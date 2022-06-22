https://ria.ru/20220622/zvaniya-1797419867.html
Путин присвоил генеральские звания двум военнослужащим Росгвардии
Путин присвоил генеральские звания двум военнослужащим Росгвардии - РИА Новости, 22.06.2022
Путин присвоил генеральские звания двум военнослужащим Росгвардии
Президент России Владимир Путин указом присвоил генеральские звания двум военнослужащим Росгвардии, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T20:25
2022-06-22T20:25
2022-06-22T20:25
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указом присвоил генеральские звания двум военнослужащим Росгвардии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно указу, воинское звание генерал-лейтенанта присвоено Юрию Котову, генерал-майора - Александру Решетникову.Соответствующий указ президент подписал 22 июня.
https://ria.ru/20220620/nagrada-1796842031.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Путин присвоил генеральские звания двум военнослужащим Росгвардии
Путин указом присвоил генеральские звания двум военнослужащим Росгвардии