https://ria.ru/20220623/donbass-1797589142.html
Народная милиция ЛНР освободила районы Золотое-3 и Золотое-4
Народная милиция ЛНР освободила районы Золотое-3 и Золотое-4 - РИА Новости, 23.06.2022
Народная милиция ЛНР освободила районы Золотое-3 и Золотое-4
Районы населенных пунктов Золотое-3 и Золотое-4 в Луганской Народной республике были освобождены в четверг утром, бои за полное освобождение населенных пунктов... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T14:57
2022-06-23T14:57
2022-06-23T16:23
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Районы населенных пунктов Золотое-3 и Золотое-4 в Луганской Народной республике были освобождены в четверг утром, бои за полное освобождение населенных пунктов Золотого и Горского продолжаются, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Золотое-3 и Золотое-4 - там уже находятся наши подразделения. Если мы говорим о Золотом-2 и Золотом-1, там сейчас на данный момент идёт плановая боевая работа, этот населенный пункт освобождается. Населенный пункт Горское - также работают в этом районе наши подразделения, но говорить именно на данную минуту, что он освобождён, преждевременно", - заявил Марочко РИА Новости.На уточняющий вопрос, когда были освобождены Золотое-3 и Золотое-4, Марочко ответил: "Утром".По его данным, в этом районе есть сдавшиеся в плен украинские военные, количество которых пока уточняется.Район Золотое-5 до февраля 2022 года был под контролем ЛНР.
https://ria.ru/20220623/donbass-1797585900.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
14:57 23.06.2022 (обновлено: 16:23 23.06.2022)
Народная милиция ЛНР освободила районы Золотое-3 и Золотое-4
Народная милиция ЛНР утром освободила районы Золотое-3 и Золотое-4
ЛУГАНСК, 23 июн - РИА Новости. Районы населенных пунктов Золотое-3 и Золотое-4 в Луганской Народной республике были освобождены в четверг утром, бои за полное освобождение населенных пунктов Золотого и Горского продолжаются, заявил РИА Новости подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Золотое-3 и Золотое-4 - там уже находятся наши подразделения. Если мы говорим о Золотом-2 и Золотом-1, там сейчас на данный момент идёт плановая боевая работа, этот населенный пункт освобождается. Населенный пункт Горское - также работают в этом районе наши подразделения, но говорить именно на данную минуту, что он освобождён, преждевременно", - заявил Марочко РИА Новости.
На уточняющий вопрос, когда были освобождены Золотое-3 и Золотое-4, Марочко ответил: "Утром".
По его данным, в этом районе есть сдавшиеся в плен украинские военные, количество которых пока уточняется.
Район Золотое-5 до февраля 2022 года был под контролем ЛНР
.