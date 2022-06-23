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Экспедиция "Роснефти" отправилась в Арктику для изучения редкой белой чайки - РИА Новости, 23.06.2022
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Экспедиция "Роснефти" отправилась в Арктику для изучения редкой белой чайки
Экспедиция "Роснефти" отправилась в Арктику для изучения редкой белой чайки - РИА Новости, 23.06.2022
Экспедиция "Роснефти" отправилась в Арктику для изучения редкой белой чайки
Экспедиция, организованная Арктическим научным центром "Роснефти" и Арктическим и антарктическим НИИ Росгидромета, отправилась в северо-восточную часть Карского РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:53
2022-06-23T13:53
роснефть
экология
россия
арктика
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Экспедиция, организованная Арктическим научным центром "Роснефти" и Арктическим и антарктическим НИИ Росгидромета, отправилась в северо-восточную часть Карского моря для изучения популяции белой чайки, которые должны способствовать сохранению этого редкого вида, сообщает "Роснефть".Экспедиции для наблюдения за популяцией белой чайки были начаты в 2020 году в рамках корпоративной программы "Роснефти" по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов – биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем. В этом году ученые проведут исследования этого редкого вида морских птиц на острове Визе в течение всего периода гнездования – около двух месяцев. Специалисты планируют собрать данные о состоянии здоровья популяции, особенностях питания, численности птиц, путях миграции."Данные, которые будут получены в текущем году, позволят оценить трофические связи, усовершенствовать методику систематического мониторинга, а также восполнить пробел в научных знаниях о белой чайке в российской части ареала", - отмечается в сообщении.Как отметили в "Роснефти", компания реализует целый ряд инициатив, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, а также изучение арктических животных. С 2020 года "Роснефть" осуществляет целевой инновационный проект оценки устойчивости арктических экосистем на основании исследования динамики состояния ключевых видов: белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки.Белая чайка - охраняемый вид, является самым малочисленным и эндемичным видом арктических морских птиц с ограниченным гнездовым ареалом. Большая часть мировой популяции гнездится на территории России от Шпицбергена до моря Лаптевых. Включена в Красную книгу РФ и Красный список Международного союза охраны природы.
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роснефть, экология, россия, арктика
13:53 23.06.2022
 

Экспедиция "Роснефти" отправилась в Арктику для изучения редкой белой чайки

© Фото : Арктический научный центр "Роснефти"Экспедиция "Роснефти" отправилась в Арктику для изучения редкой белой чайки
Экспедиция Роснефти отправилась в Арктику для изучения редкой белой чайки - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© Фото : Арктический научный центр "Роснефти"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Экспедиция, организованная Арктическим научным центром "Роснефти" и Арктическим и антарктическим НИИ Росгидромета, отправилась в северо-восточную часть Карского моря для изучения популяции белой чайки, которые должны способствовать сохранению этого редкого вида, сообщает "Роснефть".
Экспедиции для наблюдения за популяцией белой чайки были начаты в 2020 году в рамках корпоративной программы "Роснефти" по изучению, сохранению и мониторингу ключевых видов – биоиндикаторов устойчивости арктических экосистем. В этом году ученые проведут исследования этого редкого вида морских птиц на острове Визе в течение всего периода гнездования – около двух месяцев. Специалисты планируют собрать данные о состоянии здоровья популяции, особенностях питания, численности птиц, путях миграции.
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"Данные, которые будут получены в текущем году, позволят оценить трофические связи, усовершенствовать методику систематического мониторинга, а также восполнить пробел в научных знаниях о белой чайке в российской части ареала", - отмечается в сообщении.
Как отметили в "Роснефти", компания реализует целый ряд инициатив, направленных на сохранение и восстановление природных ресурсов, а также изучение арктических животных. С 2020 года "Роснефть" осуществляет целевой инновационный проект оценки устойчивости арктических экосистем на основании исследования динамики состояния ключевых видов: белого медведя, атлантического моржа, дикого северного оленя и белой чайки.
Белая чайка - охраняемый вид, является самым малочисленным и эндемичным видом арктических морских птиц с ограниченным гнездовым ареалом. Большая часть мировой популяции гнездится на территории России от Шпицбергена до моря Лаптевых. Включена в Красную книгу РФ и Красный список Международного союза охраны природы.
 
РоснефтьЭкологияРоссияАрктика
 
 
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