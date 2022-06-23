https://ria.ru/20220623/blagoustroystvo-1797471554.html

У станции МЦД-4 "Кокошкино" стартовали работы по благоустройству территории

У станции МЦД-4 "Кокошкино" стартовали работы по благоустройству территории - РИА Новости, 23.06.2022

У станции МЦД-4 "Кокошкино" стартовали работы по благоустройству территории

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станции МЦД-4 "Кокошкино" в ТиНАО, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T09:24

2022-06-23T09:24

2022-06-23T09:24

городское хозяйство москвы

тинао

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станции МЦД-4 "Кокошкино" в ТиНАО, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станции МЦД-4 "Кокошкино" в ТиНАО. Работы пройдут на Железнодорожной, Дачной, Школьной, 1-й Октябрьской и Учительской улицах", - сказал Бирюков.Он уточнил, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные проходы."В результате проекта появится комфортный пешеходный маршрут от жилой застройки к станции МЦД-4 "Кокошкино": уберем под землю все воздушные кабельные линии, обновим существующие тротуары и обустроим новые, заменим асфальт на проезжей части. Сделаем пешеходные переходы с опорами контрастного освещения, чтобы сама "зебра" и пешеход на ней были заметнее для водителей в темное время суток", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в районе северного вестибюля станции будет организован разворотный круг для пассажирского транспорта. Рядом с выходом разместят современные остановочные павильоны, что позволит пассажирам сократить время пересадки с одного вида транспорта на другой."На месте существующей парковки возле выхода из северного вестибюля появится комфортное общественное пространство с удобными лавочками и зелеными насаждениями. Новая парковка будет организована на пустыре, общее количество машино-мест увеличится более чем в два раза", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что возле станции установят более 200 современных фонарей с энергосберегающими светильниками и проведут мероприятия по озеленению. На прилегающей территории и вдоль жилой застройки высадят свыше 30 деревьев и 80 кустарников, обустроят газон площадью 40 тысяч квадратных метров.Он отметил, что завершить основные работы по благоустройству в этом районе планируется до конца года.

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тинао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, тинао, москва, петр бирюков