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Западу не удалось поссорить Москву и Минск, заявил белорусский министр - РИА Новости, 23.06.2022
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Западу не удалось поссорить Москву и Минск, заявил белорусский министр
Западу не удалось поссорить Москву и Минск, заявил белорусский министр - РИА Новости, 23.06.2022
Западу не удалось поссорить Москву и Минск, заявил белорусский министр
Попытки Запада "вбить кол" в отношения РФ и Белоруссии только сплачивают две братские страны, сообщил в четверг министр обороны Республики Беларусь... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:55
2022-06-23T18:55
союзное государство
сергей шойгу
политика
россия
белоруссия
нато
санкции в отношении россии
санкции ес в отношении белоруссии
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Попытки Запада "вбить кол" в отношения РФ и Белоруссии только сплачивают две братские страны, сообщил в четверг министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин."Мы встречаемся с вами в непростое, сложное время ... но как бы не старались наши оппоненты, а, наверное, нужно говорить "противники", вбить кол между нашими странами, мы, наоборот, ещё больше и крепче сближаемся, демонстрируем самые братские отношения", - сказал Хренин на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве. По его словам, такие братские отношения стали фундаментом, "цементирующим свойством для дальнейшей нашей совместной работы".Хренин также поблагодарил Шойгу за принятые решения в рамках военно-технического сотрудничества.
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сергей шойгу, политика, россия, белоруссия, нато, санкции в отношении россии, санкции ес в отношении белоруссии
18:55 23.06.2022
 
Западу не удалось поссорить Москву и Минск, заявил белорусский министр

Министр обороны Белоруссии Хренин: Запад не сумел вбить кол в отношения Минска и Москвы

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Попытки Запада "вбить кол" в отношения РФ и Белоруссии только сплачивают две братские страны, сообщил в четверг министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин.
"Мы встречаемся с вами в непростое, сложное время ... но как бы не старались наши оппоненты, а, наверное, нужно говорить "противники", вбить кол между нашими странами, мы, наоборот, ещё больше и крепче сближаемся, демонстрируем самые братские отношения", - сказал Хренин на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве. По его словам, такие братские отношения стали фундаментом, "цементирующим свойством для дальнейшей нашей совместной работы".
Хренин также поблагодарил Шойгу за принятые решения в рамках военно-технического сотрудничества.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
Вчера, 15:50Союзное государство
Шойгу считает необходимым укрепить обороноспособность Союзного государства
 
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