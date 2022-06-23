https://ria.ru/20220623/donetsk-1797524720.html

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 23.06.2022

Украинские войска выпустили восемь снарядов по Донецку

Украинские войска в 11.50 (совпадает с мск) выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:14

2022-06-23T12:14

2022-06-23T12:14

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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нато

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в 11.50 (совпадает с мск) выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 11.50 - н.п. Пески - г. Донецк (Киевский район): выпущено восемь снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220623/obstrel-1797465092.html

https://ria.ru/20220623/obstrel-1797507585.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), украина, донецкая народная республика, нато