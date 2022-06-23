https://ria.ru/20220623/donbass-1797589142.html

Народная милиция ЛНР освободила районы Золотое-3 и Золотое-4

Народная милиция ЛНР освободила районы Золотое-3 и Золотое-4 - РИА Новости, 23.06.2022

Народная милиция ЛНР освободила районы Золотое-3 и Золотое-4

Районы населенных пунктов Золотое-3 и Золотое-4 в Луганской Народной республике были освобождены в четверг утром, бои за полное освобождение населенных пунктов... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T14:57

2022-06-23T14:57

2022-06-23T16:23

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Районы населенных пунктов Золотое-3 и Золотое-4 в Луганской Народной республике были освобождены в четверг утром, бои за полное освобождение населенных пунктов Золотого и Горского продолжаются, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Золотое-3 и Золотое-4 - там уже находятся наши подразделения. Если мы говорим о Золотом-2 и Золотом-1, там сейчас на данный момент идёт плановая боевая работа, этот населенный пункт освобождается. Населенный пункт Горское - также работают в этом районе наши подразделения, но говорить именно на данную минуту, что он освобождён, преждевременно", - заявил Марочко РИА Новости.На уточняющий вопрос, когда были освобождены Золотое-3 и Золотое-4, Марочко ответил: "Утром".По его данным, в этом районе есть сдавшиеся в плен украинские военные, количество которых пока уточняется.Район Золотое-5 до февраля 2022 года был под контролем ЛНР.

https://ria.ru/20220623/donbass-1797585900.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика