https://ria.ru/20220623/belorussiya-1797675976.html

Западу не удалось поссорить Москву и Минск, заявил белорусский министр

Западу не удалось поссорить Москву и Минск, заявил белорусский министр - РИА Новости, 23.06.2022

Западу не удалось поссорить Москву и Минск, заявил белорусский министр

Попытки Запада "вбить кол" в отношения РФ и Белоруссии только сплачивают две братские страны, сообщил в четверг министр обороны Республики Беларусь... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T18:55

2022-06-23T18:55

2022-06-23T18:55

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санкции ес в отношении белоруссии

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Попытки Запада "вбить кол" в отношения РФ и Белоруссии только сплачивают две братские страны, сообщил в четверг министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин."Мы встречаемся с вами в непростое, сложное время ... но как бы не старались наши оппоненты, а, наверное, нужно говорить "противники", вбить кол между нашими странами, мы, наоборот, ещё больше и крепче сближаемся, демонстрируем самые братские отношения", - сказал Хренин на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве. По его словам, такие братские отношения стали фундаментом, "цементирующим свойством для дальнейшей нашей совместной работы".Хренин также поблагодарил Шойгу за принятые решения в рамках военно-технического сотрудничества.

https://ria.ru/20220623/oborona-1797603459.html

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Кирилл Волков

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