электричество, россия, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В Бурятии восстановили электроснабжение после аварии на ГРЭС
В Бурятии восстановили электроснабжение после аварии на Гусиноозерской ГРЭС