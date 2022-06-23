https://ria.ru/20220623/donbass-1797531881.html

Потери ВСУ под Мирной Долиной в ЛНР за два дня составили 150 человек

Потери ВСУ под Мирной Долиной в ЛНР за два дня составили 150 человек - РИА Новости, 23.06.2022

Потери ВСУ под Мирной Долиной в ЛНР за два дня составили 150 человек

Потери 57-й мотопехотной бригады украинских военных за два прошедших дня составили 150 человек убитыми и 450 ранеными, следует из сводки Минобороны России,... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T12:23

2022-06-23T12:23

2022-06-23T12:35

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Потери 57-й мотопехотной бригады украинских военных за два прошедших дня составили 150 человек убитыми и 450 ранеными, следует из сводки Минобороны России, распространенной в четверг."Противник продолжает нести значительные потери. В разгромленном под населенным пунктом Мирная Долина Луганской Народной Республики 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ, потери за два дня составили более 150 человек убитыми и около 450 раненых. В каждой из рот данного батальона - не более 15-20 солдат", - говорится в документе.Уточняется, что младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий."В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения российскими Вооруженными Силами осталось менее 50% личного состава. Ещё более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями", - отмечают российские военные.

https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797532936.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220622/voyska-1797287090.html

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Дарья Буймова

в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины