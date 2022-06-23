https://ria.ru/20220623/blagoustroystvo-1797471554.html
У станции МЦД-4 "Кокошкино" стартовали работы по благоустройству территории
У станции МЦД-4 "Кокошкино" стартовали работы по благоустройству территории - РИА Новости, 23.06.2022
У станции МЦД-4 "Кокошкино" стартовали работы по благоустройству территории
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станции МЦД-4 "Кокошкино" в ТиНАО, сообщил журналистам в четверг... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T09:24
2022-06-23T09:24
2022-06-23T09:24
городское хозяйство москвы
тинао
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станции МЦД-4 "Кокошкино" в ТиНАО, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станции МЦД-4 "Кокошкино" в ТиНАО. Работы пройдут на Железнодорожной, Дачной, Школьной, 1-й Октябрьской и Учительской улицах", - сказал Бирюков.Он уточнил, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные проходы."В результате проекта появится комфортный пешеходный маршрут от жилой застройки к станции МЦД-4 "Кокошкино": уберем под землю все воздушные кабельные линии, обновим существующие тротуары и обустроим новые, заменим асфальт на проезжей части. Сделаем пешеходные переходы с опорами контрастного освещения, чтобы сама "зебра" и пешеход на ней были заметнее для водителей в темное время суток", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в районе северного вестибюля станции будет организован разворотный круг для пассажирского транспорта. Рядом с выходом разместят современные остановочные павильоны, что позволит пассажирам сократить время пересадки с одного вида транспорта на другой."На месте существующей парковки возле выхода из северного вестибюля появится комфортное общественное пространство с удобными лавочками и зелеными насаждениями. Новая парковка будет организована на пустыре, общее количество машино-мест увеличится более чем в два раза", - подчеркнул Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что возле станции установят более 200 современных фонарей с энергосберегающими светильниками и проведут мероприятия по озеленению. На прилегающей территории и вдоль жилой застройки высадят свыше 30 деревьев и 80 кустарников, обустроят газон площадью 40 тысяч квадратных метров.Он отметил, что завершить основные работы по благоустройству в этом районе планируется до конца года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, тинао, москва, петр бирюков
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станции МЦД-4 "Кокошкино" в ТиНАО, сообщил журналистам в четверг заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории возле станции МЦД-4 "Кокошкино" в ТиНАО
. Работы пройдут на Железнодорожной
, Дачной, Школьной, 1-й Октябрьской и Учительской улицах", - сказал Бирюков.
Он уточнил, что для безопасности пешеходов и водителей выставлены ограждения с сигнальными лампами, размещены информационные баннеры. Для горожан организованы удобные проходы.
"В результате проекта появится комфортный пешеходный маршрут от жилой застройки к станции МЦД-4 "Кокошкино": уберем под землю все воздушные кабельные линии, обновим существующие тротуары и обустроим новые, заменим асфальт на проезжей части. Сделаем пешеходные переходы с опорами контрастного освещения, чтобы сама "зебра" и пешеход на ней были заметнее для водителей в темное время суток", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в районе северного вестибюля станции будет организован разворотный круг для пассажирского транспорта. Рядом с выходом разместят современные остановочные павильоны, что позволит пассажирам сократить время пересадки с одного вида транспорта на другой.
"На месте существующей парковки возле выхода из северного вестибюля появится комфортное общественное пространство с удобными лавочками и зелеными насаждениями. Новая парковка будет организована на пустыре, общее количество машино-мест увеличится более чем в два раза", - подчеркнул Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что возле станции установят более 200 современных фонарей с энергосберегающими светильниками и проведут мероприятия по озеленению. На прилегающей территории и вдоль жилой застройки высадят свыше 30 деревьев и 80 кустарников, обустроят газон площадью 40 тысяч квадратных метров.
Он отметил, что завершить основные работы по благоустройству в этом районе планируется до конца года.