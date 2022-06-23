https://ria.ru/20220623/belorussiya-1797675976.html
Западу не удалось поссорить Москву и Минск, заявил белорусский министр
Западу не удалось поссорить Москву и Минск, заявил белорусский министр - РИА Новости, 23.06.2022
Западу не удалось поссорить Москву и Минск, заявил белорусский министр
Попытки Запада "вбить кол" в отношения РФ и Белоруссии только сплачивают две братские страны, сообщил в четверг министр обороны Республики Беларусь... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T18:55
2022-06-23T18:55
2022-06-23T18:55
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санкции ес в отношении белоруссии
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Попытки Запада "вбить кол" в отношения РФ и Белоруссии только сплачивают две братские страны, сообщил в четверг министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин."Мы встречаемся с вами в непростое, сложное время ... но как бы не старались наши оппоненты, а, наверное, нужно говорить "противники", вбить кол между нашими странами, мы, наоборот, ещё больше и крепче сближаемся, демонстрируем самые братские отношения", - сказал Хренин на встрече с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу в Москве. По его словам, такие братские отношения стали фундаментом, "цементирующим свойством для дальнейшей нашей совместной работы".Хренин также поблагодарил Шойгу за принятые решения в рамках военно-технического сотрудничества.
https://ria.ru/20220623/oborona-1797603459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Западу не удалось поссорить Москву и Минск, заявил белорусский министр
Министр обороны Белоруссии Хренин: Запад не сумел вбить кол в отношения Минска и Москвы