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Потери ВСУ под Мирной Долиной в ЛНР за два дня составили 150 человек - РИА Новости, 23.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220623/donbass-1797531881.html
Потери ВСУ под Мирной Долиной в ЛНР за два дня составили 150 человек
Потери ВСУ под Мирной Долиной в ЛНР за два дня составили 150 человек - РИА Новости, 23.06.2022
Потери ВСУ под Мирной Долиной в ЛНР за два дня составили 150 человек
Потери 57-й мотопехотной бригады украинских военных за два прошедших дня составили 150 человек убитыми и 450 ранеными, следует из сводки Минобороны России,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:23
2022-06-23T12:35
в мире
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Потери 57-й мотопехотной бригады украинских военных за два прошедших дня составили 150 человек убитыми и 450 ранеными, следует из сводки Минобороны России, распространенной в четверг."Противник продолжает нести значительные потери. В разгромленном под населенным пунктом Мирная Долина Луганской Народной Республики 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ, потери за два дня составили более 150 человек убитыми и около 450 раненых. В каждой из рот данного батальона - не более 15-20 солдат", - говорится в документе.Уточняется, что младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий."В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения российскими Вооруженными Силами осталось менее 50% личного состава. Ещё более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями", - отмечают российские военные.
https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797532936.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220622/voyska-1797287090.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
12:23 23.06.2022 (обновлено: 12:35 23.06.2022)
 
Потери ВСУ под Мирной Долиной в ЛНР за два дня составили 150 человек

Минобороны: потери ВСУ под Мирной Долиной в ЛНР за два дня составили 150 человек

© AP PhotoРоссийские военнослужащие в ЛНР
Российские военнослужащие в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© AP Photo
Российские военнослужащие в ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Потери 57-й мотопехотной бригады украинских военных за два прошедших дня составили 150 человек убитыми и 450 ранеными, следует из сводки Минобороны России, распространенной в четверг.
"Противник продолжает нести значительные потери. В разгромленном под населенным пунктом Мирная Долина Луганской Народной Республики 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ, потери за два дня составили более 150 человек убитыми и около 450 раненых. В каждой из рот данного батальона - не более 15-20 солдат", - говорится в документе.
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Уточняется, что младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий.
"В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения российскими Вооруженными Силами осталось менее 50% личного состава. Ещё более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями", - отмечают российские военные.
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