Рейтинг@Mail.ru
Не менее 280 человек погибли при землетрясении в Афганистане - РИА Новости, 22.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797208642.html
Не менее 280 человек погибли при землетрясении в Афганистане
Не менее 280 человек погибли при землетрясении в Афганистане - РИА Новости, 22.06.2022
Не менее 280 человек погибли при землетрясении в Афганистане
Не менее 280 человек погибли в Афганистане в результате землетрясения, сообщило агентство Bakhtar со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:34
2022-06-22T13:04
в мире
пактика
хост (город)
афганистан
землетрясение
землетрясение в афганистане
замир кабулов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797252769_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_63b90eec5f5dcf0a570ea9d5234dcb45.jpg
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Не менее 280 человек погибли в Афганистане в результате землетрясения, сообщило агентство Bakhtar со ссылкой на местные власти."По меньшей мере 280 человек погибли и более 600 получили ранения после землетрясения в провинциях Пактика и Хост", — приводит агентство слова чиновников.Также Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане.Как заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, Москва рассмотрит просьбу о помощи от Афганистана, если такая поступит.
https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html
пактика
хост (город)
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797252769_195:0:1500:979_1920x0_80_0_0_32b78e0694e5b8a3d391eb95395df252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пактика, хост (город), афганистан, землетрясение, землетрясение в афганистане, замир кабулов
09:34 22.06.2022 (обновлено: 13:04 22.06.2022)
 
Не менее 280 человек погибли при землетрясении в Афганистане

Bakhtar: при землетрясении в Афганистане погибли 280 человек, более 600 раненых

© Фото : Bakhtar News AgencyПоследствия землетрясения в Афганистане
Последствия землетрясения в Афганистане - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© Фото : Bakhtar News Agency
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Не менее 280 человек погибли в Афганистане в результате землетрясения, сообщило агентство Bakhtar со ссылкой на местные власти.
"По меньшей мере 280 человек погибли и более 600 получили ранения после землетрясения в провинциях Пактика и Хост", — приводит агентство слова чиновников.
Также Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане.
Как заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, Москва рассмотрит просьбу о помощи от Афганистана, если такая поступит.
Последствия землетрясения в Индонезии - РИА Новости, 1920, 16.03.2022
16 марта, 20:07
Крупные землетрясения в мире в 2021-2022 годах
 
В миреПактикаХост (город)АфганистанЗемлетрясениеЗемлетрясение в АфганистанеЗамир Кабулов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала