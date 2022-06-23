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Ситуация в Афганистане деградирует, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.06.2022
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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20220623/afganistan-1797636207.html
Ситуация в Афганистане деградирует, заявил Шойгу
Ситуация в Афганистане деградирует, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.06.2022
Ситуация в Афганистане деградирует, заявил Шойгу
Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться, хотя о ней "все стали немного забывать", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T17:04
2022-06-23T17:04
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
талибан
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться, хотя о ней "все стали немного забывать", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым."Афганистан все стали немного забывать, но там ничего не поменялось. Ситуация остаётся довольно напряженной, серьезной. Все то, что там оставили наши американские коллеги, продолжает деградировать. Нарастают все те риски, о которых мы говорили", - рассказал он. "Это и проявление международного терроризма... это и то оружие, которое было оставлено американцами в огромном количестве, и его распространение в не самые хорошие руки", - отметил министр.В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана и 15 августа вошли в Кабул, а на следующий день объявили, что война окончена.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Национальный фронт сопротивления Афганистана ведет противодействие пришедшим к власти талибам в ряде афганских провинций, в частности в Панджшере и Баглане.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность
https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797262222.html
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в мире, афганистан, талибан, россия, сергей шойгу
17:04 23.06.2022
 
Ситуация в Афганистане деградирует, заявил Шойгу

Шойгу: ситуация в Афганистане ухудшается, хотя о ней все стали немного забывать

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Министр обороны России Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться, хотя о ней "все стали немного забывать", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым.
"Афганистан все стали немного забывать, но там ничего не поменялось. Ситуация остаётся довольно напряженной, серьезной. Все то, что там оставили наши американские коллеги, продолжает деградировать. Нарастают все те риски, о которых мы говорили", - рассказал он. "Это и проявление международного терроризма... это и то оружие, которое было оставлено американцами в огромном количестве, и его распространение в не самые хорошие руки", - отметил министр.
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В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана и 15 августа вошли в Кабул, а на следующий день объявили, что война окончена.
В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
Национальный фронт сопротивления Афганистана ведет противодействие пришедшим к власти талибам в ряде афганских провинций, в частности в Панджшере и Баглане.
* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанТалибанРоссияСергей Шойгу
 
 
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