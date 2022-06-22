Рейтинг@Mail.ru
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797262222.html
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек - РИА Новости, 22.06.2022
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек, сообщил РИА Новости глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:47
2022-06-22T13:26
в мире
афганистан
пактика
хост (город)
оон
хайбатулла ахундзада
землетрясение в афганистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797253220_0:144:1501:988_1920x0_80_0_0_875e1e03d8a5603ea92001df4da4ac01.jpg
КАБУЛ, 22 июн — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек, сообщил РИА Новости глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа.О землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане сообщила Геологическая служба США. Эпицентр располагался в 44 километрах к юго-западу от города Хост, где проживают более 96 тысяч человек. Очаг залегал на глубине около 51 километра.Поступали сведения о сильных разрушениях в провинциях Пактика и Хост.Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации помочь Афганистану справиться с последствиями стихийного бедствия.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797247262.html
афганистан
пактика
хост (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797253220_195:21:1500:1000_1920x0_80_0_0_81ff29ac0faa1108f5dfcb5dbcaead27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, афганистан, пактика, хост (город), оон, хайбатулла ахундзада, землетрясение в афганистане
12:47 22.06.2022 (обновлено: 13:26 22.06.2022)
 
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек

Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек, более 1500 пострадали

© Фото : Bakhtar News AgencyПоследствия землетрясения в Афганистане
Последствия землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Bakhtar News Agency
Последствия землетрясения в Афганистане
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 22 июн — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек, сообщил РИА Новости глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа.
"У нас более тысячи погибших и свыше 1500 раненых. Многие деревни были уничтожены", — сказал собеседник агентства.
О землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане сообщила Геологическая служба США. Эпицентр располагался в 44 километрах к юго-западу от города Хост, где проживают более 96 тысяч человек. Очаг залегал на глубине около 51 километра.
Поступали сведения о сильных разрушениях в провинциях Пактика и Хост.
Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации помочь Афганистану справиться с последствиями стихийного бедствия.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Флаг Афганистана - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
Вчера, 11:53
Кабул контактирует с Россией по поводу возможной помощи из-за землетрясения
 
В миреАфганистанПактикаХост (город)ООНХайбатулла АхундзадаЗемлетрясение в Афганистане
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала