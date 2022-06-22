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Не менее 280 человек погибли при землетрясении в Афганистане
Не менее 280 человек погибли при землетрясении в Афганистане - РИА Новости, 22.06.2022
Не менее 280 человек погибли при землетрясении в Афганистане
Не менее 280 человек погибли в Афганистане в результате землетрясения, сообщило агентство Bakhtar со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T09:34
2022-06-22T09:34
2022-06-22T13:04
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замир кабулов
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Не менее 280 человек погибли в Афганистане в результате землетрясения, сообщило агентство Bakhtar со ссылкой на местные власти."По меньшей мере 280 человек погибли и более 600 получили ранения после землетрясения в провинциях Пактика и Хост", — приводит агентство слова чиновников.Также Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении магнитудой 6,1 в Афганистане.Как заявил РИА Новости спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, Москва рассмотрит просьбу о помощи от Афганистана, если такая поступит.
https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html
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в мире, пактика, хост (город), афганистан, землетрясение, землетрясение в афганистане, замир кабулов
09:34 22.06.2022 (обновлено: 13:04 22.06.2022)
Не менее 280 человек погибли при землетрясении в Афганистане
Bakhtar: при землетрясении в Афганистане погибли 280 человек, более 600 раненых