https://ria.ru/20220623/afganistan-1797636207.html

Ситуация в Афганистане деградирует, заявил Шойгу

Ситуация в Афганистане деградирует, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.06.2022

Ситуация в Афганистане деградирует, заявил Шойгу

Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться, хотя о ней "все стали немного забывать", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны... РИА Новости, 23.06.2022

2022-06-23T17:04

2022-06-23T17:04

2022-06-23T17:04

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

талибан

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 23 июн – РИА Новости. Ситуация в Афганистане продолжает ухудшаться, хотя о ней "все стали немного забывать", заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Казахстана Русланом Жаксылыковым."Афганистан все стали немного забывать, но там ничего не поменялось. Ситуация остаётся довольно напряженной, серьезной. Все то, что там оставили наши американские коллеги, продолжает деградировать. Нарастают все те риски, о которых мы говорили", - рассказал он. "Это и проявление международного терроризма... это и то оружие, которое было оставлено американцами в огромном количестве, и его распространение в не самые хорошие руки", - отметил министр.В начале августа прошлого года талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана и 15 августа вошли в Кабул, а на следующий день объявили, что война окончена.В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.Национальный фронт сопротивления Афганистана ведет противодействие пришедшим к власти талибам в ряде афганских провинций, в частности в Панджшере и Баглане.* Организация, находящаяся под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797262222.html

https://ria.ru/20220616/afganistan-1795617516.html

афганистан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, афганистан, талибан, россия, сергей шойгу