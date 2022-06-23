https://ria.ru/20220623/donbass-1797531881.html
Потери ВСУ под Мирной Долиной в ЛНР за два дня составили 150 человек
Потери ВСУ под Мирной Долиной в ЛНР за два дня составили 150 человек - РИА Новости, 23.06.2022
Потери ВСУ под Мирной Долиной в ЛНР за два дня составили 150 человек
Потери 57-й мотопехотной бригады украинских военных за два прошедших дня составили 150 человек убитыми и 450 ранеными, следует из сводки Минобороны России,... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T12:23
2022-06-23T12:23
2022-06-23T12:35
в мире
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Потери 57-й мотопехотной бригады украинских военных за два прошедших дня составили 150 человек убитыми и 450 ранеными, следует из сводки Минобороны России, распространенной в четверг."Противник продолжает нести значительные потери. В разгромленном под населенным пунктом Мирная Долина Луганской Народной Республики 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады ВСУ, потери за два дня составили более 150 человек убитыми и около 450 раненых. В каждой из рот данного батальона - не более 15-20 солдат", - говорится в документе.Уточняется, что младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий."В подразделениях 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Клиновое Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения российскими Вооруженными Силами осталось менее 50% личного состава. Ещё более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями", - отмечают российские военные.
https://ria.ru/20220623/spetsoperatsiya-1797532936.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220622/voyska-1797287090.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
12:23 23.06.2022 (обновлено: 12:35 23.06.2022)
Потери ВСУ под Мирной Долиной в ЛНР за два дня составили 150 человек
Минобороны: потери ВСУ под Мирной Долиной в ЛНР за два дня составили 150 человек