https://ria.ru/20220622/zaporozhe-1797259607.html

Запорожские власти ускорят темпы интеграции в состав России

Запорожские власти ускорят темпы интеграции в состав России - РИА Новости, 22.06.2022

Запорожские власти ускорят темпы интеграции в состав России

Темпы интеграции Запорожской области в состав России будут ускорены, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир... РИА Новости, 22.06.2022

2022-06-22T12:35

2022-06-22T12:35

2022-06-22T12:35

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

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в мире

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Темпы интеграции Запорожской области в состав России будут ускорены, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Мы делаем все возможное, чтобы ускорить темпы интеграции региона в состав России. Готовы работать в режиме нон-стоп. Жители Запорожской области хотят быть в России, ощущают себя русскими, и теперь нам нужна легализация", - сказал Рогов.По его словам, сейчас в регионе идет активная подготовка к референдуму, который планируется провести в этом году. "Референдум будет проведен, и мы вернемся в родную гавань, в общерусскую семью. Никакого признания со стороны западных стран нам для этого не нужно", - отметил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220622/vossoedinenie-1797195959.html

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запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, запорожская область, ситуация в днр и лнр, в мире, украина