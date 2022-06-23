https://ria.ru/20220623/dorogi-1797682271.html

Дорожный фонд Кубани вырос на 5,3 миллиарда рублей

Дорожный фонд Кубани вырос на 5,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.06.2022

Дорожный фонд Кубани вырос на 5,3 миллиарда рублей

Дорожный фонд Краснодарского края увеличили еще на 5,3 миллиарда рублей, до 46,7 миллиарда рублей, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T19:21

2022-06-23T19:21

2022-06-23T19:21

краснодарский край

экономика

краснодарский край

россия

дороги

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Дорожный фонд Краснодарского края увеличили еще на 5,3 миллиарда рублей, до 46,7 миллиарда рублей, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.В четверг губернатор принял участие в сессии Законодательного собрания региона."В дорожный фонд края направляем еще около 5,3 миллиарда рублей. Таким образом, его объем в 2022 году составит 46,7 миллиарда рублей. Это на 25% больше, чем в 2021 году", – приводится комментарий губернатора в сообщении пресс-службы администрации края.Уточняется, что средства будут направлены на развитие сети автомобильных трасс края. По данным властей, деньги выделены в том числе на строительство двух крупных объектов по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" (4 миллиарда рублей - средства федерального бюджета); на капремонт и ремонт, содержание дорог регионального или межмуниципального значения (850 миллионов рублей), а также на строительство и реконструкцию дорог местного значения (490 миллионов рублей).

https://ria.ru/20220615/zdravookhranenie-1795535817.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, краснодарский край, россия, дороги, вениамин кондратьев