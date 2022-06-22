https://ria.ru/20220622/zdorove-1797203447.html

Большая часть россиян лечится рецептами из интернета, показало исследование

Большая часть россиян лечится рецептами из интернета, показало исследование - РИА Новости, 22.06.2022

Большая часть россиян лечится рецептами из интернета, показало исследование

Больше половины жителей России, 62,8%, предпочитают лечиться самостоятельно с помощью информации из интернета, из причин - нехватка времени, боязнь врачей,... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T08:58

2022-06-22T08:58

2022-06-22T08:58

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россия

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альфастрахование

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МОСКВА, 22 июн - РИА Новости. Больше половины жителей России, 62,8%, предпочитают лечиться самостоятельно с помощью информации из интернета, из причин - нехватка времени, боязнь врачей, говорится в совместном исследовании "АльфаСтрахования" и компании "Инвитро"."Большинство россиян, 62,8%, в случае недомогания используют информацию из интернета и занимаются самолечением", - выяснили специалисты.Директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС компании "АльфаСтрахование" Александр Ляпунов объясняет, что эта тенденция может быть связана с тем, что многие не хотят тратить время на обращение к врачам, предпочитая интернет-ресурсы и телемедицину. "Конечно, такой подход может быть оправдан в случае, когда человек сталкивается с симптомами не впервые и может распознать их самостоятельно", - отметил он.Как показали результаты исследования, россияне не хотят обращаться к врачам по четырем причинам. Большей части опрошенных, 53,5%, не хватает времени на посещение врача, еще 27,7% в принципе не доверяют врачам. 14,5% респондентов полагают, что нет смысла обращаться за помощью при легком недомогании, а еще 4,2% и вовсе боятся врачей.Тем не менее, если симптомы не проходят в течении недели, 46,6% россиян все же обращаются за медицинской помощью. Однако треть жителей России все равно ждут до последнего и обращаются в медучреждение только в крайнем случае. Специалисты также выяснили, что при выборе медицинской организации 33,7% предпочтут попасть на прием в платную клинику. "27,8% обращаются за помощью в государственные медучреждения. Наименьшее число опрошенных предпочитают нетрадиционную медицину, 2,4%", - говорится в исследовании.В исследовании приняли участие более 1000 респондентов из всех федеральных округов с населением свыше 100 тысяч человек, в возрасте от 18 и старше.

https://ria.ru/20220613/virusy-1794254622.html

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общество, россия, здоровье - общество, альфастрахование