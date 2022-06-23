https://ria.ru/20220623/ekspeditsiya-1797565097.html

Экспедиция "Роснефти" отправилась в Арктику для изучения редкой белой чайки

Экспедиция "Роснефти" отправилась в Арктику для изучения редкой белой чайки - РИА Новости, 23.06.2022

Экспедиция "Роснефти" отправилась в Арктику для изучения редкой белой чайки

Экспедиция, организованная Арктическим научным центром "Роснефти" и Арктическим и антарктическим НИИ Росгидромета, отправилась в северо-восточную часть Карского РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T13:53

2022-06-23T13:53

2022-06-23T13:53

роснефть

экология

россия

арктика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797563983_0:63:1280:783_1920x0_80_0_0_d4b96ecf7cc454e477e0e542e93eccb3.jpg

МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Экспедиция, организованная Арктическим научным центром "Роснефти" и Арктическим и антарктическим НИИ Росгидромета, отправилась в северо-восточную часть Карского моря для изучения популяции белой чайки, которые должны способствовать сохранению этого редкого вида, сообщает "Роснефть".Экспедиции для наблюдения за популяцией белой чайки были начаты в 2020 году в рамках корпоративной программы "Роснефти" по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов – биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем. В этом году ученые проведут исследования этого редкого вида морских птиц на острове Визе в течение всего периода гнездования – около двух месяцев. Специалисты планируют собрать данные о состоянии здоровья популяции, особенностях питания, численности птиц, путях миграции."Данные, которые будут получены в текущем году, позволят оценить трофические связи, усовершенствовать методику систематического мониторинга, а также восполнить пробел в научных знаниях о белой чайке в российской части ареала", - отмечается в сообщении.Как отметили в "Роснефти", компания реализует целый ряд инициатив, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, а также изучение арктических животных. С 2020 года "Роснефть" осуществляет целевой инновационный проект оценки устойчивости арктических экосистем на основании исследования динамики состояния ключевых видов: белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки.Белая чайка - охраняемый вид, является самым малочисленным и эндемичным видом арктических морских птиц с ограниченным гнездовым ареалом. Большая часть мировой популяции гнездится на территории России от Шпицбергена до моря Лаптевых. Включена в Красную книгу РФ и Красный список Международного союза охраны природы.

https://ria.ru/20220614/avtozapravka-1795242749.html

россия

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

роснефть, экология, россия, арктика