https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797517317.html
В Совфеде предложили премьеру Болгарии посмотреться в зеркало
В Совфеде предложили премьеру Болгарии посмотреться в зеркало - РИА Новости, 23.06.2022
В Совфеде предложили премьеру Болгарии посмотреться в зеркало
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предложил премьер-министру Болгарии Кириллу Петкову в своем зеркальном отражении увидеть того, РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T11:52
2022-06-23T11:52
2022-06-23T11:52
в мире
болгария
россия
элеонора митрофанова
совет федерации рф
андрей климов
кирил петков
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предложил премьер-министру Болгарии Кириллу Петкову в своем зеркальном отражении увидеть того, кто ведет страну к краху, и не обвинять в собственной неудаче российского посла.Петков после вынесения вотума недоверия правительству возложил ответственность за это на трех болгарских политиков и российского посла в стране Элеонору Митрофанову."Премьер Болгарии Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству вчера возложил ответственность за это на... посла РФ в Софии Элеонору Митрофанову. Лучше бы в зеркало посмотрел, там как раз отразится лик того, кто в интересах Вашингтона участвует в реальном крахе Болгарии, а заодно и в вырождении Евросоюза", - написал сенатор в своем Telegram-канале. "Не потому ли ему теперь не доверяет большинство болгарских депутатов?", - заключил политик.
https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797495248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, россия, элеонора митрофанова, совет федерации рф, андрей климов, кирил петков
В Совфеде предложили премьеру Болгарии посмотреться в зеркало
Сенатор Климов предложил премьеру Болгарии увидеть в зеркале ведущего страну к краху