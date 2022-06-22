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Путин присвоил генеральские звания двум военнослужащим Росгвардии - РИА Новости, 22.06.2022
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Путин присвоил генеральские звания двум военнослужащим Росгвардии
Путин присвоил генеральские звания двум военнослужащим Росгвардии - РИА Новости, 22.06.2022
Путин присвоил генеральские звания двум военнослужащим Росгвардии
Президент России Владимир Путин указом присвоил генеральские звания двум военнослужащим Росгвардии, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T20:25
2022-06-22T20:25
владимир путин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указом присвоил генеральские звания двум военнослужащим Росгвардии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно указу, воинское звание генерал-лейтенанта присвоено Юрию Котову, генерал-майора - Александру Решетникову.Соответствующий указ президент подписал 22 июня.
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владимир путин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
20:25 22.06.2022
 
Путин присвоил генеральские звания двум военнослужащим Росгвардии

Путин указом присвоил генеральские звания двум военнослужащим Росгвардии

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указом присвоил генеральские звания двум военнослужащим Росгвардии, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, воинское звание генерал-лейтенанта присвоено Юрию Котову, генерал-майора - Александру Решетникову.
Соответствующий указ президент подписал 22 июня.
Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов и глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Кадыров вручили государственные награды росгвардейцам за подвиги на Украине - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
20 июня, 18:58Специальная военная операция на Украине
Золотов и Кадыров вручили госнаграды 20 росгвардейцам за подвиги на Украине
 
Владимир ПутинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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