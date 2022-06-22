https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797199995.html

При землетрясении в Афганистане погибли не менее 120 человек

При землетрясении в Афганистане погибли не менее 120 человек - РИА Новости, 22.06.2022

При землетрясении в Афганистане погибли не менее 120 человек

По меньшей мере 120 человек погибли в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана в результате землетрясения, сообщил РИА Новости глава юго-западной... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T08:11

2022-06-22T08:11

2022-06-22T08:30

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афганистан

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КАБУЛ, 22 июн - РИА Новости. По меньшей мере 120 человек погибли в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана в результате землетрясения, сообщил РИА Новости глава юго-западной зоны Красного Полумесяца Элиас Насери."По предварительной информации <...>, в районе Гиян в Пактике погибло 100 человек, а в афганской деревне Дубаи района Спера в провинции Хост эксгумировано 20 тел. Наши группы прибыли в район Гиян", - сообщил Насери.

https://ria.ru/20220316/zemletryaseniya-1778545024.html

афганистан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, афганистан