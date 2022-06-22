https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797262222.html
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек - РИА Новости, 22.06.2022
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек, сообщил РИА Новости глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:47
2022-06-22T12:47
2022-06-22T13:26
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хайбатулла ахундзада
землетрясение в афганистане
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КАБУЛ, 22 июн — РИА Новости. Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек, сообщил РИА Новости глава управления культуры и информации провинции Пактика Амин Хузайфа.О землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане сообщила Геологическая служба США. Эпицентр располагался в 44 километрах к юго-западу от города Хост, где проживают более 96 тысяч человек. Очаг залегал на глубине около 51 километра.Поступали сведения о сильных разрушениях в провинциях Пактика и Хост.Лидер движения "Талибан"* Хайбатулла Ахундзада призвал международное сообщество и гуманитарные организации помочь Афганистану справиться с последствиями стихийного бедствия.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797247262.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, пактика, хост (город), оон, хайбатулла ахундзада, землетрясение в афганистане
12:47 22.06.2022 (обновлено: 13:26 22.06.2022)
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек
Число жертв землетрясения в Афганистане превысило тысячу человек, более 1500 пострадали