https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797517317.html

В Совфеде предложили премьеру Болгарии посмотреться в зеркало

В Совфеде предложили премьеру Болгарии посмотреться в зеркало - РИА Новости, 23.06.2022

В Совфеде предложили премьеру Болгарии посмотреться в зеркало

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предложил премьер-министру Болгарии Кириллу Петкову в своем зеркальном отражении увидеть того, РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T11:52

2022-06-23T11:52

2022-06-23T11:52

в мире

болгария

россия

элеонора митрофанова

совет федерации рф

андрей климов

кирил петков

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов предложил премьер-министру Болгарии Кириллу Петкову в своем зеркальном отражении увидеть того, кто ведет страну к краху, и не обвинять в собственной неудаче российского посла.Петков после вынесения вотума недоверия правительству возложил ответственность за это на трех болгарских политиков и российского посла в стране Элеонору Митрофанову."Премьер Болгарии Петков после вынесения парламентом вотума недоверия его правительству вчера возложил ответственность за это на... посла РФ в Софии Элеонору Митрофанову. Лучше бы в зеркало посмотрел, там как раз отразится лик того, кто в интересах Вашингтона участвует в реальном крахе Болгарии, а заодно и в вырождении Евросоюза", - написал сенатор в своем Telegram-канале. "Не потому ли ему теперь не доверяет большинство болгарских депутатов?", - заключил политик.

https://ria.ru/20220623/bolgariya-1797495248.html

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Кирилл Волков

в мире, болгария, россия, элеонора митрофанова, совет федерации рф, андрей климов, кирил петков