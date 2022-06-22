https://ria.ru/20220622/zaporozhe-1797259607.html
Запорожские власти ускорят темпы интеграции в состав России
Запорожские власти ускорят темпы интеграции в состав России - РИА Новости, 22.06.2022
Запорожские власти ускорят темпы интеграции в состав России
Темпы интеграции Запорожской области в состав России будут ускорены, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T12:35
2022-06-22T12:35
2022-06-22T12:35
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
ситуация в днр и лнр
в мире
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн – РИА Новости. Темпы интеграции Запорожской области в состав России будут ускорены, сообщил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Мы делаем все возможное, чтобы ускорить темпы интеграции региона в состав России. Готовы работать в режиме нон-стоп. Жители Запорожской области хотят быть в России, ощущают себя русскими, и теперь нам нужна легализация", - сказал Рогов.По его словам, сейчас в регионе идет активная подготовка к референдуму, который планируется провести в этом году. "Референдум будет проведен, и мы вернемся в родную гавань, в общерусскую семью. Никакого признания со стороны западных стран нам для этого не нужно", - отметил Рогов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220622/vossoedinenie-1797195959.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, ситуация в днр и лнр, в мире, украина
Запорожские власти ускорят темпы интеграции в состав России
Член Запорожской ВГА Рогов пообещал ускорение темпов интеграции в состав России