https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797208642.html

Не менее 280 человек погибли при землетрясении в Афганистане

Не менее 280 человек погибли при землетрясении в Афганистане - РИА Новости, 22.06.2022

Не менее 280 человек погибли при землетрясении в Афганистане

Не менее 280 человек погибли в Афганистане в результате землетрясения, сообщило агентство Bakhtar со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T09:34

2022-06-22T09:34

2022-06-22T13:04

в мире

пактика

хост (город)

афганистан

землетрясение

землетрясение в афганистане

замир кабулов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797252769_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_63b90eec5f5dcf0a570ea9d5234dcb45.jpg

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Не менее 280 человек погибли в Афганистане в результате землетрясения, сообщило агентство Bakhtar со ссылкой на местные власти."По меньшей мере 280 человек погибли и более 600 получили ранения после землетрясения в провинциях Пактика и Хост", — приводит агентство слова чиновников.Также Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане.Как заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, Москва рассмотрит просьбу о помощи от Афганистана, если такая поступит.

https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html

пактика

хост (город)

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, пактика, хост (город), афганистан, землетрясение, землетрясение в афганистане, замир кабулов