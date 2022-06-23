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Дорожный фонд Кубани вырос на 5,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.06.2022
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Дорожный фонд Кубани вырос на 5,3 миллиарда рублей
Дорожный фонд Кубани вырос на 5,3 миллиарда рублей - РИА Новости, 23.06.2022
Дорожный фонд Кубани вырос на 5,3 миллиарда рублей
Дорожный фонд Краснодарского края увеличили еще на 5,3 миллиарда рублей, до 46,7 миллиарда рублей, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев. РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T19:21
2022-06-23T19:21
краснодарский край
экономика
краснодарский край
россия
дороги
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Дорожный фонд Краснодарского края увеличили еще на 5,3 миллиарда рублей, до 46,7 миллиарда рублей, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.В четверг губернатор принял участие в сессии Законодательного собрания региона."В дорожный фонд края направляем еще около 5,3 миллиарда рублей. Таким образом, его объем в 2022 году составит 46,7 миллиарда рублей. Это на 25% больше, чем в 2021 году", – приводится комментарий губернатора в сообщении пресс-службы администрации края.Уточняется, что средства будут направлены на развитие сети автомобильных трасс края. По данным властей, деньги выделены в том числе на строительство двух крупных объектов по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" (4 миллиарда рублей - средства федерального бюджета); на капремонт и ремонт, содержание дорог регионального или межмуниципального значения (850 миллионов рублей), а также на строительство и реконструкцию дорог местного значения (490 миллионов рублей).
https://ria.ru/20220615/zdravookhranenie-1795535817.html
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экономика, краснодарский край, россия, дороги, вениамин кондратьев
19:21 23.06.2022
 
Дорожный фонд Кубани вырос на 5,3 миллиарда рублей

Дорожный фонд Краснодарского края увеличили еще на 5,3 миллиарда рублей

© РИА Новости / Илья НаймушинУкладка асфальтового покрытия
Укладка асфальтового покрытия - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Укладка асфальтового покрытия. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 июн - РИА Новости. Дорожный фонд Краснодарского края увеличили еще на 5,3 миллиарда рублей, до 46,7 миллиарда рублей, заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В четверг губернатор принял участие в сессии Законодательного собрания региона.
Хирурги во время операции в Краевой клинической больнице в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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Кубань направила на здравоохранение более 130 миллиардов рублей
"В дорожный фонд края направляем еще около 5,3 миллиарда рублей. Таким образом, его объем в 2022 году составит 46,7 миллиарда рублей. Это на 25% больше, чем в 2021 году", – приводится комментарий губернатора в сообщении пресс-службы администрации края.
Уточняется, что средства будут направлены на развитие сети автомобильных трасс края. По данным властей, деньги выделены в том числе на строительство двух крупных объектов по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" (4 миллиарда рублей - средства федерального бюджета); на капремонт и ремонт, содержание дорог регионального или межмуниципального значения (850 миллионов рублей), а также на строительство и реконструкцию дорог местного значения (490 миллионов рублей).
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
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Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайРоссияДорогиВениамин Кондратьев
 
 
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