https://ria.ru/20220622/zemletryasenie-1797199995.html
При землетрясении в Афганистане погибли не менее 120 человек
При землетрясении в Афганистане погибли не менее 120 человек - РИА Новости, 22.06.2022
При землетрясении в Афганистане погибли не менее 120 человек
По меньшей мере 120 человек погибли в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана в результате землетрясения, сообщил РИА Новости глава юго-западной... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T08:11
2022-06-22T08:11
2022-06-22T08:30
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афганистан
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КАБУЛ, 22 июн - РИА Новости. По меньшей мере 120 человек погибли в провинциях Пактика и Хост на юго-востоке Афганистана в результате землетрясения, сообщил РИА Новости глава юго-западной зоны Красного Полумесяца Элиас Насери."По предварительной информации <...>, в районе Гиян в Пактике погибло 100 человек, а в афганской деревне Дубаи района Спера в провинции Хост эксгумировано 20 тел. Наши группы прибыли в район Гиян", - сообщил Насери.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, афганистан
08:11 22.06.2022 (обновлено: 08:30 22.06.2022)
При землетрясении в Афганистане погибли не менее 120 человек
Не менее 120 человек погибли при землетрясении в афганских провинциях Пактика и Хост